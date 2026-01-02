Najniższa krajowa 2026 – ile wynosi minimalne wynagrodzenie?

Minimalne wynagrodzenie za pracę to ustawowo określona najniższa kwota, jaką pracownik zatrudniony w firmie na podstawie umowy o pracę może otrzymać przy pełnym etacie. Obejmuje ono nie tylko pensję zasadniczą, ale także wybrane składniki dodatkowe, takie jak:

premie przewidziane w regulaminie,

wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego,

dodatek wyrównawczy przysługujący w razie obniżenia wynagrodzenia na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Jednocześnie przepisy wyraźnie wskazują elementy, które nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości płacy minimalnej. Należą do nich m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, wynagrodzenie za nadgodziny, dodatki za pracę w nocy oraz świadczenia związane z wykonywaniem pracy w warunkach szkodliwych lub szczególnie uciążliwych. Warto pamiętać, że od 2020 roku do minimalnego wynagrodzenia nie zalicza się również dodatku stażowego.

Ważne Jeżeli łączna kwota wypłacanego wynagrodzenia okaże się niższa niż obowiązująca najniższa krajowa, pracodawca ma obowiązek dopłacić pracownikowi różnicę tak, aby jego pensja osiągnęła wymagany ustawowo poziom.

Wysokość najniższej krajowej w 2026 roku brutto i „na rękę”

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów od 1 stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 140 zł i wynosi 4806 zł brutto miesięcznie. W minionym roku było to 4666 zł brutto. Ile pracownik dostanie na „rękę”? Po odliczeniu należnych składek i podatku wyniesie ona ok. 3606 zł netto. Ostateczna wysokość wynagrodzenia netto zależy m.in. od złożonych oświadczeń podatkowych oraz zastosowanych ulg i przysługujących odliczeń.

Najniższa krajowa w 2026 roku wynosi 4806 zł brutto, co daje ok. 3606 zł netto.

Wraz ze wzrostem najniższej krajowej w 2026 r. zwiększy się również minimalna stawka godzinowa, która obowiązuje m.in. wykonujących obowiązki na podstawie umów zleceń. Od stycznia wynosi ona 31,40 zł brutto za godzinę, czyli o 90 groszy więcej niż w minionym roku.

Nowe wynagrodzenie a inne świadczenia

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej zmianie ulegną również inne świadczenia powiązane z jej wysokością. Nowa stawka minimalnego wynagrodzenia wpływa bowiem bezpośrednio na wyliczenie wielu świadczeń i należności. Mowa między innymi o:

wynagrodzeniu za czas przestoju w firmie.

dodatku za pracę w porze nocnej,

minimalnej podstawie wymiaru zasiłków chorobowych i macierzyńskich,

odprawach pieniężnych,

wysokości składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pokazują, że minimalne wynagrodzenie otrzymuje około 15 proc. osób pracujących w Polsce. Oznacza to, że pensję na poziomie najniższej krajowej pobiera ponad 3 miliony zatrudnionych.