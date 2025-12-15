Sześć nowych miast w Polsce w 2026 r.
Tegoroczne ustalenia przebiegu nowych granic gmin wzbudziły wyjątkowe kontrowersje. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zadeklarowało zablokowanie wniosków, przy których nie było obopólnej zgody samorządów. Chodzi głównie o sytuacje, w których miasta chcą poszerzyć swoje terytoria kosztem sąsiednich gmin. Później MSWiA rekomendowało jednak część spornych zmian granic gmin. Ostatecznie, również po proteście w stolicy przedstawicieli mniejszych samorządów, ograniczono zasięg zmian granic.
Ponadto 1 stycznia 2026 r. powstanie sześć nowych miast: Stanisławów, Małkinia Górna, Staroźreby, Janów Podlaski, Branice i Janów. Z kolei gmina Nowe Miasto Lubawskie zmieni nazwę na Bratian (patrz: mapa).
Podstawa prawna
Etap legislacyjny
Rozporządzenie Rady Ministrów z 31 lipca 2025 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U. poz. 1046) wchodzi w życie 1 stycznia 2026 r.
