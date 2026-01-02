Jakie umowy o pracę przewiduje prawo?

Nawiązanie stosunku pracy następuje najczęściej poprzez zawarcie umowy o pracę. Oznacza to, że pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonych obowiązków na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Pracodawca z kolei ma obowiązek zapewnić zatrudnienie oraz wypłacać pracownikowi wynagrodzenie. Przepisy dopuszczają zawarcie trzech podstawowych typów umów o pracę:

umowy na okres próbny,

umowy na czas określony,

umowy na czas nieokreślony.

Zarówno zatrudniony, jak i pracodawca mają prawo zainicjować zakończenie współpracy. Przepisy Kodeksu pracy przewidują kilka legalnych sposobów zakończenia zatrudnienia.

W jaki sposób można zakończyć umowę o pracę?

Do najczęściej stosowanych należą rozwiązanie umowy za zgodą obu stron (porozumienie rozwiązujące umowę), wypowiedzenie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez niego, a także zakończenie umowy wraz z upływem terminu, na jaki została zawarta. W określonych sytuacjach stosunek pracy może również wygasnąć z mocy prawa.

Wypowiedzenie umowy o pracę z pracownikiem przez pracodawcę

Dla wielu osób moment otrzymania wypowiedzenia od pracodawcy bywa wyjątkowo stresujący i trudny emocjonalnie. Gdy pracownik dostaje dokument rozwiązujący umowę – wręczony osobiście lub przesłany pocztą – mogą pojawić się wątpliwości dotyczące obowiązku podpisania wypowiedzenia.

Czy trzeba podpisać wypowiedzenie umowy o pracę?

Z formalnego punktu widzenia podpis pracownika nie jest wymagany, aby wypowiedzenie umowy o pracę było skuteczne. Dlaczego? Ponieważ wypowiedzenie jest jednostronnym oświadczeniem woli pracodawcy. Oznacza to, że umowa o prace może zostać rozwiązana niezależnie od tego, czy zatrudniony zdecyduje się podpisać dokument. Równie dobrze zatrudniony może tego nie robić. Podpis pracownika jedynie potwierdza, że otrzymał on wypowiedzenie – nie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zwolnienie.

Odmowa podpisania wypowiedzenia przez pracownika

Odmowa podpisu nie wstrzymuje biegu okresu wypowiedzenia i nie unieważnia dokumentu. Pracodawca może w takiej sytuacji:

sporządzić adnotację o odmowie podpisu,

wręczyć wypowiedzenie w obecności świadka,

przesłać dokument listem poleconym.

Ważne Momentem skutecznego doręczenia wypowiedzenia jest chwila, w której pracownik miał realną możliwość zapoznania się z jego treścią – a nie dzień złożenia podpisu.

Kiedy podpis pracownika ma znaczenie?

Podpis pracownika jest istotny jedynie w przypadku porozumienia stron. W takiej sytuacji brak podpisu oznacza, że umowa nie została rozwiązana, ponieważ obie strony muszą wyrazić zgodę na zakończenie współpracy.