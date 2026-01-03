Czym jest ulga na dziecko?

Przepisy dają możliwość odliczenia w rocznym rozliczeniu różnych poniesionych wydatków, co obniża podatek, jaki trzeba zapłacić do urzędu skarbowego. Dodatkowo można skorzystać z ulg przewidzianych prawem. Jedna z nich przewidziana jest dla osób wychowujących dziecko. Co warto o niej wiedzieć?

Ulga na dziecko, często określana też jako ulga prorodzinna, to rodzaj odliczenia podatkowego dla osób fizycznych. Została uregulowana w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT).

Kto może skorzystać z ulgi na dziecko?

Prawo wprowadza pewne ograniczenia w korzystaniu z ulgi. Z odliczenia w PIT za 2025 r. mogą skorzystać:

rodzice,

opiekunowie,

rodzice zastępczy.

Przy czym, aby móc skorzystać z ulgi, należy faktycznie sprawować władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, co obejmuje zarówno opiekę nad nim i jego majątkiem, jak i codzienne wychowanie. Samo posiadanie władzy rodzicielskiej bez jej wykonywania, okazjonalne kontakty z dzieckiem czy płacenie alimentów nie daje prawa do odliczenia. W praktyce oznacza to, że nie każdy rodzic dziecka skorzysta z ulgi prorodzinnej.

Kiedy można odliczyć ulgę na dziecko?

Nie zawsze możliwe jest skorzystanie z ulgi na dziecko. Odliczenie przysługuje na każde dziecko:

które nie ukończyło 18 lat ,

, które pobiera zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny albo rentę socjalną ,

, do 25. roku życia, jeśli nadal się uczy oraz suma jego dochodów (poza rentą rodzinną) i przychodów z ulg takich jak ulga dla młodych czy ulga na powrót nie przekracza dwunastokrotności renty socjalnej obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

Ulga na dziecko: limity dochodowe

W Polsce wsparcie w postaci ulgi na dziecko jest ograniczone dla osób o wyższych dochodach – ustawodawca wprowadził limity zarobków. Zasady są następujące:

jeśli masz więcej niż jedno dziecko – nie ma ograniczeń dochodowych , możesz skorzystać z ulgi niezależnie od zarobków,

, możesz skorzystać z ulgi niezależnie od zarobków, jeśli masz jedno dziecko z niepełnosprawnością – również brak limitu dochodów , ulga przysługuje bez względu na wysokość zarobków.

, ulga przysługuje bez względu na wysokość zarobków. samotnie wychowujesz jedno dziecko – roczny dochód nie może przekroczyć 112 000 zł ,

, jesteście małżeństwem i macie jedno dziecko przez cały rok – łączne dochody małżonków nie mogą przekroczyć 112 000 zł ,

, masz jedno dziecko i nie jesteś w związku małżeńskim – roczny dochód nie może przekroczyć 56 000 zł.

W praktyce oznacza to, że przy jednym dziecku roczny dochód powyżej 112 000 zł brutto (ok. 9 333 zł miesięcznie) uniemożliwia skorzystanie z ulgi prorodzinnej. Przy umowie o pracę daje to około 6 692 zł netto miesięcznie - to prawie średnia krajowa w listopadzie 2025 r.

Wysokość ulgi na dziecko w 2026 roku

Wysokość ulgi prorodzinnej uzależniona jest od liczby posiadanych dzieci. Ile można odliczyć?

na pierwsze dziecko otrzymasz 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł ),

), na drugie dziecko otrzymasz 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),

na trzecie dziecko otrzymasz 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł ),

), na czwarte i każde kolejne dziecko otrzymasz 225 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 700 zł).

Ważne Co to oznacza w praktyce? Jeśli masz troje dzieci, otrzymasz: 1 112,04 zł na pierwsze dziecko,

1 112,04 zł na drugie dziecko,

2 000,04 zł na trzecie dziecko, czyli łącznie uzyskasz 4 224,12 zł.

Zwrot nieodliczonej kwoty ulgi na dziecko

Ulgę można odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym. Jeśli podatek nie pozwala w pełni skorzystać z przysługującego odliczenia, przysługująca kwota niewykorzystanej ulgi może zostać wypłacona.

Podstawa prawna