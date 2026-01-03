- Czym jest ulga na dziecko?
- Kto może skorzystać z ulgi na dziecko?
- Kiedy można odliczyć ulgę na dziecko?
- Ulga na dziecko: limity dochodowe
- Wysokość ulgi na dziecko w 2026 roku
- Zwrot nieodliczonej kwoty ulgi na dziecko
Czym jest ulga na dziecko?
Przepisy dają możliwość odliczenia w rocznym rozliczeniu różnych poniesionych wydatków, co obniża podatek, jaki trzeba zapłacić do urzędu skarbowego. Dodatkowo można skorzystać z ulg przewidzianych prawem. Jedna z nich przewidziana jest dla osób wychowujących dziecko. Co warto o niej wiedzieć?
Ulga na dziecko, często określana też jako ulga prorodzinna, to rodzaj odliczenia podatkowego dla osób fizycznych. Została uregulowana w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT).
Kto może skorzystać z ulgi na dziecko?
Prawo wprowadza pewne ograniczenia w korzystaniu z ulgi. Z odliczenia w PIT za 2025 r. mogą skorzystać:
- rodzice,
- opiekunowie,
- rodzice zastępczy.
Przy czym, aby móc skorzystać z ulgi, należy faktycznie sprawować władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, co obejmuje zarówno opiekę nad nim i jego majątkiem, jak i codzienne wychowanie. Samo posiadanie władzy rodzicielskiej bez jej wykonywania, okazjonalne kontakty z dzieckiem czy płacenie alimentów nie daje prawa do odliczenia. W praktyce oznacza to, że nie każdy rodzic dziecka skorzysta z ulgi prorodzinnej.
Kiedy można odliczyć ulgę na dziecko?
Nie zawsze możliwe jest skorzystanie z ulgi na dziecko. Odliczenie przysługuje na każde dziecko:
- które nie ukończyło 18 lat,
- które pobiera zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny albo rentę socjalną,
- do 25. roku życia, jeśli nadal się uczy oraz suma jego dochodów (poza rentą rodzinną) i przychodów z ulg takich jak ulga dla młodych czy ulga na powrót nie przekracza dwunastokrotności renty socjalnej obowiązującej w grudniu roku podatkowego.
Ulga na dziecko: limity dochodowe
W Polsce wsparcie w postaci ulgi na dziecko jest ograniczone dla osób o wyższych dochodach – ustawodawca wprowadził limity zarobków. Zasady są następujące:
- jeśli masz więcej niż jedno dziecko – nie ma ograniczeń dochodowych, możesz skorzystać z ulgi niezależnie od zarobków,
- jeśli masz jedno dziecko z niepełnosprawnością – również brak limitu dochodów, ulga przysługuje bez względu na wysokość zarobków.
- samotnie wychowujesz jedno dziecko – roczny dochód nie może przekroczyć 112 000 zł,
- jesteście małżeństwem i macie jedno dziecko przez cały rok – łączne dochody małżonków nie mogą przekroczyć 112 000 zł,
- masz jedno dziecko i nie jesteś w związku małżeńskim – roczny dochód nie może przekroczyć 56 000 zł.
W praktyce oznacza to, że przy jednym dziecku roczny dochód powyżej 112 000 zł brutto (ok. 9 333 zł miesięcznie) uniemożliwia skorzystanie z ulgi prorodzinnej. Przy umowie o pracę daje to około 6 692 zł netto miesięcznie - to prawie średnia krajowa w listopadzie 2025 r.
Wysokość ulgi na dziecko w 2026 roku
Wysokość ulgi prorodzinnej uzależniona jest od liczby posiadanych dzieci. Ile można odliczyć?
- na pierwsze dziecko otrzymasz 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
- na drugie dziecko otrzymasz 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
- na trzecie dziecko otrzymasz 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
- na czwarte i każde kolejne dziecko otrzymasz 225 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 700 zł).
Ważne
Co to oznacza w praktyce? Jeśli masz troje dzieci, otrzymasz:
- 1 112,04 zł na pierwsze dziecko,
- 1 112,04 zł na drugie dziecko,
- 2 000,04 zł na trzecie dziecko,
czyli łącznie uzyskasz 4 224,12 zł.
Zwrot nieodliczonej kwoty ulgi na dziecko
Ulgę można odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym. Jeśli podatek nie pozwala w pełni skorzystać z przysługującego odliczenia, przysługująca kwota niewykorzystanej ulgi może zostać wypłacona.
Podstawa prawna
- Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.)
- https://ssgk.stat.gov.pl
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję