Zmiany w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

Jak wskazuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zmiany w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 maja na celu umożliwienie bardziej efektywnego wydatkowania kwot przewidzianych w programie oraz wyeliminowanie problemów odnotowanych przy pierwszym naborze wniosków gmin o dofinansowanie. Przypomnijmy, że pierwsze tegoroczne dotacje zostały wypłacone pod koniec września.

MSWiA chce m.in. zmienić opis niektórych zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. I tak w obszarze 4 w dziale 4 w kolumnie „Szczegółowe zadania w poszczególnych obszarach” dodawane jest zdanie o finansowaniu "działań edukacyjno-szkoleniowych i promujących realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym filmów szkoleniowych, nagrań edukacyjnych, prowadzenia portali społecznościowych, podręczników."

"Uzupełnienie opisu zadań pozwoli na uniknięcie wątpliwości co do możliwości finansowania w ramach Programu zakupu pomocy dydaktycznych i szkoleniowych wykorzystywanych w trakcie działań edukacyjnych, profilaktycznych i szkoleniowych" - wskazuje MSWiA. Obecnie w tym miejscu jest mowa o finansowaniu "działań edukacyjno-szkoleniowych, w tym filmów szkoleniowych, nagrań edukacyjnych, prowadzenia portali społecznościowych, podręczników".

"Obecny zapis Programu o finansowaniu filmów, podręczników czy instruktarzy edukacyjno-szkoleniowych jest wystarczający. Zarówno dla ludności jaki i osobom pracującym na rzecz organów i podmiotów ochrony ludności istotnym jest nabycie konkretnych umiejętności i wiedzy przydanych w sytuacji zagrożenia. Nie widzimy natomiast powodu, aby wydatkować ograniczone środki w ramach Programu na działania «promujące realizację zadań ochrony ludności». Otwiera to pole do nadużyć i finansowania zadań nie mających realnych korzyści dla budowy społecznej odporności" - ocenia te zmiany Związek Powiatów Polskich

Pozostałe zmiany w ochronie ludności i obronie cywilnej

MSWiA chce też doprecyzować proces opiniowania przez Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, a następnie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej, inwestycji realizowanych przez wojewodów.

"Przy obecnym brzmieniu zapisu pojawiły się wątpliwości interpretacyjne dotyczące zakresu inwestycji, które podlegają opiniowaniu. Proponuje się uszczegółowienie zapisu poprzez wskazanie, że opiniowaniu podlegają inwestycje budowalne oraz zakupy inwestycyjne o wartości powyżej 50 tys. zł" - wskazuje resort. Dodatkowo inwestycje mają być opiniowane w uzgodnieniu z przedstawicielem Sił Zbrojnych RP – właściwym miejscowo przedstawicielem Brygady Obrony Terytorialnej. To też nie podoba się samorządom.

"Po pierwsze taki zapis tylko spowolni realizację Programu, który jak pokazują doświadczenia z 2025 r. jest poważnym problemem we wdrażaniu Programu na poziomie wojewódzkim. Po drugie siły zbrojne mają już dzisiaj wpływ na wdrażanie programu przez wojewodów" - uważa Związek Powiatów Polskich.

Resort spraw wewnętrznych i administracji chce również m.in. umożliwić przenoszenie środków finansowych między obszarami 1,2 i 3 w 2025 r. oraz między obszarami 1 i 2 w 2026 r. Przesądzone zostanie też, że ilość sprzętu podana w Programie to minimum, które należy zakupić w skali kraju, a nie maksimum.

"Nowelizacja wprowadza zasadę, zgodnie z którą wielkości te są wielkościami minimalnymi, nie zaś maksymalnymi i w ramach wolnych środków można zwiększyć ilość nabywanego sprzętu. Powyższe nie wpłynie na łączną wysokość środków wydatkowanych na zakupy" - podkreśla MSWiA.