Schrony bez prawa zamówień publicznych

Według MSWiA, dla usprawnienia działań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną, w tym przygotowań na wypadek wojny, potrzebne jest odstąpienie od stosowania prawa zamówień publicznych dla wybranych robót budowlanych, dostaw lub usług. Chodzi o inwestycje w zakresie:

  • infrastruktury zapewniającej schronienie w budowlach ochronnych, łączności i komunikacji;
  • dostaw i usług teleinformatycznych i telekomunikacyjnych oraz wykrywania zagrożeń;
  • powiadamiania, ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach, organizacji doraźnych szpitali oraz tymczasowych miejsc udzielania pomocy medycznej;
  • rozbudowy infrastruktury medycznej o elementy podwójnego przeznaczenia, w których możliwe będzie przeprowadzanie zabiegów chirurgicznych, przechowywanie wyrobów medycznych, krwi i jej produktów.
Wydatki na ochronę ludności bardziej elastyczne

Dodatkowo, nowelizacja ma doprecyzować przepisy dotyczące kontroli obiektów posiadających kondygnacje podziemne w zakresie możliwości organizowania w nich miejsc doraźnego schronienia, które przeprowadzają organy nadzoru budowlanego. Uporządkowana zostanie też kwestia ewidencjonowania lokalizacji takich miejsc. Przesądzone zostanie również, że do dotacji udzielanych podmiotom ochrony ludności, w zakresie sposobu zlecania zadań, nie będą miały zastosowania przepisy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

„Należy dokonać zmian pozwalających na usprawnienie rozdysponowania środków finansowych dla podmiotów ochrony ludności” – podkreśla MSWiA. Już wcześniej zapowiedziano w tym celu zmiany w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej lata 2025-2026 (m.in. przenoszenie finansowania między obszarami czy umożliwienie zakupu większej ilości sprzętu niż ta wskazana w programie). Kolejny ma być realizowany w cyklu pięcioletnim, co ułatwi planowanie inwestycji. MSWiA wprowadzi też zmiany przepisów, które zagwarantują operatorowi Systemu Bezpiecznej Łączności Państwowej odpowiednie częstotliwości do zapewnienia komunikacji głosowej i transmisji danych.

Podstawa prawna

Etap legislacyjny

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów