Samorządy otrzymają prawie 5 mld zł na ochronę mieszkańców

Prawie 5 miliardów złotych trafi wkrótce do samorządów. Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację kluczowych zakupów wspierających ochronę ludności.Poinformował o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podczas konferencji poświęconej „Poradnikowi bezpieczeństwa” przygotowanemu wspólnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

Bezpieczeństwo w gminach wzmocnione dzięki 5 mld zł

Jak podkreślił Kierwiński, decyzja o przekazaniu samorządom wsparcia finansowego, to wynik wspólnych ustaleń premiera Donalda Tuska i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Zgodnie z założeniami, 0,3 proc. polskiego PKB, przeznaczane ma być na obronę każdego mieszkańca Polski.

Szef MSWiA zapewnił, że pieniądze wkrótce zaczną być przekazywane do samorządów. Kierwiński ocenił, że będzie to „gigantyczny zastrzyk pieniędzy w miejscach, gdzie samorządy mają lokalne stowarzyszenia, takie jak OSP i PSP, gdzie to bezpieczeństwo musi być zapewnione”.