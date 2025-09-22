Na skróty: najważniejsze liczby

3272,69 zł – próg dochodu netto dla osób samotnych ubiegających się o bon ciepłowniczy

– próg dochodu netto dla osób samotnych ubiegających się o bon ciepłowniczy 2454,52 zł – próg dochodu netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

– próg dochodu netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym 500–1750 zł – wysokość bonu w 2025 roku

– wysokość bonu w 2025 roku 1000–3500 zł – wysokość bonu w 2026 roku

– wysokość bonu w 2026 roku 3 listopada – 15 grudnia 2025 – termin składania wniosków za 2025 r.

– termin składania wniosków za 2025 r. 1 lipca – 31 sierpnia 2026 – termin składania wniosków za 2026 r.

Czym jest bon ciepłowniczy?

Jesień 2025 roku przynosi znajome obrazy: kolejki na poczcie, starsi ludzie przeliczający pieniądze w dłoniach, rozmowy o rachunkach za prąd i ogrzewanie. Od miesięcy widać napięcie – kończy się bowiem zamrożenie cen energii elektrycznej. Od 2026 roku rachunki wzrosną, a wiele osób boi się, że nie udźwignie nowych stawek.

Dlatego rząd - aby złagodzić nieco skutki podwyżek - wprowadził bon ciepłowniczy – mechanizm, który ma osłonić tych najbardziej wrażliwych. Nie jest to uniwersalne „500 plus” dla wszystkich, ale świadczenie celowane. Trafi do tych, którzy zarabiają najmniej, a płacą najwięcej za ciepło systemowe.

Projekt ustawy dotyczący bonu ciepłowniczego (druk sejmowy nr 1684) został uchwalony przez Sejm 12 września 2025 r., a pięć dni później – 17 września – trafił do Senatu, który nie zgłosił do niego żadnych poprawek. Obecnie dokument oczekuje na podpis prezydenta Karola Nawrockiego, po czym zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw i zacznie obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu.

Kto dostanie bon ciepłowniczy w 2025 roku?

Jak wspomnieliśmy, bon ciepłowniczy nie jest świadczeniem uniwersalnym, z którego skorzystają wszyscy. Jest on skierowany do osób, które spełniają określone kryteria.

Kryteria przyznania bonu ciepłowniczego

Samotny senior – jego dochód nie powinien 3272,69 zł netto miesięcznie,

– jego dochód nie powinien miesięcznie, Gospodarstwo wieloosobowe – tutaj dochód graniczny to 2454,52 zł netto na osobę ,

– tutaj dochód graniczny to , Warunek dodatkowy – korzystanie z ciepła systemowego ,

– korzystanie z , Koszty ogrzewania – powyżej 170 zł/GJ netto. Niższy koszt wyklucza możliwość uzyskania bonu.

Warto pamiętać, że pod uwagę brany jest dochód z poprzedniego roku podatkowego:

Wnioski za 2025 – liczy się rok 2024,

Wnioski za 2026 – liczy się rok 2025.

Historia Pani Marii – przykład seniora, który dostanie bon

Pani Maria ma 74 lata i mieszka w Białymstoku. Dostaje emeryturę 2800 zł netto. Jej blok jest podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej, a rachunki za ogrzewanie wynoszą średnio 185 zł/GJ netto.

W tej sytuacji:

Pani Maria spełnia kryterium dochodowe (jej świadczenie jest niższe niż 3272,69 zł),

Korzysta z ciepła systemowego,

Koszt energii cieplnej w jej taryfie mieści się w widełkach 170–200 zł/GJ.

Efekt? W 2025 roku dostanie 500 zł jednorazowego bonu ciepłowniczego. W 2026 roku będzie to już 1000 zł.

Historia Pana Jana – przykład seniora, który nie dostanie bonu

Pan Jan ma 68 lat i mieszka w podwarszawskiej miejscowości w domu jednorodzinnym. Emerytura netto: 3400 zł. Dodatkowo dorabia na pół etatu, co podnosi jego roczny dochód. Dom ogrzewa własnym kotłem gazowym.

W tej sytuacji:

Pan Jan przekracza próg dochodowy dla samotnych emerytów,

Nie korzysta z ciepła systemowego (piec gazowy wyklucza go z programu).

Efekt? Nie dostanie ani złotówki z bonu ciepłowniczego.

To przykład pokazujący, że nowe 500 plus dla seniorów nie jest powszechne. Program premiuje określoną grupę – osoby mieszkające w blokach i spółdzielniach, korzystające z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Ile pieniędzy na rękę? Tabela kwot bonu ciepłowniczego w 2025 i 2026 roku

Tabela świadczeń

Rok Cena ciepła (netto/GJ) Wysokość bonu 2025 170–200 zł 500 zł 200–230 zł 1000 zł powyżej 230 zł 1750 zł 2026 170–200 zł 1000 zł 200–230 zł 2000 zł powyżej 230 zł 3500 zł

Bon ciepłowniczy 2025. Zasada „złotówka za złotówkę”

Jeżeli ktoś przekroczy próg dochodowy, nie straci wszystkiego. Działa tu słynna zasada "złotówka za złotówkę", którą seniorzy znają doskonale, gdyż ma ona zastosowanie w przypadku czternastych emerytur. O co chodzi? Otóż, bon zostanie pomniejszony o kwotę przekroczenia progu dochodów. Na przykład senior z emeryturą 3300 zł (czyli o 27,31 zł powyżej limitu) dostanie bon mniejszy o 27,31 zł.

To rozwiązanie ma chronić tych, którzy tylko nieznacznie przekroczyli granicę. Ale uwaga: jeśli po pomniejszeniu kwota świadczenia wyniesie mniej niż 20 zł, dopłata nie przysługuje.

Bon ciepłowniczy 2025 i 2026. Harmonogram składania wniosków

Terminy

3 listopada – 15 grudnia 2025 – wnioski za 2025 rok,

– wnioski za 2025 rok, 1 lipca – 31 sierpnia 2026 – wnioski za 2026 rok.

Gdzie i jak złożyć wniosek o bon ciepłowniczy?

Wnioski przyjmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy dla miejsca zamieszkania.

Sposoby składania wniosków:

Papierowo – w urzędzie,

– w urzędzie, Elektronicznie – przez ePUAP,

– przez ePUAP, Przez pełnomocnika – np. członka rodziny.

Ważne Uwaga: jeśli w jednym gospodarstwie kilka osób złoży wniosek, bon trafi tylko do pierwszego wnioskodawcy.

Kto nie skorzysta z bonu ciepłowniczego? Te osoby nie dostaną nic

Bon nie przysługuje, jeśli:

dochód przekracza próg o więcej niż wartość bonu,

gospodarstwo ogrzewa się indywidualnie (piec gazowy, węglowy),

cena ciepła w taryfie jest niższa niż 170 zł/GJ,

wniosek zostanie złożony po terminie.

Nie. dobra wiadomość jest taka, że bon ciepłowniczy jest wolny od PIT i składek ZUS. Oznacza to, że cała kwota – czy to 500 zł, czy 3500 zł – trafia wprost na konto seniora. Jak mówią urzędnicy: „Tym razem fiskus nie sięgnie po swoje”. A miałby po ci sięgać, gdyż - jak przewiduje rząd w 2025 rok koszt realizacji programu bonów ciepłowniczych wyniesie ok. 3,2 mld zł. W 2026 rok kwota ta może sięgnąć nawet 5,5 mld zł.

Dla porównania: roczne wydatki na 14. emeryturę w 2024 roku wyniosły ok. 11 mld zł. Widać więc, że bon ciepłowniczy to program mniejszy, ale wciąż znaczący dla finansów państwa. Według GUS, w Polsce jest 9 mln emerytów i rencistów, ale z bonu skorzysta ok. 1,5–2 mln osób – czyli jedna piąta.

Kontekst społeczny: ubóstwo energetyczne

Z danych GUS wynika, że 11% gospodarstw w Polsce doświadcza ubóstwa energetycznego. Oznacza to brak możliwości utrzymania mieszkania w odpowiedniej temperaturze przy rozsądnych kosztach.

Najbardziej dotyka to:

osoby starsze,

samotne gospodarstwa,

mieszkańców bloków w małych miastach.

Bon ciepłowniczy ma być tarczą ochronną dla tych grup – i choć nie rozwiąże problemu w całości, może odsunąć widmo zimna w mieszkaniu.

Podstawa prawna

FAQ: najważniejsze pytania o bon ciepłowniczy

Czy bon ciepłowniczy przysługuje tylko seniorom?

Nie – mogą się o niego ubiegać także inne gospodarstwa spełniające kryteria dochodowe.

Czy trzeba rozliczyć bon w PIT?

Nie, świadczenie jest wolne od podatku.

Czy wniosek można złożyć pocztą?

Tak, ale liczy się data wpływu do urzędu, nie stempla pocztowego.

Co, jeśli senior mieszka z dziećmi?

Wtedy liczy się dochód na osobę w gospodarstwie domowym.

Czy można stracić bon?

Tak – jeśli spóźnimy się ze złożeniem wniosku.