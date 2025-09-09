Rada Ministrów na dzisiejszym posiedzeniu przyjęła projekt ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Został on przygotowany przez Ministerstwo Energii i przewiduje wprowadzenie specjalnego świadczenia dla gospodarstw domowych w związku z rosnącymi cenami ogrzewania mieszkań. Przyznanie bonu będzie uzależnione od spełnienia trzech warunków.
Bon ciepłowniczy a dochód
Pierwszym z nich jest kryterium dochodowe, które wynosi tyle samo ile kryterium dochodowe uprawniające do dodatku mieszkaniowego. To oznacza, że non ciepłowniczy będzie przysługiwał tym rodzinom, w których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza:
- 3272,69 zł w przypadku osoby samotnej
- 2454,52 zł w przeliczeniu na członka rodziny
Drugim podstawowym warunkiem otrzymania bonu będzie korzystanie z ciepła systemowego (sieciowego) dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne, a trzecim płacenie za ogrzewanie powyżej 170 zł za GJ.
Projekt zakłada, że wysokość dochodu gospodarstwa domowego będzie ustalana w oparciu o przepisy ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 323 ze zm.). Będzie tu też obowiązywać tzw. zasada złotówka za złotówkę, dzięki czemu rodziny przekraczające wspomniane kryterium dochodowe o niedużą kwotę będą mogły uzyskać bon ciepłowniczy, ale obniżony o jej wysokość.
Kwota bonu ciepłowniczego będzie zróżnicowana
Przepisy wskazują też, że świadczenie będzie wypłacane dwukrotnie za okresy: od 1 lipca do 31 grudnia br. oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r. Wysokość bonu ciepłowniczego będzie zaś zróżnicowana zarówno w zależności od okresu jak i wysokości ceny ciepła. I tak w tym roku gospodarstwo domowe będzie mogło otrzymać:
- 500 zł, gdy ta należność będzie wynosić od 170 do 200 zł za GJ,
- 1000 zł, gdy będzie to od 200 do 230 zł za GJ
- 1750 zł, jeśli będzie to więcej niż 230 zł za GJ.
Natomiast w przyszłym roku stawki bonu będą dla tych przedziałów cenowych wynosić odpowiednio 1000 zł, 2000 zł lub 3000 zł.
Wniosek o bon ciepłowniczy w 2025 r. a drugi wniosek w 2026 r.
Za przyznanie bonu będzie odpowiadał wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wnioski o jego przyznanie – w formie papierowej lub elektronicznej – będzie można składać w dwóch turach w urzędzie gminy, miasta lub innej instytucji odpowiedzialnej za obsługę bonu, np. ośrodku pomocy społecznej. Po raz pierwszy rodziny będą to mogły robić od 3 listopada do 15 grudnia, jeśli będą ubiegać o bon ciepłowniczy za 2025 r. i wtedy pod uwagę będą brany dochody osiągnięte w 2024 r. Natomiast o bon na 2026 r. będzie można wnioskować od 1 lipca do 31 sierpnia przyszłego roku, a do kryterium będą uwzględniane dochody z tego roku. Co ważne w tym przypadku nastąpiła zmiana, bo pierwotnie projekt przewidywał, że w 2026 r. wnioski będzie można składać w czerwcu i lipcu, a w jego nowej wersji jest mowa o lipcu i sierpniu.
Zgodnie z przepisami projektu gmina będzie miała 90 dni od złożenia wniosku na jego rozpatrzenie. Z kolei jego wypłata powinna nastąpić niezwłocznie po jego przyznaniu oraz otrzymaniu dotacji celowej od wojewody. To oznacza, że bon za ten rok gospodarstwa domowe otrzymają w pierwszych miesiącach 2026 r., a ten należy za przyszły rok w jego drugim półroczu.
