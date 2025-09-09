Rada Ministrów na dzisiejszym posiedzeniu przyjęła projekt ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Został on przygotowany przez Ministerstwo Energii i przewiduje wprowadzenie specjalnego świadczenia dla gospodarstw domowych w związku z rosnącymi cenami ogrzewania mieszkań. Przyznanie bonu będzie uzależnione od spełnienia trzech warunków.

Bon ciepłowniczy a dochód

Pierwszym z nich jest kryterium dochodowe, które wynosi tyle samo ile kryterium dochodowe uprawniające do dodatku mieszkaniowego. To oznacza, że non ciepłowniczy będzie przysługiwał tym rodzinom, w których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza:

3272,69 zł w przypadku osoby samotnej

2454,52 zł w przeliczeniu na członka rodziny

Drugim podstawowym warunkiem otrzymania bonu będzie korzystanie z ciepła systemowego (sieciowego) dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne, a trzecim płacenie za ogrzewanie powyżej 170 zł za GJ.

Projekt zakłada, że wysokość dochodu gospodarstwa domowego będzie ustalana w oparciu o przepisy ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 323 ze zm.). Będzie tu też obowiązywać tzw. zasada złotówka za złotówkę, dzięki czemu rodziny przekraczające wspomniane kryterium dochodowe o niedużą kwotę będą mogły uzyskać bon ciepłowniczy, ale obniżony o jej wysokość.

Kwota bonu ciepłowniczego będzie zróżnicowana

Przepisy wskazują też, że świadczenie będzie wypłacane dwukrotnie za okresy: od 1 lipca do 31 grudnia br. oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r. Wysokość bonu ciepłowniczego będzie zaś zróżnicowana zarówno w zależności od okresu jak i wysokości ceny ciepła. I tak w tym roku gospodarstwo domowe będzie mogło otrzymać:

500 zł, gdy ta należność będzie wynosić od 170 do 200 zł za GJ,

1000 zł, gdy będzie to od 200 do 230 zł za GJ

1750 zł, jeśli będzie to więcej niż 230 zł za GJ.

Natomiast w przyszłym roku stawki bonu będą dla tych przedziałów cenowych wynosić odpowiednio 1000 zł, 2000 zł lub 3000 zł.

Wniosek o bon ciepłowniczy w 2025 r. a drugi wniosek w 2026 r.

Za przyznanie bonu będzie odpowiadał wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wnioski o jego przyznanie – w formie papierowej lub elektronicznej – będzie można składać w dwóch turach w urzędzie gminy, miasta lub innej instytucji odpowiedzialnej za obsługę bonu, np. ośrodku pomocy społecznej. Po raz pierwszy rodziny będą to mogły robić od 3 listopada do 15 grudnia, jeśli będą ubiegać o bon ciepłowniczy za 2025 r. i wtedy pod uwagę będą brany dochody osiągnięte w 2024 r. Natomiast o bon na 2026 r. będzie można wnioskować od 1 lipca do 31 sierpnia przyszłego roku, a do kryterium będą uwzględniane dochody z tego roku. Co ważne w tym przypadku nastąpiła zmiana, bo pierwotnie projekt przewidywał, że w 2026 r. wnioski będzie można składać w czerwcu i lipcu, a w jego nowej wersji jest mowa o lipcu i sierpniu.

Zgodnie z przepisami projektu gmina będzie miała 90 dni od złożenia wniosku na jego rozpatrzenie. Z kolei jego wypłata powinna nastąpić niezwłocznie po jego przyznaniu oraz otrzymaniu dotacji celowej od wojewody. To oznacza, że bon za ten rok gospodarstwa domowe otrzymają w pierwszych miesiącach 2026 r., a ten należy za przyszły rok w jego drugim półroczu.