Od 1 marca 2025 roku wzrośnie kwota ryczałtu energetycznego, który pomaga obniżyć rachunki za energię elektryczną, gazową i cieplną. Sprawdź, kto może skorzystać z tej pomocy, ile wyniesie nowa kwota świadczenia i jakie formalności trzeba spełnić, by otrzymać wsparcie.

Od 1 marca 2025 roku wzrośnie kwota ryczałtu energetycznego, który ma na celu zmniejszenie kosztów energii elektrycznej, cieplnej i gazowej dla uprawnionych osób. Sprawdź, kto jeszcze może otrzymać świadczenie i jakie formalności są wymagane.

Czym jest ryczałt energetyczny i kto może z niego skorzystać?

Ryczałt energetyczny to świadczenie, które ma na celu złagodzenie kosztów związanych z codziennym użytkowaniem energii, zarówno elektrycznej, jak i gazu czy ciepła. Jest to szczególna forma pomocy społecznej, przyznawana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Ryczałt energetyczny przysługuje:

kombatantom,

ofiarom represji wojennych i okresu powojennego,

żołnierzom przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach pozyskiwania rud uranu,

wdowom i wdowcom po uprawnionych, którzy są emerytami lub rencistami.

Co ważne, świadczenie to może być także dziedziczone przez małżonków uprawnionych. Wsparcie to nie jest uzależnione od dochodów, co stanowi istotną zaletę – uprawnione osoby mogą liczyć na pełną kwotę ryczałtu, bez konieczności spełniania dodatkowych kryteriów dochodowych.

Ile wynosi ryczałt energetyczny? Kwota w 2025 r.

Obecnie - aż do końca lutego 2024 roku ryczałt energetyczny wynosi 299,82 zł miesięcznie. Jednak w związku z waloryzacją jego kwota zostanie nieznacznie podwyższona. Od 1 marca 2025 r. ryczałt wyniesie 312,71 zł miesięcznie. Ryczałt energetyczny nie podlega opodatkowaniu.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Aby otrzymać ryczałt energetyczny, należy złożyć odpowiednie dokumenty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Kluczowy jest wniosek o przyznanie ryczałtu (formularz ZUS-ERK). Należy do niego dołączyć:

zaświadczenie o uprawnieniach od Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

decyzję szefa lub kierownika tego urzędu,

w przypadku wdów i wdowców – zaświadczenie potwierdzające ich uprawnienia jako małżonków po kombatantach.

W przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnianych wymagane jest zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień. Wdowy po żołnierzach powinny dostarczyć dokumenty wystawione przez właściwy organ wojskowy. Wniosek o przyznanie ryczałtu można złożyć w dowolnym momencie – nie obowiązują żadne terminy ograniczające możliwość uzyskania wsparcia.

Kiedy ZUS wypłaca ryczałt energetyczny? Terminy

Ryczałt energetyczny wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie to jest przekazywane bezpośrednio na konto bankowe osoby uprawnionej lub wypłacane w formie gotówki, w zależności od preferencji wskazanych we wniosku. Co ważne, ryczałt energetyczny nie trafia do firm dostarczających energię elektryczną, cieplną czy gazową, lecz bezpośrednio do beneficjentów, którzy samodzielnie decydują o przeznaczeniu otrzymanych środków.

Wypłaty ryczałtu odbywają się w tych samych terminach, co świadczenia emerytalno-rentowe. Jeśli osoba pobiera emeryturę lub rentę, kwota ryczałtu zostaje doliczona do miesięcznego świadczenia i wypłacana zgodnie z wyznaczonym harmonogramem ZUS.

Osoby z niepełnosprawnością także mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe w 2025 roku. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oferuje możliwość uzyskania dodatku do rachunków za prąd z mocą wsteczną.

Wsparcie przysługuje osobom korzystającym ze specjalistycznego sprzętu, a dofinansowanie wynosi 100 zł miesięcznie i można je uzyskać za okres od lipca 2024 r. do grudnia 2024 r., co daje łącznie 600 zł. Więcej na ten temat piszemy w artykule: 600 zł dopłaty do prądu dla chorych. Zaczął się nabór wniosków w 2025 r.