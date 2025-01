Choroby zawodowe mogą dotknąć każdego, kto pracuje w trudnych warunkach lub w kontakcie ze szkodliwymi substancjami. W artykule znajdziesz aktualną listę chorób zawodowych na 2025 rok, dowiesz się, jakie świadczenia i odszkodowania przysługują pracownikom, oraz poznasz przykłady kwot wypłacanych przez ZUS.

Choroby zawodowe są wynikiem długotrwałego narażenia na szkodliwe czynniki w miejscu pracy lub niewłaściwego sposobu wykonywania obowiązków zawodowych. Ich wykrycie, potwierdzenie oraz uzyskanie świadczeń z tego tytułu wymagają przejścia formalnej procedury. Kluczowe znaczenie ma znajomość przepisów oraz praw pracownika. Przybliżamy najważniejsze informacje, w tym: wykaz chorób zawodowych oraz przykładowe kwoty odszkodowań.

Czym jest choroba zawodowa?

Zgodnie z art. 235 Kodeksu pracy choroba zawodowa to schorzenie wymienione w wykazie chorób zawodowych, którego wystąpienie można powiązać z działaniem szkodliwych czynników występujących w miejscu pracy lub sposobem jej wykonywania. Do narażenia zawodowego mogą prowadzić:

kontakt z substancjami chemicznymi, pyłami lub promieniowaniem,

obciążenia fizyczne i psychiczne,

czynniki biologiczne, takie jak wirusy czy bakterie.

Chorobę zawodową można stwierdzić nie tylko w trakcie zatrudnienia, ale również po jego zakończeniu, o ile objawy pojawiły się w okresie wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1367).

Choroby zawodowe - aktualny wykaz w 2025 roku

W 2025 roku lista chorób zawodowych, określona w rozporządzeniu Rady Ministrów, obejmuje szeroki katalog schorzeń związanych z wykonywaną pracą. Choroby te są powiązane z narażeniem na szkodliwe czynniki chemiczne, biologiczne, fizyczne oraz sposobem wykonywania pracy. Wykaz chorób zawodowych zawiera także okresy, w których objawy schorzeń mogą zostać uznane za związane z narażeniem zawodowym, nawet po zakończeniu pracy.

Do najczęściej występujących chorób zawodowych należą:

Pylice płuc:

pylica krzemowa,

pylica węglowa,

pylica azbestowa,

pylico-gruźlica,

pylica spowodowana wdychaniem pyłów bawełnianych lub innych włókien naturalnych.

Choroby zakaźne i pasożytnicze:

gruźlica,

bruceloza,

wirusowe zapalenie wątroby typu B i C,

AIDS (zakażenie wirusem HIV),

borelioza,

toksoplazmoza.

Choroby skóry:

alergiczne kontaktowe zapalenie skóry,

egzema zawodowa,

trądzik zawodowy spowodowany np. kontaktem z ropą naftową lub olejami przemysłowymi,

pokrzywka zawodowa, szczególnie w narażeniu na alergeny roślinne lub zwierzęce.

Choroby wywołane czynnikami chemicznymi:

zatrucia ołowiem i jego związkami,

zatrucia rtęcią,

zatrucia arsenem,

zatrucia cyjankami,

ostre zatrucia pestycydami,

choroby spowodowane działaniem formaldehydu, chlorku winylu czy benzenu.

Choroby układu oddechowego:

przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli,

astma zawodowa,

alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych (np. "płuco farmera"),

zapalenie zatok przynosowych związane z narażeniem na pyły lub substancje chemiczne.

Choroby spowodowane promieniowaniem:

przewlekłe zmiany popromienne skóry,

zaćma popromienna,

nowotwory wynikające z narażenia na promieniowanie jonizujące,

choroby układu krwiotwórczego związane z ekspozycją na promieniowanie.

Nowotwory zawodowe:

międzybłoniak opłucnej związany z ekspozycją na azbest,

rak płuca spowodowany wdychaniem pyłów krzemionkowych,

nowotwory skóry powstałe w wyniku kontaktu z substancjami smolistymi,

białaczka związana z ekspozycją na benzen lub inne substancje chemiczne.

Choroby zawodowe układu ruchu:

zespół cieśni nadgarstka,

zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa związane z przeciążeniem,

przewlekłe zapalenie ścięgien spowodowane monotonnymi ruchami.

Choroby neurologiczne:

zatrucia neurotoksynami,

choroby wywołane wibracją (np. choroba wibracyjna),

neuropatie zawodowe związane z przewlekłym narażeniem na metale ciężkie lub pestycydy.

Niektóre schorzenia, jak ostre zatrucia substancjami chemicznymi czy alergiczne reakcje, mogą być rozpoznane w ciągu kilku dni od narażenia, podczas gdy inne, np. nowotwory lub przewlekłe zmiany popromienne, mogą być uznane za choroby zawodowe nawet wiele lat po zakończeniu ekspozycji.

Wiedza o aktualnym wykazie chorób zawodowych jest kluczowa zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Zapewnia ochronę zdrowia pracowników oraz ułatwia ubieganie się o należne świadczenia w przypadku wystąpienia schorzenia zawodowego. Szczegóły wykazu można znaleźć w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1367). Dokument do pobrania poniżej.

Jak zgłosić podejrzenie choroby zawodowej?

Procedura zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej przebiega w trzech etapach:

Zgłoszenie podejrzenia:

Pracodawca, lekarz prowadzący lub sam pracownik (lub były pracownik) zgłasza podejrzenie choroby zawodowej do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i okręgowego inspektora pracy.

W przypadku pracowników aktywnych zawodowo zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną.

Rozpoznanie:

Po przeprowadzeniu badań lekarskich oraz analizy dokumentacji medycznej i warunków pracy, lekarz wydaje orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej lub jej braku.

Stwierdzenie:

Na podstawie orzeczenia lekarskiego państwowy inspektor sanitarny wydaje decyzję administracyjną o stwierdzeniu choroby zawodowej.

Jeżeli decyzja jest negatywna, pracownik może się od niej odwołać w terminie 14 dni. W przypadku kolejnego oddalenia roszczenia istnieje możliwość złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Jakie świadczenia przysługują w razie choroby zawodowej?

Pracownik, u którego stwierdzono chorobę zawodową, może ubiegać się o świadczenia przewidziane w ustawie z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Do najważniejszych należą:

zasiłek chorobowy w wysokości 100% wynagrodzenia,

w wysokości 100% wynagrodzenia, świadczenie rehabilitacyjne , jeśli po okresie zasiłkowym konieczna jest dalsza rehabilitacja,

, jeśli po okresie zasiłkowym konieczna jest dalsza rehabilitacja, zasiłek wyrównawczy dla osób, które muszą zmienić stanowisko pracy na gorzej płatne,

dla osób, które muszą zmienić stanowisko pracy na gorzej płatne, jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu (1431 zł za każdy procent uszczerbku),

za uszczerbek na zdrowiu (1431 zł za każdy procent uszczerbku), renta z tytułu niezdolności do pracy ,

, renta szkoleniowa , jeśli konieczne jest przekwalifikowanie zawodowe,

, jeśli konieczne jest przekwalifikowanie zawodowe, dodatek pielęgnacyjny ,

, pokrycie kosztów leczenia stomatologicznego, szczepień ochronnych i przedmiotów ortopedycznych.

W razie śmierci pracownika jego bliscy mogą ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie oraz rentę rodzinną.

Choroby zawodowe 2025. Ile wynosi jednorazowe odszkodowanie?

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej to świadczenie pieniężne przyznawane przez ZUS osobom, które na skutek schorzenia doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość odszkodowania określana jest na podstawie procentowego uszczerbku i wynosi 1431 zł za każdy procent uszczerbku (stan prawny na styczeń 2025 r.). Odszkodowanie jest przyznawane również w przypadku pogorszenia stanu zdrowia osoby pobierającej rentę z tytułu choroby zawodowej lub w razie śmierci pracownika – wówczas świadczenie przysługuje członkom jego rodziny.

Dla osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz wymagających stałej opieki, świadczenie wynosi 25 044 zł, niezależnie od procentowego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku śmierci pracownika członkom jego rodziny przysługuje odszkodowanie w wysokości 128 799 zł, przy czym każdy dodatkowy uprawniony członek rodziny otrzymuje zwiększenie świadczenia o 25 044 zł.

W okresie od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą :

1431 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu; 1431 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych; 25 044 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego; 25 044 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty; 128 799 zł , gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;

, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; 64 399 zł , gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;

, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko; 128 799 zł , gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 25 044 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;

, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci; 128 799 zł , gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 25 044 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;

, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko; 25 044 zł , gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;

, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom; 64 399​​​​​​​ zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 25 044 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS - przykład pana Bogdana

Pan Bogdan przez 30 lat pracował w zakładzie produkcyjnym, gdzie był narażony na pył i substancje chemiczne. Zdiagnozowano u niego przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), która została uznana za chorobę zawodową. Komisja lekarska ZUS orzekła, że pan Bogdan doznał 15% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Na tej podstawie ZUS przyznał mu jednorazowe odszkodowanie w wysokości:

15×1431 zł=21 465 zł.

Dodatkowo, w wyniku pogorszenia stanu zdrowia, pan Bogdan po kilku latach uzyskał orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Z tego tytułu przysługuje mu dodatkowe świadczenie w wysokości 25 044 zł.

Łącznie pan Bogdan otrzymał:

21 465 zł + 25 044 zł = 46 509 zł.

Jednorazowe odszkodowanie to istotne wsparcie finansowe dla osób, które poniosły trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku pracy w szkodliwych warunkach. Warto jednak pamiętać, że świadczenie to nie wyklucza możliwości ubiegania się o inne świadczenia, takie jak renta z tytułu niezdolności do pracy czy odszkodowanie od pracodawcy na drodze cywilnoprawnej.

Kiedy można dochodzić odszkodowania od pracodawcy?

Jeśli świadczenia z ZUS nie wystarczają, pracownik może wystąpić do pracodawcy z roszczeniem odszkodowawczym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Musi jednak udowodnić, że pracodawca nie zapewnił odpowiednich warunków pracy, co doprowadziło do wystąpienia choroby zawodowej. Ważne jest zachowanie 3-letniego terminu przedawnienia roszczeń, liczonego od momentu uzyskania informacji o schorzeniu.

Jak często występują choroby zawodowe w Polsce?

Choroby zawodowe w Polsce są regularnie monitorowane przez państwowe inspekcje sanitarne i instytucje zdrowia publicznego. Z raportów wynika, że każdego roku liczba przypadków chorób zawodowych oscyluje w granicach 2–3 tysięcy. Najczęściej zgłaszane schorzenia dotyczą pylic płuc, chorób zakaźnych oraz układu oddechowego. W ostatnich latach zauważono wzrost liczby przypadków boreliozy, co wiąże się z rosnącym narażeniem pracowników leśnych i rolników na kleszcze. Statystyki wskazują również, że choroby zawodowe częściej występują w przemyśle ciężkim, górnictwie i rolnictwie, gdzie warunki pracy są szczególnie wymagające.

Jakie sektory zawodowe są najbardziej narażone na choroby zawodowe?

Wykonywanie pracy w określonych branżach wiąże się z wyższym ryzykiem wystąpienia chorób zawodowych. Do najbardziej narażonych sektorów należą: