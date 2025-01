W styczniu 2025 roku wystartował nabór wniosków o refundację kosztów zużycia prądu. Dopłata dotyczy wybranej grupy osób chorych, posiadających m.in. orzeczenie o niepełnosprawności. Dowiedz się, kto konkretnie może skorzystać z tego wsparcia, jakie warunki trzeba spełnić i jak poprawnie złożyć wniosek, aby otrzymać nawet 600 zł dopłaty.

Na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oferuje refundację kosztów energii elektrycznej dla osób korzystających z wybranych urządzeń medycznych, zasilanych prądem. Dodatek został wprowadzony w ramach programu „Aktywny samorząd” prowadzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i wypłacany jest od 2024 r.

Świadczenie obejmuje okres maksymalnie sześciu miesięcy i przysługuje na podstawie intensywnego użytkowania urządzeń medycznych w ramach opieki długoterminowej. Wysokość refundacji wynosi 100 zł miesięcznie, co oznacza maksymalnie 600 zł na wniosek obejmujący półroczny okres.

600 zł dodatku do prądu. Kto może ubiegać się w 2025 roku?

Refundacja kosztów energii elektrycznej skierowana jest do osób chorych, które spełniają poniższe kryteria:

Stopień niepełnosprawności : Konieczne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. W przypadku dzieci poniżej 16. roku życia wystarczy orzeczenie o niepełnosprawności.

: Konieczne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. W przypadku dzieci poniżej 16. roku życia wystarczy orzeczenie o niepełnosprawności. Korzystanie z urządzeń medycznych : Refundacja dotyczy osób korzystających z respiratorów lub koncentratorów tlenu w ramach:

: Refundacja dotyczy osób korzystających z respiratorów lub koncentratorów tlenu w ramach: ośrodka domowego leczenia tlenem,

ośrodka wentylacji domowej.

Długoterminowa opieka medyczna: Urządzenia muszą być używane w ramach świadczeń opieki długoterminowej.

Wysokość wsparcia jest jasno określona. Refundacja wynosi 100 zł miesięcznie, a maksymalny okres objęty jednym wnioskiem to sześć miesięcy, co daje łącznie 600 zł. Minimalny okres wynosi trzy miesiące, co odpowiada kwocie 300 zł. PFRON wskazuje również, że jeden wniosek dotyczy określonego okresu i nie można ubiegać się o refundację za wcześniejsze miesiące w kolejnych wnioskach.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podaje przykład:

jeśli wniosek złożysz np. w styczniu 2025 r. , to może on obejmować dodatek za miesiące: lipiec-grudzień (6 miesięcy - 600 zł),

, to może on obejmować dodatek za miesiące: (6 miesięcy - 600 zł), jeśli wniosek złożysz np. w marcu 2025 r., to może on obejmować dodatek za miesiące: wrzesień-luty (6 miesięcy - 600 zł).

Proces składania wniosku o dodatek do prądu jest przejrzysty i odbywa się za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) dostępnego na stronie https://sow.pfron.org.pl. Kluczowe kroki to:

Zalogowanie się do systemu.

Wypełnienie formularza, w tym podanie wymaganych danych osobowych oraz załączenie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów.

Złożenie wniosku za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Wniosek można również złożyć w formie papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR).

Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku?

Samo złożenie wniosku nie wystarczy, aby otrzymać refundację kosztów energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć ważne dokumenty:

orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dla dzieci do 16. roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności)

zaświadczenie medyczne potwierdzające korzystanie z respiratora lub koncentratora tlenu, podpisane przez uprawnioną osobę, np. lekarza specjalistę.

Dokumenty mogą być podpisane w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Na co zwrócić uwagę przy składaniu wniosku?

Aby uniknąć błędów i przyspieszyć proces rozpatrywania, warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Niezbędne jest podanie poprawnego numeru PESEL – jego błąd uniemożliwi bowiem wypłatę. Nie można też zapomnieć o wskazaniu numeru konta bankowego, które może należeć do wnioskodawcy, pełnomocnika lub opiekuna prawnego. Pamiętajmy też o złożeniu wszystkich wymaganych oświadczeń w systemie SOW. Co ważne, faktury za energię elektryczną nie są wymagane – korzystanie z urządzeń medycznych wystarczy jako dowód zwiększonego zużycia prądu.

Gdzie szukać pomocy w wypełnianiu wniosku?

PFRON oferuje różne formy wsparcia dla osób, które mogą mieć trudności z przygotowaniem wniosku:

Bezpłatna infolinia : 800 889 777, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–17:00.

: 800 889 777, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–17:00. Pomoc kontekstowa : dostępna w systemie SOW.

: dostępna w systemie SOW. Filmy instruktażowe: udostępnione na stronie SOW.

Można również ustanowić pełnomocnika, który wypełni i złoży wniosek w imieniu osoby uprawnionej.

Kiedy spodziewać się wypłaty dodatku? [TERMINY WYPŁATY]

Realizacja wypłat zależy od terminu złożenia wniosku i dostępności środków w powiatach. Płatności za wnioski złożone w 2025 roku rozpoczną się w II lub III kwartale tego roku. Warto pamiętać, że środki na wnioski z 2024 roku zostały przekazane powiatom do końca marca 2025 roku.