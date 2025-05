Od 1 czerwca 2025 r. wzrosną zasiłki dla osób bezrobotnych. To efekt corocznej waloryzacji świadczeń, powiązanej ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wzrost inflacji oznacza wyższe kwoty wypłacane przez urzędy pracy.

Nowe przepisy wchodzą w życie w momencie, gdy rynek pracy przechodzi znaczące reformy. Wraz z nowelizacją ustaw dotyczących zatrudnienia i urzędów pracy, zmianie ulegają także stawki świadczeń dla osób pozostających bez pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych waloryzowany co roku. Już w czerwcu mocny wzrost

Waloryzacja zasiłków dla bezrobotnych odbywa się zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przeprowadza się ją corocznie na dzień 1 czerwca, a podstawą jest średni roczny wskaźnik cen ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2025 roku, ze względu na dalszy wzrost kosztów życia, zasiłki również idą w górę. Nowe kwoty obowiązywać będą wszystkich bezrobotnych uprawnionych do świadczenia, którzy nabędą prawo po 31 maja 2025 r., jak i tych już zarejestrowanych.

Jakie będą stawki świadczenia dla bezrobotnych od 1 czerwca 2025 r.

Od czerwca osoby bezrobotne mogą liczyć na wyższe kwoty wypłat. Obowiązywać będą dwa poziomy świadczenia:

1662,00 zł brutto (ok. 1512 zł netto) – w ciągu pierwszych 90 dni pobierania zasiłku,

1305,20 zł brutto (ok. 1188 zł netto) – od 91. dnia do końca okresu uprawnień.

Dla porównania: w 2024 r. było to odpowiednio 1491,90 zł oraz 1171,60 zł brutto, co oznacza wzrost o ok. 170 zł na początku okresu świadczenia i ponad 130 zł w późniejszym etapie.

Nie każdy taki sam zasiłek. Zdecyduje staż pracy osoby bezrobotnej

Warto pamiętać, że nie każdy zarejestrowany w urzędzie pracy otrzyma pełne świadczenie. Wysokość zasiłku zależy od długości okresu zatrudnienia przed rejestracją jako osoba bezrobotna.

Wysokość wypłacanych świadczeń prezentuje się następująco:

80 proc. zasiłku podstawowego – 1329,60 zł brutto – przysługuje osobom, których staż pracy wynosi poniżej 5 lat,

– 1329,60 zł brutto – przysługuje osobom, których staż pracy wynosi poniżej 5 lat, 100 proc. zasiłku – 1662,00 zł brutto – dla osób ze stażem pracy od 5 do 20 lat,

– 1662,00 zł brutto – dla osób ze stażem pracy od 5 do 20 lat, 120 proc. zasiłku – 1994,40 zł brutto – otrzymają osoby z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym.

Im dłużej pracowałeś, tym więcej dostaniesz. To mechanizm, który ma nagradzać osoby z długą historią aktywności zawodowej.

Zasiłek dla bezrobotnych nie bez końca. Ile czasu można go pobierać?

Choć stawki poszły w górę, warto przypomnieć, że czas trwania prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest ograniczony. Przysługuje on przez:

180 dni – w standardowej sytuacji,

365 dni – w szczególnych przypadkach, np. gdy stopa bezrobocia w danym powiecie przekracza 150% średniej krajowej lub gdy osoba bezrobotna samotnie wychowuje dziecko.

Długość pobierania świadczenia zależy więc zarówno od sytuacji osobistej, jak i warunków panujących na lokalnym rynku pracy.

Co warto zapamiętać o zasiłku dla bezrobotych? Podsumowanie Nowe kwoty obowiązują od 1 czerwca 2025 r.

1662 zł brutto przez pierwsze 3 miesiące, potem 1305,20 zł brutto

Wysokość świadczenia zależy od stażu pracy – od 80% do 120% stawki podstawowej

Zasiłek przysługuje przez maksymalnie 365 dni