Zmiany w wypłacie 800 plus w czerwcu 2025 r.

ZUS realizuje wypłaty świadczenia 800 plus zgodnie z ustalonym harmonogramem obejmującym dziesięć terminów w miesiącu: 2., 4., 6., 9., 12., 14., 16., 18., 20. oraz 22. dnia miesiąca. Jeżeli którykolwiek z tych dni przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub weekend, środki przekazywane są z wyprzedzeniem – najczęściej w poprzedzający piątek.

W czerwcu 2025 r. taka sytuacja dotyczy kilku dat, co oznacza, że część rodzin otrzyma przelew świadczenia wcześniej niż zazwyczaj.

Terminy przyspieszonych wypłat świadczenia 800 plus

6 czerwca (piątek) – zamiast 7 czerwca (sobota),

13 czerwca (piątek) – zamiast 14 czerwca (sobota),

20 czerwca (piątek) – zamiast 22 czerwca (niedziela).

Zmiana ta jest korzystna z punktu widzenia planowania wydatków, zwłaszcza że czerwiec to miesiąc wymagający finansowo (m.in. zakończenie roku szkolnego, wyjazdy wakacyjne).

Nowy okres świadczeniowy 800 plus – do kiedy należy złożyć wniosek?

Czerwiec 2025 r. to pierwszy miesiąc nowego okresu rozliczeniowego świadczenia wychowawczego 800 plus, który potrwa do 31 maja 2026 r. Aby zapewnić ciągłość wypłat, konieczne jest złożenie nowego wniosku w odpowiednim terminie – moment złożenia dokumentu wpływa bowiem nie tylko na datę wypłaty, ale również na prawo do wyrównania za czerwiec.

Zasady wypłaty 800 plus

Jeśli wniosek został złożony do 30 kwietnia 2025 r., wypłata świadczenia nastąpi już w czerwcu, bez żadnych opóźnień i z pełnym zachowaniem ciągłości.

Wnioski złożone w maju 2025 r. skutkują wypłatą najpóźniej do końca lipca – z zachowaniem wyrównania za czerwiec.

W przypadku złożenia wniosku w czerwcu 2025 r., ZUS zrealizuje wypłatę do końca sierpnia, również z uwzględnieniem wyrównania.

Natomiast wnioski złożone po 30 czerwca 2025 r. nie uprawniają już do wypłaty za czerwiec – świadczenie będzie wypłacane wyłącznie za miesiące następujące po złożeniu wniosku.

Z punktu widzenia beneficjenta oznacza to, że opóźnienie w złożeniu dokumentów może skutkować realną stratą finansową – nawet 800 zł za jeden miesiąc. Warto zatem dopilnować formalności odpowiednio wcześnie.

Gdzie sprawdzić status wniosku 800 plus?

ZUS udostępnia kilka wygodnych kanałów służących monitorowaniu statusu złożonego wniosku oraz zaplanowanej wypłaty:

PUE ZUS – oficjalna platforma elektroniczna dostępna online,

– oficjalna platforma elektroniczna dostępna online, Aplikacja mZUS – dedykowana aplikacja mobilna,

– dedykowana aplikacja mobilna, Powiadomienia e-mail lub SMS, jeśli zostały aktywowane przez wnioskodawcę.

Regularne sprawdzanie tych źródeł pozwala uniknąć nieporozumień związanych z opóźnieniem przelewów lub koniecznością uzupełnienia danych.

Zmiany w zasadach przyznawania 800 plus dla obywateli Ukrainy

Z dniem 1 czerwca 2025 r. weszły w życie przepisy zmieniające warunki przyznawania świadczenia wychowawczego 800 plus dla dzieci obywateli Ukrainy. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, niezbędnym warunkiem otrzymania świadczenia jest:

legalny pobyt dziecka w Polsce,

uczęszczanie dziecka do placówki edukacyjnej funkcjonującej w polskim systemie oświaty (przedszkole, szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa).

ZUS będzie dokonywał weryfikacji tego warunku za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Brak potwierdzenia spełnienia wymogu edukacyjnego może skutkować odmową przyznania świadczenia.

Wypłata 800 plus w czerwcu 2025 r.

Świadczenie wychowawcze 800 plus w czerwcu 2025 r. wypłacane będzie zgodnie ze zmodyfikowanym harmonogramem – niektóre przelewy zostaną zrealizowane wcześniej. Nowy okres rozliczeniowy wymaga złożenia wniosku, którego termin ma bezpośredni wpływ na wysokość otrzymanej kwoty.

Warto sprawdzić status swojego wniosku oraz dopełnić formalności przed 30 czerwca, by nie utracić prawa do wyrównania.

Jeśli jeszcze nie złożyłeś wniosku o świadczenie 800 plus na nowy okres, zrób to jak najszybciej – najlepiej przez PUE ZUS lub aplikację mZUS. Zadbaj o termin, by nie stracić ani jednej wypłaty świadczenia.

800 plus - najczęściej zadawane pytania

Czy wypłaty 800 plus w czerwcu 2025 r. będą realizowane wcześniej?

Tak. W przypadku, gdy standardowy termin przypada na dzień wolny od pracy (np. sobota), ZUS realizuje przelew w poprzedzający dzień roboczy.

Czy można jeszcze złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy?

Tak, wniosek można złożyć także w czerwcu. W takim przypadku świadczenie zostanie wypłacone do końca sierpnia – z wyrównaniem za czerwiec.

Co grozi za złożenie wniosku po 30 czerwca 2025 r.?

Wnioskodawca traci prawo do wyrównania za czerwiec – świadczenie będzie wypłacone wyłącznie od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Czy każda rodzina z Ukrainy otrzyma 800 plus?

Nie. Od 1 czerwca 2025 r. niezbędnym warunkiem przyznania świadczenia jest uczęszczanie dziecka do polskiej placówki edukacyjnej. Nie wszyscy obywatele Ukrainy otrzymają 800 plus.