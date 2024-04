Rodzice, którym niedawno urodziło się dziecko, powinni złożyć dwa wnioski o 800 plus. Jeden na obecny okres świadczeniowy (kończący się w maju) oraz drugi – na okres od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.

Kiedy rodzic noworodka może złożyć wniosek o 800 plus?

Na złożenie wniosku o 800 plus rodzice nowo narodzonego dziecka mają trzy miesiące od jego przyjścia. Jeżeli zmieszczą się w tym terminie, otrzymają świadczenie w wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Jeśli złożą wniosek po trzech miesiącach – świadczenie zostanie im przyznanie do miesiąca, w którym złożyli wniosek.

800 plus przyznawane jest na jeden okres świadczeniowy, trwający od czerwca do maja. To oznacza, że rodzice dziecka, które niedawno przyszło na świat (np. w marcu czy kwietniu br.), powinni złożyć dwa wnioski o 800 plus. Jeden za okres świadczeniowy 2023/2024 (kończący się 31 maja br.), a drugi na nowy okres – który rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 31 maja 2025 r.

Składanie wniosków o 800 plus na nowy okres. Terminy

Aby utrzymać ciągłość wypłat 800 plus, rodzice lub opiekunowie powinni złożyć wniosek o 800 plus najpóźniej do 30 kwietnia. Jeżeli nie zmieszczą się w tym terminie, ale zdążą do 30 czerwca – ZUS wypłaci im świadczenie później, ale z wyrównaniem za czerwiec. Złożenie wniosku po tej dacie skutkować będzie tym, że część pieniędzy przepadnie.

Jeśli ktoś złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami:

od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie w terminie do 30 czerwca 2024 r.,

od 1 do 31 maja 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - w terminie do 31 lipca 2024 r.,

od 1 do 30 czerwca 2024 r. -ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - w terminie do 31 sierpnia 2024 r.,

od 1 do 31 lipca 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - w terminie do 30 września 2024 r.,

od 1 do 31 sierpnia 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie, z wyrównaniem jedynie od sierpnia - w terminie do 31 października 2024 r.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Wniosek o 800 plus można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą:

platformy PUE ZUS lub aplikację mobilną mZUS;

portalu informacyjno-usługowego Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl;

bankowość elektronicznej.

Możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem wszystkich kanałów wnioskowania dotyczy rodziców którzy posiadają numer PESEL.

Co trzeba przygotować, żeby złożyć wniosek o 800 plus?

Rodzic składający wniosek o 800 plus musi przygotować:

dane swoje i dzieci (dziecka), na które składa wniosek, w tym numery PESEL,

adres e-mail,

numer rachunku, na który ma być przekazywane świadczenie,

dane innych członków rodziny, w tym drugiego rodzica dziecka, jeżeli przebywają poza granicami RP – w krajach UE, EOG lub Szwajcarii,

inne dokumenty potrzebne do tego, aby ustalić prawo do świadczenia, w zależności od indywidualnej sytuacji, m.in.: orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka – jeśli opiekunem prawnym dziecka; zaświadczenie sądu albo ośrodka adopcyjnego w sprawie adopcji dziecka – jeśli stara się o adopcję; orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej obojga rodziców nad dzieckiem (o ile takie orzeczenie w indywidualnej sprawie zostało przez sąd wydane); dokument uprawniający do pobytu i wykonywania pracy na terenie RP, np. kartę pobytu – jeśli cudzoziemcem.

"Jeśli wniosek został wypełniony prawidłowo, nie musisz dołączać dodatkowych dokumentów. Jeśli twoja sprawa będzie tego wymagała, otrzymasz wezwanie, ​​​​​aby złożyć dodatkowe dokumenty, w tym oświadczenia" – czytamy na rządowej stronie gov.pl.

W jaki sposób ZUS informuje o przyznaniu 800 plus?

Rozpatrywaniem wniosków o 800 plus, a potem wypłatą świadczenia, zajmuje się ZUS. Jeśli przyzna świadczenie, nie będzie wydawał decyzji. Umieści jedynie informację potwierdzającą na profilu PUE ZUS wnioskodawcy. Informacja trafi także na adres mejlowy podany we wniosku.

Decyzja administracyjna ws. 800 plus wydawana jest tylko w przypadku:

odmowy przyznania świadczenia wychowawczego,

uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia,

nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

Od decyzji można się odwołać w ciągu 14 dni od jej doręczenia.