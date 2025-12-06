Przeanalizowaliśmy zarówno plany średniookresowe, jak i najnowsze sprawozdania z wykonania budżetu. Widać w nich trendy, które mogą przesądzić o losach 800 plus w 2026 roku.

Będzie waloryzacja 800 plus w 2026 roku? Przepisy pozwalają, ale dokumenty sugerują coś innego

Prawo pozwala podnieść świadczenie bez zmiany ustawy – to najważniejszy punkt, o którym często zapominamy. Art. 6 ustawy o świadczeniu wychowawczym daje Radzie Ministrów możliwość zwiększenia kwoty 800 plus rozporządzeniem, jeśli uzna to za zasadne w związku z inflacją lub sytuacją gospodarczą.

Ale między „może” a „zrobi” jest przepaść. W najnowszym sprawozdaniu finansowym rząd tłumaczy wprost, że wydatki socjalne rosną szybciej niż cały budżet, a deficyt w 2024 r. okazał się o 0,9 pkt proc. wyższy, niż planowano. To oznacza jedno: waloryzacja 800 plus nie jest priorytetem, nawet jeśli rodziny – z punktu widzenia inflacji – faktycznie jej potrzebują.

Ile dziś warte jest 800 plus? Inflacja wskazuje kierunek i tłumaczy, skąd pytania o waloryzację

Choć oficjalna inflacja wróciła do niższych poziomów, skumulowany wzrost cen z ostatnich miesięcy robi swoje. To nie jest tylko abstrakcja w statystykach – rodziny widzą to przy kasach w sklepach. Realna wartość 800 plus spadła od wejścia świadczenia o kilkadziesiąt złotych, co w praktyce oznacza to, że kwota bliższa 760–780 zł oddaje realną siłę nabywczą świadczenia,

Koszty żywności, energii i usług opiekuńczych rosną szybciej niż ogólny wskaźnik CPI. A rząd, mimo tej utraty wartości, utrzymuje świadczenie na sztywnym poziomie. I to nie jest przypadek.

Dlaczego rząd nie planuje waloryzacji 800 plus? Kluczowy zapis ukryto w planach finansowych

W Średniookresowym planie budżetowo-strukturalnym na lata 2025–2028, który analizowaliśmy wcześniej, pada kluczowe zdanie:„Utrzymanie nominalnych wartości świadczenia wychowawczego (program Rodzina 800 Plus) oraz świadczeń rodzinnych na stałym poziomie.”

Co to znaczy dla portfeli rodzin?

– brak waloryzacji w 2025,

– brak waloryzacji w 2026,

– brak waloryzacji w 2027,

– brak waloryzacji nawet w 2028.

To nie jest nieścisła interpretacja, lecz literalny zapis. Jednocześnie w tym samym dokumencie rząd podkreśla, że wydatki socjalne i tak rosną do rekordowego poziomu 17,6% PKB. Innymi słowy: budżet ledwo mieści obecne transfery, więc nowy – tak duży – wzrost wydatków byłby po prostu niemożliwy. Pierwsza realna podwyżka 800 plus mogłaby więc nastąpić w 2029 roku.

Czy pojawi się 1000 plus zamiast waloryzacji? Liczby pokazują, że to nie takie proste

W przestrzeni publicznej co jakiś czas wraca pytanie: „A może zamiast waloryzacji trzeba od razu dać 1000 plus?”. Ekonomiści i resort finansów pozostają zgodni: taka zmiana kosztowałaby około 17–20 mld zł rocznie, co jest kwotą nie do wciśnięcia w obecne ramy deficytu.

Równocześnie, w dyskusjach koalicyjnych pojawiają się pomysły wprowadzenia progu dochodowego, który pozwoliłby ograniczyć wypłaty dla najzamożniejszych rodzin i przesunąć środki na waloryzację. Ale rząd nie prowadzi prac nad taką zmianą, a próg dochodowy pojawia się wyłącznie w wypowiedziach pojedynczych polityków i nie ma żadnych konsultacji ani projektów w wykazie legislacyjnym.

Dlaczego rok 2026 jest kluczowy dla 800 plus? Budżet pokazuje inną, mniej oczywistą historię

Rok 2026 przynosi kilka nakładających się procesów:

wygaśnięcie części tarcz energetycznych, co zwiększa koszty życia,

wyższy PIT „z automatu” – bo progi pozostają zamrożone,

rosnące wydatki na obronność, które wyłączają dodatki socjalne z możliwości wzrostu,

spadek realnych dochodów własnych budżetu z VAT z powodu słabszej konsumpcji (potwierdzone w sprawozdaniu).

W takim otoczeniu nie ma miejsca na waloryzację 800 plus, nawet symboliczną. Państwo próbuje łatać budżet z kilku stron naraz, dlatego programy rodzinne – choć popularne – nie dostają zielonego światła na wzrost.

