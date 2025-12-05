Płace nauczycieli 2026: w górę o 163 zł. znamy szacunki minimalnych stawek i nowe świadczenia
Prognozy oparte na wzroście kwoty bazowej wskazują, że płaca zasadnicza nauczycieli może wzrosnąć o 155–186 zł brutto miesięcznie, w zależności od stopnia awansu:
- nauczyciel początkujący: około 5 308 zł brutto.
- nauczyciel mianowany: około 5 469 zł brutto.
- nauczyciel dyplomowany: około 6 397 zł brutto.
Co istotne, dla nauczycieli rozpoczynających pracę przewidziano dodatkowy wskaźnik, którego celem jest zagwarantowanie pełnego, 3-procentowego wzrostu średniego wynagrodzenia, aby wdrożone podwyżki były odczuwalne dla tej grupy.
Średnie wynagrodzenia: statystyka a rzeczywistość
Projekt budżetu zakłada również podniesienie średnich wynagrodzeń nauczycielskich, które zgodnie z planem mają wynieść:
|stopień awansu
|średnie wynagrodzenie (brutto)
|początkujący
|6 872,47 zł
|mianowany
|8 060,92 zł
|dyplomowany
|10 300,06 zł
Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) i eksperci tradycyjnie podkreślają, że te „średnie płace” nie są kwotami, które w całości trafiają na konto nauczyciela. do wskaźnika średniego wynagrodzenia wlicza się szereg nieregularnych dodatków (m.in. funkcyjne, jubileuszowe, odprawy), które zawyżają statystyki.
Nowe nagrody jubileuszowe i wyższe odprawy
Wzrost pensji to nie jedyna zmiana korzystna dla nauczycieli. Ustawa z 25 lipca 2025 r. wprowadziła znaczące zmiany w świadczeniach związanych ze stażem pracy:
1. Nowe nagrody jubileuszowe
wprowadzono dwie nowe, wyższe nagrody za długoletnią pracę, doceniające największy staż pracy:
- nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy została podwyższona do 300% wynagrodzenia miesięcznego.
- wprowadzono nową nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy w wysokości 400% wynagrodzenia miesięcznego.
2. Podwyższenie wysokości odpraw
Zmieniono również zasady naliczania odpraw w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne:
- odprawa została podwyższona z 3-miesięcznego do 6-miesięcznego wynagrodzenia po osiągnięciu 20 lat pracy w zawodzie.
Więcej nauczycieli wpadnie w drugi próg podatkowy
Symboliczne podwyżki dla nauczycieli w 2026 roku spowodują jednak, że więcej z nich wpadnie w drugi próg podatkowy. Dotyczy to szczególnie nauczycieli dyplomowanych.
Dane z 2024 roku pokazały, że:
- 36,17% wszystkich nauczycieli (zatrudnionych przez JST i ministrów) osiągnęło dochód powyżej 120 tys. zł brutto
- wśród nauczycieli dyplomowanych odsetek ten wyniósł aż 55,69%
Nauczyciele dyplomowani to grupa z najwyższym minimalnym wynagrodzeniem (prognoza na 2026 r.: 6 397 zł brutto), które w połączeniu z dodatkami (za staż pracy, funkcyjne) oraz wynagrodzeniem za nadgodziny (a braki kadrowe zmuszają do brania dodatkowych godzin) łatwo przekroczy roczny limit.
Związkowcy i środowiska oświatowe zdecydowanie odrzucają argumentację resortu edukacji, że przepisy podatkowe są powszechne. proponują dwa kluczowe rozwiązania, które mogłyby złagodzić ten problem:
- podwyższenie pierwszego progu podatkowego dla wszystkich obywateli (postulat ogólnospołeczny).
- objęcie nauczycieli 50-procentowymi kosztami uzyskania przychodu (k.u.p.) na wzór twórców. takie rozwiązanie znacząco obniżyłoby podstawę opodatkowania, efektywnie usuwając problem wpadania w wyższy próg.
Resort edukacji na razie uchyla się od dyskusji na temat zmian w systemie podatkowym dla tej grupy zawodowej, wskazując, że jest to domeną ministra finansów, co utrudnia kompleksowe rozwiązanie problemu.
