Płace nauczycieli 2026: w górę o 163 zł. znamy szacunki minimalnych stawek i nowe świadczenia

Prognozy oparte na wzroście kwoty bazowej wskazują, że płaca zasadnicza nauczycieli może wzrosnąć o 155–186 zł brutto miesięcznie, w zależności od stopnia awansu:

nauczyciel początkujący: około 5 308 zł brutto.

nauczyciel mianowany: około 5 469 zł brutto.

nauczyciel dyplomowany: około 6 397 zł brutto.

Co istotne, dla nauczycieli rozpoczynających pracę przewidziano dodatkowy wskaźnik, którego celem jest zagwarantowanie pełnego, 3-procentowego wzrostu średniego wynagrodzenia, aby wdrożone podwyżki były odczuwalne dla tej grupy.

Średnie wynagrodzenia: statystyka a rzeczywistość

Projekt budżetu zakłada również podniesienie średnich wynagrodzeń nauczycielskich, które zgodnie z planem mają wynieść:

stopień awansu średnie wynagrodzenie (brutto) początkujący 6 872,47 zł mianowany 8 060,92 zł dyplomowany 10 300,06 zł

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) i eksperci tradycyjnie podkreślają, że te „średnie płace” nie są kwotami, które w całości trafiają na konto nauczyciela. do wskaźnika średniego wynagrodzenia wlicza się szereg nieregularnych dodatków (m.in. funkcyjne, jubileuszowe, odprawy), które zawyżają statystyki.

Nowe nagrody jubileuszowe i wyższe odprawy

Wzrost pensji to nie jedyna zmiana korzystna dla nauczycieli. Ustawa z 25 lipca 2025 r. wprowadziła znaczące zmiany w świadczeniach związanych ze stażem pracy:

1. Nowe nagrody jubileuszowe

wprowadzono dwie nowe, wyższe nagrody za długoletnią pracę, doceniające największy staż pracy:

nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy została podwyższona do 300% wynagrodzenia miesięcznego.

wprowadzono nową nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy w wysokości 400% wynagrodzenia miesięcznego.

2. Podwyższenie wysokości odpraw

Zmieniono również zasady naliczania odpraw w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne:

odprawa została podwyższona z 3-miesięcznego do 6-miesięcznego wynagrodzenia po osiągnięciu 20 lat pracy w zawodzie.

Więcej nauczycieli wpadnie w drugi próg podatkowy

Symboliczne podwyżki dla nauczycieli w 2026 roku spowodują jednak, że więcej z nich wpadnie w drugi próg podatkowy. Dotyczy to szczególnie nauczycieli dyplomowanych.

Dane z 2024 roku pokazały, że:

36,17% wszystkich nauczycieli (zatrudnionych przez JST i ministrów) osiągnęło dochód powyżej 120 tys. zł brutto

wśród nauczycieli dyplomowanych odsetek ten wyniósł aż 55,69%

Nauczyciele dyplomowani to grupa z najwyższym minimalnym wynagrodzeniem (prognoza na 2026 r.: 6 397 zł brutto), które w połączeniu z dodatkami (za staż pracy, funkcyjne) oraz wynagrodzeniem za nadgodziny (a braki kadrowe zmuszają do brania dodatkowych godzin) łatwo przekroczy roczny limit.

Związkowcy i środowiska oświatowe zdecydowanie odrzucają argumentację resortu edukacji, że przepisy podatkowe są powszechne. proponują dwa kluczowe rozwiązania, które mogłyby złagodzić ten problem:

podwyższenie pierwszego progu podatkowego dla wszystkich obywateli (postulat ogólnospołeczny).

objęcie nauczycieli 50-procentowymi kosztami uzyskania przychodu (k.u.p.) na wzór twórców. takie rozwiązanie znacząco obniżyłoby podstawę opodatkowania, efektywnie usuwając problem wpadania w wyższy próg.

Resort edukacji na razie uchyla się od dyskusji na temat zmian w systemie podatkowym dla tej grupy zawodowej, wskazując, że jest to domeną ministra finansów, co utrudnia kompleksowe rozwiązanie problemu.