1 marca emerytury uległy waloryzacji o 12,12 proc. Wzrosły także kwoty rent, świadczeń i wybranych dodatków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał kwotę emerytury, otrzymywanej po ponad 60 latach nieprzerwanej aktywności zawodowej. Ile otrzymuje co miesiąc szczęśliwy właściciel rekordowej emerytury?

Rekordowa emerytura po 62 latach pracy?

Dane o najwyższej emeryturze w Polsce podała Interia Biznes na bazie informacji przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak wyjaśnił ZUS, obecnie najwyższa emerytura w Polsce wynosi 48 673,53 zł miesięcznie. Świadczenie ma pobierać mieszkaniec Zabrza, a na nietypową wysokość kwoty wpłynął m.in. wysoki staż pracy. Jak podaje ZUS w przypadku tej osoby mowa o ponad 62 latach nieprzerwanej pracy. Szczęśliwy posiadacz rekordowej emerytury nie miał na swoim koncie ani jednego dnia przebywania na zwolnieniu lekarskim – w ciągu całej kariery zawodowej.

Rzeczniczka śląskiego oddziału ZUS Beata Kopczyńska wyjaśniła na łamach portalu, że emeryt miał na swoim koncie niespełna 5 lat okresów nieskładkowych. Na wysokość emerytury wpłynął także ważny fakt: decyzja pobierania świadczenia po ponad 20 latach od osiągnięcia wieku emerytalnego.

Dodatkowy czynnik: Waloryzacja

Jak wyjaśniła rzeczniczka ZUS, posiadacz rekordowej emerytury pobierał w zeszłym roku świadczenie w wysokości ponad 43 tys. zł miesięcznie. Po tegorocznej, marcowej waloryzacji (wskaźnik 12,12 proc.) kwota świadczenia wzrosła miesięcznie o 5261 zł. W zeszłym roku to świadczenie było 12 razy wyższe niż przeciętna emerytura. Dla porównania: kwota średniej emerytury z marca zeszłego roku wynosiła 3482,63 zł brutto. Kwota najniższej, gwarantowanej emerytury w Polsce wynosi od marca tego roku 1780,96 zł brutto.

Pobieranie emerytury: Im później, tym lepiej?

Opóźnienie złożenia wniosku o emeryturę to jeden z wielu czynników, które mogą podwyższyć wysokość świadczenia emerytalnego. Przy wyliczaniu emerytury ZUS bierze pod uwagę dane z tablic średniego dalszego trwania życia, publikowanych przez GUS. Im późniejsze przejście na emeryturę, tym – teoretycznie – mniejsza liczba miesięcy przez które będzie dzielona podstawa świadczenia. Zgodnie z ustawowym wiekiem emerytalnym w Polsce, kobiety uzyskują prawo do pobierania świadczenia emerytalnego w wieku 60 lat, mężczyźni w wieku 65 lat. ZUS przypomina jednak, że wysokość świadczenia jest wypadkową kilku czynników. Jednym z najważniejszych pozostaje zgromadzony kapitał, a także staż pracy.

Od czego zależy wysokość emerytury?

Staż pracy – brany pod uwagę przy wyliczeniach emerytury – to zsumowane okresy składkowe i nieskładkowe. Czas aktywności zawodowej, ale również okresy nauki, przebywania na zwolnieniu i pobierania określonych świadczeń. Do wymaganego stażu pracy (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn) zalicza się m.in.: zatrudnienie w ramach umowy o pracę, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pracę za granicą, czas nauki i służbę wojskową. Do tego dochodzą okresy przebywania na urlopie (tu m.in. wychowawczy i macierzyński) i pobierania świadczeń (chorobowe, rehabilitacyjne, powypadkowe).

Do stażu pracy – branego pod uwagę przy wyliczeniach emerytalnych – nie będzie brana pod uwagę pozarolnicza działalność gospodarcza oraz praca na podstawie umów cywilnoprawnych. Staż pracy to nie wszystko – głównym czynnikiem wpływającym na wysokość świadczenia pozostaje wysokość kapitału, która dana osoba gromadzi na indywidualnym koncie emerytalnym. Mowa o sumie zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, zwaloryzowanym kapitale początkowym, a także o środkach z subkonta ZUS.