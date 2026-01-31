Zasiłek chorobowy 2026 – warunki przyznania

Zasiłek chorobowy przysługuje za okres, w którym pracownik nie był zdolny do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy ze względu na:

decyzję wydaną przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych;

konieczność poddania się kwarantannie lub izolacji ze względu na chorobę zakaźną;

przebywanie w zakładzie lecznictwa odwykowego (dotyczy to zarówno uzależnienia alkoholowego, jak i od środków odurzających lub substancji psychotropowych);

poddanie się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów.

Co jednak ważne, nabycie prawa do zasiłku chorobowego uzależnione jest od spełnienia dodatkowych przesłanek. Warunkiem przysługiwania zasiłku jest co do zasady:

podleganie ubezpieczeniu, przy czym należy pamiętać o tzw. okresie wyczekiwania, który wynosi 30 dni w razie ubezpieczenia obowiązkowego i 90 dni przypadku ubezpieczenia dobrowolnego, a także o grupie podmiotów, które stanowią wyjątek, nabywają prawo do zasiłku bez potrzeby upływu tego okresu.

Prawo do zasiłku przysługuje w określonych wypadkach także w razie ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego. Warunkiem jest powstanie niezdolności do pracy nie później niż 14 dni tego dnia lub 3 miesięcy w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej. Należy jednak pamiętać, że niezdolność do pracy musi trwać bez przerwy co najmniej 30 dni.

Limity zasiłku chorobowego 2026

Zasiłek choroby nie jest wypłacany bez ograniczeń czasowych. Ustawodawca zastrzegł, że można go pobierać jedynie przez pewien okres. Jaki?

nie dłużej niż 182 dni w przypadku choroby lub niezdolności do pracy nie dłużej niż 270 dni w przypadku, gdy niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży nie dłużej niż 91 dni w przypadku, gdy zasiłek przyznany jest mimo ustania tytułu do ubezpieczenia chorobowego;wyjątkiem jest niezdolność do pracy występuje w trakcie ciąży, powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim związanym z dawstwem komórek, tkanek i narządów oraz samemu zabiegowi, powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy bądź też spowodowana jest gruźlicą

Jak obliczyć zasiłek chorobowy w 2026?

Wysokość zasiłku chorobowego wyliczana jest od podstawy wymiaru, którą w myśl art. 36 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oblicza się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy lub niemożność jej wykonywania.

Należy pamiętać, że do podstawy tej, poza wynagrodzeniem zasadniczym, wliczone zostaną zatem także premie, dodatki, wynagrodzenie za ewentualne godziny nadliczbowe, a także urlop wypoczynkowy, które w ostatnich 12 miesiącach zostały wypłacone.

Wysokość zasiłku jest określona procentowo i w 2026 wynosi:

80 proc. podstawy jego wymiaru;

podstawy jego wymiaru; 100 proc. podstawy jego wymiaru, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność jej wykonywania przypada w ciąży, powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim związanym z dawstwem komórek, tkanek i narządów oraz samemu zabiegowi, powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Obliczając wysokość zasiłku, pamiętaj zatem zarówno o uwzględnieniu odpowiednio określonej podstawy, jak i procentowo oznaczonej należności.

Jakie zmiany w zasadach zasiłku chorobowym w 2026 roku?

W 2026 roku w znaczący sposób zmieniły się zasady dotyczące możliwości wykonywania niektórych aktywności zawodowych w trakcie zwolnienia lekarskiego, czyli tzw. L4. Ze względu na zmianę minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmienia się także minimalne podstawa zasiłku chorobowego.

Kluczowe zasady naliczania zasiłku chorobowego oraz limit jego wypłacania pozostają jednak niezmienne w stosunku do ubiegłego roku. Co więcej, zasiłek chorobowy nadal finansowany jest ze środków ZUS.

FAQ

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy należny jest ubezpieczonemu pracownikowi, który jest niezdolny do pracy lub nie może on jej wykonywać ze względu na szczegółowo określone okoliczności. W pewnych sytuacjach zasiłek chorobowy należy się także w razie ustania tytułu do ubezpieczenia chorobowego.

Jak ustalana jest wysokość zasiłku chorobowego?

Wysokość zasiłku chorobowego wyliczana jest od tzw. podstawy wymiaru, czyli przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy lub niemożność jej wykonywania.

Czy zasiłek chorobowy wypłacany jest bez ograniczeń czasowych?

Nie, zasiłek chorobowy wypłacany jest nie dłużej niż 182 dni w razie choroby lub niezdolności do pracy, a jeśli zaistniały one w trakcie ciąży lub zostały spowodowane gruźlicą – nie dłużej niż 270 dni.

