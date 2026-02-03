Wbrew powszechnej opinii obowiązek uiszczenia opłaty za abonament RTV nie jest martwym przepisem. A dane instytucji publicznych pokazują, że regularnie płaci tylko część zobowiązanych, co sprawia, że zaległości wracają jak bumerang – często po latach. I to w naprawdę dużych kwotach.

Abonament RTV: 25 lutego to twardy termin. Po nim rusza procedura egzekucji

Abonament RTV trzeba opłacić do 25. dnia każdego miesiąca. Dla osób, które płacą miesięcznie, luty nie jest wyjątkiem. Jeśli termin zostanie przekroczony, powstaje zaległość, a ta – nawet niewielka – może uruchomić całą procedurę egzekucyjną, czyli mówiąc potocznie - mechanizm "ściągnięcia" obowiązkowej zapłaty z konta abonenta.

W praktyce wygląda to tak: najpierw pojawia się wezwanie do zapłaty, a jeśli nie ma reakcji, sprawa trafia dalej. I właśnie w tym momencie wiele osób jest zaskoczonych, bo od pisma do realnego potrącenia bywa bardzo krótka droga.

Ile wynosi abonament RTV w 2026 roku? Te kwoty są podstawą kar

Od 1 stycznia 2026 r. obowiązują nowe stawki ustalone przez Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. To one są podstawą do wyliczeń kar i zaległości. Miesięcznie trzeba zapłacić:

9,50 zł – jeśli posiadamy wyłącznie radio,

– jeśli posiadamy wyłącznie radio, 30,50 zł – jeśli w domu jest telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny.

Niby niewiele, ale problem zaczyna się wtedy, gdy opłata nie jest regulowana przez kilka czy kilkanaście miesięcy. Wtedy do gry wchodzą sankcje, które już symboliczne nie są.

Kara za niepłacenie abonamentu RTV w 2026 roku. Nawet 915 zł

Przepisy nie pozostawiają tu luzu decyzyjnego. Kara za niepłacenie abonamentu RTV to trzydziestokrotność miesięcznej stawki. W 2026 roku oznacza to:

285 zł – w przypadku samego radia,

– w przypadku samego radia, 915 zł – jeśli chodzi o telewizor lub zestaw RTV.

Co ważne, to kara niezależna od zaległych miesięcy. Nawet jeśli ktoś nie zapłacił przez krótki czas, sankcja jest liczona według tego samego mechanizmu.

Od wezwania do potrącenia z emerytury. Urząd skarbowy działa szybko

Jeśli po otrzymaniu wezwania do zapłaty ktoś nie ureguluje należności w ciągu 7 dni, sprawa może zostać przekazana do egzekucji. Zajmuje się tym urząd skarbowy, działając na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez Pocztę Polską.

Wtedy możliwe są m.in.:

potrącenia z emerytury lub renty,

zajęcie wynagrodzenia,

zajęcie środków na koncie bankowym,

przejęcie nadpłaty podatku.

Dla seniorów najbardziej dotkliwe są potrącenia ze świadczeń. Choć obowiązują limity i kwoty wolne, realnie oznacza to niższą emeryturę przez kolejne miesiące.

Abonament RTV bez oglądania telewizji? Samo posiadanie sprzętu wystarczy

Abonament RTV nie jest uzależniony od tego, czy ktoś faktycznie ogląda telewizję lub słucha radia. Wystarczy posiadanie urządzenia, które technicznie umożliwia odbiór sygnału.

Dotyczy to m.in.:

telewizora, nawet nieużywanego,

radia domowego,

sprzętu audio z tunerem,

radia zamontowanego w samochodzie.

To właśnie ten zapis powoduje, że wiele osób jest zaskoczonych, gdy po latach dostaje wezwanie do zapłaty. I okazuje się, że są to naprawdę duże kwoty.

Kontrole abonamentu RTV. Kiedy może zapukać Poczta Polska

Kontrole abonamentu RTV prowadzą upoważnieni pracownicy Poczty Polskiej. W praktyce częściej pojawiają się w firmach i instytucjach niż w prywatnych mieszkaniach, ale to nie znaczy, że gospodarstwa domowe są całkowicie "bezpieczne". Kontroler nie może wejść do mieszkania bez zgody, może jednak zażądać okazania potwierdzenia rejestracji odbiornika oraz ma prawo sporządzić protokół, który uruchamia dalsze procedury.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV w 2026 roku. Lista zwolnień jest zamknięta

Ustawodawca przewidział całkiem sporą grupę osób, które są zwolnione z opłaty za abonament RTV. Lista zwolnień jest zamknięta i ściśle określona. Abonamentu RTV nie muszą płacić m.in.:

seniorzy po ukończeniu 75 lat ,

, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

osoby całkowicie niezdolne do pracy,

osoby niewidome (ostrość wzroku do 15%),

osoby całkowicie głuche,

bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy,

osoby pobierające rentę socjalną lub świadczenie pielęgnacyjne,

emeryci po 60. roku życia, których świadczenie nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Więcej na ten temat piszemy w artykule: Abonament RTV 2026 drożeje, ale nie wszyscy zapłacą. Nowy próg daje pełne zwolnienie

Samo spełnianie warunku nie zawsze wystarcza – w części przypadków konieczne jest zgłoszenie zwolnienia. Co ważne, nawet jeśli jesteśmy zwolnieni lub wyrejestrowaliśmy telewizor, to dane abonenta mogą pozostać w systemie jeszcze przez lata, i to legalnie. Piszemy o tym szczegółowo w poniższym artykule.

Podstawa prawna