Od 1 marca 2026 roku, w wyniku corocznej waloryzacji opartej na wskaźniku 5,3%, minimalne świadczenie emerytalne ulega zmianie.

Najniższa emerytura w 2026 roku po waloryzacji – ile wynosi świadczenie?

W marcu 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi coroczną waloryzację emerytur i rent. Choć niektórzy emeryci liczyli na wyraźniejszą podwyżkę, tegoroczny wzrost świadczeń jest umiarkowany i wynosi 5,3%. W efekcie najniższa emeryturaod 1 marca 2026 roku wynosi 1 978,49 zł brutto miesięcznie. Po odliczeniu składek i podatku daje to kwotę niższą „na rękę”, ale nadal stanowi ważne wsparcie dla osób, które opierają swoje dochody głównie na świadczeniu z ZUS.

Podwyższone minimum dotyczy nie tylko emerytur — tę samą kwotę, czyli 1 978,49 zł brutto, otrzymują również osoby pobierające:

rentę rodzinną,

rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

rentę socjalną.

Automatyczna aktualizacja świadczeń nie wymaga składania żadnych dodatkowych wniosków — ZUS sam przelicza wysokość emerytur i rent, a wypłata zwiększonej kwoty pojawia się wraz z marcową wypłatą świadczeń.

Ile wynosi minimalna emerytura „na rękę” od 1 marca 2026 roku?

Jak już wspomniano, od 1 marca 2026 roku najniższa emerytura wynosi 1 978,49 zł brutto. Aby obliczyć realną kwotę wypłacaną seniorowi, trzeba od tej sumy odjąć obowiązkowe potrącenia.

Od każdej emerytury pobierana jest składka zdrowotna w wysokości 9 proc. W przypadku minimalnego świadczenia oznacza to: 1 978,49 zł × 9% = 178,06 zł (tyle zostaje potrącone na ubezpieczenie zdrowotne).

Dzięki obowiązującej kwocie wolnej od podatku (30 000 zł rocznie), emerytury do wysokości około 2 500 zł brutto miesięcznie nie podlegają opodatkowaniu. Minimalna emerytura w wysokości 1 978,49 zł brutto w całości mieści się w tym limicie, dlatego podatek dochodowy w tym przypadku wynosi 0 zł.

Po odliczeniu składki zdrowotnej wyliczenie wygląda następująco: 1 978,49 zł (brutto) – 178,06 zł (składka zdrowotna) = 1 800,43 zł (netto)

Oznacza to, że od 1 marca 2026 roku osoba pobierająca minimalną emeryturę otrzymuje około 1 800,43 zł netto („na rękę”), o ile nie występują dodatkowe potrącenia (np. zajęcia komornicze).

Warunki uzyskania kwoty gwarantowanej

Warto podkreślić, że kwota 1 978,49 zł nie przysługuje każdemu z urzędu. Jest to świadczenie gwarantowane tylko dla osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) oraz posiadają wymagany staż ubezpieczeniowy:

20 lat dla kobiet,

25 lat dla mężczyzn.

Jeśli wyliczona z kapitału emerytura jest niższa (np. wynosi 1200 zł), a staż jest zachowany – państwo dopłaca różnicę do poziomu minimum. W przypadku braku odpowiedniego stażu świadczenie jest wypłacane w wysokości wynikającej wyłącznie ze zgromadzonych składek — nawet jeśli jest ono niższe od emerytury minimalnej.

Najniższa emerytura z KRUS od 1 marca 2026 r. – ile wyniesie?

W 2026 roku minimalna emerytura wypłacana przez KRUS również wynosi 1 978,49 zł brutto. Oznacza to, że nie występują różnice w wysokości najniższego świadczenia między systemem powszechnym (ZUS) a systemem rolniczym.

Potrącenia komornicze w 2026 r.

Dla osób posiadających zadłużenie, kluczową informacją jest kwota wolna od egzekucji. Przepisy chronią emerytów przed pozostaniem bez środków do życia. W 2026 r., przy egzekucji należności innych niż alimentacyjne, komornik musi pozostawić emerytowi kwotę odpowiadającą 75% minimalnej emerytury brutto. W praktyce oznacza to, że po 1 marca 2026 r. kwota chroniona to 1 483,87 zł brutto.

Jeżeli ukończyłeś 75. rok życia, ZUS automatycznie doliczy do Twojej minimalnej emerytury dodatek pielęgnacyjny. Po waloryzacji od 1 marca 2026 roku jego wysokość wynosi 366,68 zł (przypomnijmy, od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. jest to kwota 348,22 zł).

Warto podkreślić, że dodatek pielęgnacyjny jest całkowicie zwolniony z podatku dochodowego oraz nie podlega żadnym formom egzekucji – ani sądowej, ani administracyjnej. Co więcej, nie jest również objęty obowiązkiem opłacania składki zdrowotnej, dzięki czemu senior otrzymuje pełną kwotę dodatku „na rękę”. Oznacza to, że senior pobierający minimalną emeryturę może otrzymać łącznie na konto: 2 167,11 zł netto (1 800,43 zł emerytury + 366,68 zł dodatku pielęgnacyjnego).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. j. Dz.U. z 2024, poz. 1631)

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2026 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (Monitor Polski z 2026, poz. 202)

Minimalna emerytura 2026 – najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile wynosi emerytura minimalna „na rękę” od 1 marca 2026 roku?

Po waloryzacji o 5,3% emerytura minimalna wynosi 1 978,49 zł brutto. Po odliczeniu składki zdrowotnej (9%), kwota wypłacana do ręki (netto) to 1 800,43 zł. Świadczenie to jest zwolnione z podatku dochodowego PIT.

Czy trzeba składać wniosek o podwyższenie emerytury w 2026 roku?

Nie. Waloryzacja emerytur i rent odbywa się automatycznie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przeliczy Twoje świadczenie z urzędu, a nową kwotę otrzymasz w terminie płatności przypadającym w marcu. Oficjalną decyzję o nowej wysokości otrzymasz pocztą lub na koncie eZUS.

Dlaczego moja emerytura nie wzrosła do kwoty minimalnej?

Gwarantowana kwota minimalna (1 978,49 zł) przysługuje tylko osobom, które posiadają wymagany staż pracy: 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn. Jeśli Twój staż ubezpieczeniowy jest krótszy, będziesz otrzymywać emeryturę wyliczoną wyłącznie na podstawie zgromadzonych składek, nawet jeśli jest ona niższa od kwoty minimalnej.