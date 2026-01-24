To jeden z najmniej znanych fragmentów przepisów, który nie pojawia się w publicznych dyskusjach o likwidacji abonamentu. A ma bardzo konkretne konsekwencje dla milionów osób.

Wyrejestrowanie telewizora nie kończy sprawy. Co naprawdę dzieje się z danymi abonenta RTV

W potocznym rozumieniu wyrejestrowanie odbiornika oznacza zamknięcie sprawy. Składasz formularz, oddajesz sprawę do urzędu i… zapominasz. Problem w tym, że ustawa nie traktuje wyrejestrowania jako natychmiastowego „wyczyszczenia” danych.

Z przepisów wynika jasno: po zgłoszeniu zaprzestania używania telewizora operator wyznaczony (czyli Poczta Polska) wyrejestrowuje odbiornik, ale dane osobowe abonenta nie są usuwane od razu. Ustawodawca wprowadził tu sztywny, wieloletni okres przechowywania informacji.

Pięć lat w systemie po wyrejestrowaniu TV. Jak długo dane abonenta RTV są przechowywane

To kluczowy fragment ustawy, o którym wie niewiele osób. Dane osoby, która wyrejestrowała odbiornik, mogą być przechowywane przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wyrejestrowania. Co istotne, ten pięcioletni termin obowiązuje tylko wtedy, gdy:

nie ma żadnych zaległości w opłatach,

nie toczy się postępowanie egzekucyjne,

sprawa abonamentu jest formalnie „czysta”.

Jeśli którykolwiek z tych warunków nie jest spełniony, zegar nie startuje. A to oznacza, że dane mogą być przechowywane jeszcze dłużej.

Podstawa prawna Ustawa o opłatach abonamentowych z dnia 21 kwietnia 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728, tekst jedn. Dz.U. 2025 poz. 1585) – w szczególności art. 5 ust. 6–7 oraz art. 7

Zaległości w abonamencie RTV wydłużają kontrolę. Kiedy dane zostają w systemie dłużej niż 5 lat

Ustawa przewiduje osobny scenariusz dla osób, które miały długi abonamentowe. Jeżeli po wyrejestrowaniu odbiornika trwa egzekucja albo zaległości zostały spłacone później, to pięcioletni okres przechowywania danych liczy się dopiero od momentu wygaśnięcia zobowiązania, a nie od wyrejestrowania telewizora. W praktyce oznacza to, że ktoś, kto zamknął sprawę abonamentu z opóźnieniem, może pozostać w systemie znacznie dłużej, niż się spodziewał.

Dlaczego ustawa pozwala przechowywać dane po rezygnacji z abonamentu RTV

Ten mechanizm nie jest przypadkiem ani błędem. Ustawa została skonstruowana tak, aby umożliwić dochodzenie należności nawet po zakończeniu korzystania z odbiornika. Dane są potrzebne m.in. do:

ewentualnych postępowań egzekucyjnych,

weryfikacji zadłużeń,

rozliczeń administracyjnych.

W tym sensie rezygnacja z telewizora nie oznacza rezygnacji państwa z dostępu do informacji o abonencie. System działa dalej, choć już w tle.

Co to oznacza w praktyce po wyrejestrowaniu telewizora

Dla przeciętnej osoby oznacza to przede wszystkim jedno: wyrejestrowanie odbiornika nie jest równoznaczne z natychmiastowym zniknięciem z systemów. Dane mogą być przetwarzane zgodnie z ustawą, nawet jeśli od dawna nie masz telewizora ani radia.

Nie jest to działanie nielegalne — ale dla wielu osób bywa zaskakujące dopiero wtedy, gdy pojawia się pismo, kontrola lub informacja o dawnym zobowiązaniu.

Najczęstsze pytania po wyrejestrowaniu telewizora i abonamentu RTV