- Dlaczego Wielkanoc 2026 zmienia terminy wypłat 13. emerytury z ZUS
- Ile wynosi trzynasta emerytura w 2026 roku - kwota
- Kto dostanie trzynastą emeryturę 2026 wcześniej? ZUS wskazuje dwie grupy seniorów
- Harmonogram wypłat emerytur i 13. emerytury w kwietniu 2026 [TABELA]
- Czy trzeba składać wniosek o 13. emeryturę? ZUS wyjaśnia
- Waloryzacja emerytur 2026 a trzynasta emerytura. Co to zmienia dla seniorów
- Trzynasta emerytura 2026 – najczęstsze pytania seniorów [FAQ]
Zmiany w wypłatach 13. emerytury 2026 nie wymagają składania żadnych wniosków. Różnice dotyczą wyłącznie dni realizacji przelewów i przekazów. Jak dokładnie będzie wyglądał harmonogram przelewów i wypłat trzynastej emerytury? I jakie wie grupy seniorów dostaną pieniądze wcześniej?
Dlaczego Wielkanoc 2026 zmienia terminy wypłat 13. emerytury z ZUS
ZUS wypłaca emerytury i renty w sześciu stałych terminach w miesiącu: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia. Jeśli któryś z nich wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, świadczenie musi zostać przekazane wcześniej, w ostatnim dniu roboczym przed tym terminem.
W kwietniu 2026 r. kluczowy jest Poniedziałek Wielkanocny (6 kwietnia). To właśnie on powoduje przesunięcia w harmonogramie i sprawia, że część seniorów dostanie trzynastą emeryturę przed świętami, a pozostali – już po Wielkanocy.
Ile wynosi trzynasta emerytura w 2026 roku - kwota
Trzynasta emerytura w 2026 r. jest równa minimalnej emeryturze po marcowej waloryzacji. Po podwyżce od 1 marca świadczenie minimalne wynosi około 1970,60 zł brutto – i dokładnie tyle samo wynosi trzynastka brutto. Jest to na ten moment kwota prognozowana. Ostateczną poznamy w drugiej połowie lutego.
Wypłata:
- następuje jednorazowo w kwietniu,
- obejmuje emerytów i rencistów, którzy mają prawo do świadczenia na 31 marca 2026,
- jest realizowana automatycznie, bez składania wniosków.
Kto dostanie trzynastą emeryturę 2026 wcześniej? ZUS wskazuje dwie grupy seniorów
Z powodu świąt nie wszyscy seniorzy zobaczą pieniądze w tym samym czasie. ZUS przyspieszy wyłącznie te wypłaty, które przypadają na dzień wolny. W praktyce oznacza to, że osoby z terminem kolidującym z Poniedziałkiem Wielkanocnym dostaną trzynasta emeryturę wcześniej - najpóźniej 3 kwietnia 2026 roku.
Drugą grupą seniorów, która otrzyma emeryturę wraz z "trzynastką" szybciej, są emeryci z terminem wypłaty 25 dnia miesiąca. W kwietniu wypada on w sobotę, a więc seniorzy otrzymają pieniądze z ZUS wcześniej - najpóźniej w piątek 24 kwietnia 2026 roku.
Harmonogram wypłat emerytur i 13. emerytury w kwietniu 2026 [TABELA]
|Stały termin wypłaty
|Faktyczny termin wypłaty 13. emerytury 2026
|Uwagi
|1. dzień miesiąca
|1 kwietnia (środa)
|bez zmian
|6. dzień miesiąca
|3 kwietnia (piątek)
|przyspieszenie z powodu Wielkanocy
|10. dzień miesiąca
|10 kwietnia (piątek)
|po świętach
|15. dzień miesiąca
|15 kwietnia (środa)
|po świętach
|20. dzień miesiąca
|20 kwietnia (poniedziałek)
|po świętach
|25. dzień miesiąca
|24 kwietnia (piątek)
|25 kwietnia to sobota
Czy trzeba składać wniosek o 13. emeryturę? ZUS wyjaśnia
Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, że trzynasta emerytura jest świadczeniem wypłacanym z urzędu. Seniorzy nie muszą podejmować żadnych działań – wyjątkiem są sytuacje, gdy zmienił się numer konta lub adres do korespondencji. To właśnie nieaktualne dane są najczęstszą przyczyną opóźnień w otrzymaniu pieniędzy.
Waloryzacja emerytur 2026 a trzynasta emerytura. Co to zmienia dla seniorów
Marcowa waloryzacja formalnie obowiązuje od 1 marca, jednak ponieważ ten dzień wypada w niedzielę, część wypłat zostanie zrealizowana wcześniej – jeszcze pod koniec lutego. To oznacza, że dla niektórych seniorów wyższa emerytura pojawi się na koncie zanim zacznie się marzec, a trzynastka w kwietniu będzie już liczona według nowych stawek.
Trzynasta emerytura 2026 – najczęstsze pytania seniorów [FAQ]
Czy trzynasta emerytura zawsze jest wypłacana w kwietniu?
Tak. Termin ten wynika wprost z ustawy.
Czy trzynastka przysługuje rencistom?
Tak, jeśli mają prawo do renty na 31 marca 2026 roku.
Czy trzynasta emerytura jest opodatkowana?
Tak. Od kwoty brutto potrącana jest składka zdrowotna i zaliczka na PIT. Tym samym kwota brutto nie jest równa kwocie netto.
Ile wyniesie trzynasta emerytura "na rękę" (netto)?
Trzynasta emerytura w 2026 r. będzie równa minimalnej emeryturze po waloryzacji, czyli ok. 1970,60 zł brutto. Po potrąceniu składki zdrowotnej i zaliczki na PIT seniorzy dostaną około 1550–1650 zł netto – dokładna kwota „na rękę” zależy od indywidualnej sytuacji podatkowej.
Podstawa prawna
- Ustawa z 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. 2020 poz. 321 z późn. zm.)
- Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję