Zmiany w wypłatach 13. emerytury 2026 nie wymagają składania żadnych wniosków. Różnice dotyczą wyłącznie dni realizacji przelewów i przekazów. Jak dokładnie będzie wyglądał harmonogram przelewów i wypłat trzynastej emerytury? I jakie wie grupy seniorów dostaną pieniądze wcześniej?

Dlaczego Wielkanoc 2026 zmienia terminy wypłat 13. emerytury z ZUS

ZUS wypłaca emerytury i renty w sześciu stałych terminach w miesiącu: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia. Jeśli któryś z nich wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, świadczenie musi zostać przekazane wcześniej, w ostatnim dniu roboczym przed tym terminem.

W kwietniu 2026 r. kluczowy jest Poniedziałek Wielkanocny (6 kwietnia). To właśnie on powoduje przesunięcia w harmonogramie i sprawia, że część seniorów dostanie trzynastą emeryturę przed świętami, a pozostali – już po Wielkanocy.

Ile wynosi trzynasta emerytura w 2026 roku - kwota

Trzynasta emerytura w 2026 r. jest równa minimalnej emeryturze po marcowej waloryzacji. Po podwyżce od 1 marca świadczenie minimalne wynosi około 1970,60 zł brutto – i dokładnie tyle samo wynosi trzynastka brutto. Jest to na ten moment kwota prognozowana. Ostateczną poznamy w drugiej połowie lutego.

Wypłata:

następuje jednorazowo w kwietniu ,

, obejmuje emerytów i rencistów, którzy mają prawo do świadczenia na 31 marca 2026 ,

, jest realizowana automatycznie, bez składania wniosków.

Kto dostanie trzynastą emeryturę 2026 wcześniej? ZUS wskazuje dwie grupy seniorów

Z powodu świąt nie wszyscy seniorzy zobaczą pieniądze w tym samym czasie. ZUS przyspieszy wyłącznie te wypłaty, które przypadają na dzień wolny. W praktyce oznacza to, że osoby z terminem kolidującym z Poniedziałkiem Wielkanocnym dostaną trzynasta emeryturę wcześniej - najpóźniej 3 kwietnia 2026 roku.

Drugą grupą seniorów, która otrzyma emeryturę wraz z "trzynastką" szybciej, są emeryci z terminem wypłaty 25 dnia miesiąca. W kwietniu wypada on w sobotę, a więc seniorzy otrzymają pieniądze z ZUS wcześniej - najpóźniej w piątek 24 kwietnia 2026 roku.

Harmonogram wypłat emerytur i 13. emerytury w kwietniu 2026 [TABELA]

Stały termin wypłaty Faktyczny termin wypłaty 13. emerytury 2026 Uwagi 1. dzień miesiąca 1 kwietnia (środa) bez zmian 6. dzień miesiąca 3 kwietnia (piątek) przyspieszenie z powodu Wielkanocy 10. dzień miesiąca 10 kwietnia (piątek) po świętach 15. dzień miesiąca 15 kwietnia (środa) po świętach 20. dzień miesiąca 20 kwietnia (poniedziałek) po świętach 25. dzień miesiąca 24 kwietnia (piątek) 25 kwietnia to sobota

Czy trzeba składać wniosek o 13. emeryturę? ZUS wyjaśnia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, że trzynasta emerytura jest świadczeniem wypłacanym z urzędu. Seniorzy nie muszą podejmować żadnych działań – wyjątkiem są sytuacje, gdy zmienił się numer konta lub adres do korespondencji. To właśnie nieaktualne dane są najczęstszą przyczyną opóźnień w otrzymaniu pieniędzy.

Waloryzacja emerytur 2026 a trzynasta emerytura. Co to zmienia dla seniorów

Marcowa waloryzacja formalnie obowiązuje od 1 marca, jednak ponieważ ten dzień wypada w niedzielę, część wypłat zostanie zrealizowana wcześniej – jeszcze pod koniec lutego. To oznacza, że dla niektórych seniorów wyższa emerytura pojawi się na koncie zanim zacznie się marzec, a trzynastka w kwietniu będzie już liczona według nowych stawek.

Trzynasta emerytura 2026 – najczęstsze pytania seniorów [FAQ]

Czy trzynasta emerytura zawsze jest wypłacana w kwietniu? Tak. Termin ten wynika wprost z ustawy. Czy trzynastka przysługuje rencistom? Tak, jeśli mają prawo do renty na 31 marca 2026 roku. Czy trzynasta emerytura jest opodatkowana? Tak. Od kwoty brutto potrącana jest składka zdrowotna i zaliczka na PIT. Tym samym kwota brutto nie jest równa kwocie netto. Ile wyniesie trzynasta emerytura "na rękę" (netto)? Trzynasta emerytura w 2026 r. będzie równa minimalnej emeryturze po waloryzacji, czyli ok. 1970,60 zł brutto. Po potrąceniu składki zdrowotnej i zaliczki na PIT seniorzy dostaną około 1550–1650 zł netto – dokładna kwota „na rękę” zależy od indywidualnej sytuacji podatkowej.

Podstawa prawna