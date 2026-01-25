- Dodatki do emerytury z KRUS to osobne świadczenia. Nie każdy je dostaje
- Dodatek pielęgnacyjny z KRUS. Dostaje go największa grupa seniorów
- Wyższe dodatki z KRUS dla wybranych grup. Tu kwoty rosną najbardziej
- KRUS liczy te dodatki inaczej niż pozostałe. Tu nie chodzi o „dopłatę”
- Najwyższe dodatki z KRUS 2026. Trafiają do wąskiej grupy seniorów
- Dodatek dla byłych sołtysów. KRUS wypłaca go niezależnie od emerytury
- 13. i 14. emerytura oraz 500+ dla seniorów z KRUS. Te pieniądze też się należą
- Tabela: Najważniejsze dodatki KRUS i kwoty. To będzie punkt odniesienia na 2026 rok
- Waloryzacja KRUS w marcu 2026. Co może zmienić się w wypłatach
Wielu seniorów z KRUS nie korzysta z pełnego katalogu świadczeń – czasem dlatego, że nie wiedzą, że im przysługują, a czasem dlatego, że wymagają wniosku.
Dodatki do emerytury z KRUS to osobne świadczenia. Nie każdy je dostaje
Wypłacając emerytury i renty rolnicze, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego obsługuje także kilkanaście dodatków i świadczeń uzupełniających. Co ważne: nie wszystkie są przyznawane automatycznie i nie wszystkie dotyczą każdego emeryta. Część z nich zależy od wieku, część od stanu zdrowia, a inne – od szczególnej historii życiowej (kombatanci, praca przymusowa, tajne nauczanie). Są też świadczenia całkowicie odrębne, jak dodatek dla byłych sołtysów.
Dodatek pielęgnacyjny z KRUS. Dostaje go największa grupa seniorów
To właśnie ten dodatek trafia do największej grupy emerytów rolniczych. Przysługuje z dwóch tytułów:
- po ukończeniu 75 lat (przyznawany z urzędu),
- albo po orzeczeniu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.
Od 1 marca 2025 r. jego kwota wynosi 348,22 zł brutto miesięcznie. Dodatek ten podlega waloryzacji, więc w marcu 2026 r. może wzrosnąć – wszystko zależy od wskaźnika inflacji i decyzji rządu. Więcej na ten temat piszemy w artykule: ZUS szykuje zmianę od marca. Seniorzy 75+ zobaczą wyższą kwotę na koncie.
Nie każdy jednak go dostanie. Dodatek nie przysługuje osobom przebywającym w ponadgminnym DPS lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym, chyba że pobyt poza placówką trwa dłużej niż dwa tygodnie w miesiącu.
Wyższe dodatki z KRUS dla wybranych grup. Tu kwoty rosną najbardziej
KRUS wypłaca kilka dodatków dla osób o szczególnym statusie. W 2025 roku (a więc na poziomie wyjściowym dla 2026 r.) obowiązują m.in.:
- dodatek kombatancki – 348,22 zł,
- dodatek kompensacyjny – 52,23 zł,
- dodatek za tajne nauczanie – 348,22 zł,
- ryczałt energetyczny – 312,71 zł.
Te świadczenia również podlegają waloryzacji, więc od marca 2026 r. mogą wzrosnąć razem z emeryturami. Przeczytaj więcej w: Seniorzy dostaną więcej pieniędzy. Od marca 2026 rosną dodatki do emerytur.
Ważne
Ważny detal: dodatek kombatancki nie przysługuje wdowom i wdowcom po kombatantach oraz nie można go łączyć z dodatkiem za tajne nauczanie.
KRUS liczy te dodatki inaczej niż pozostałe. Tu nie chodzi o „dopłatę”
KRUS obsługuje też dodatki, które są rozliczane nieco inaczej niż klasyczne dodatki do emerytury. W przypadku pracy przymusowej świadczenie wynosi 2 proc. emerytury podstawowej za każdy pełny rok, ale nie więcej niż 348,22 zł. Co istotne – ten dodatek zwiększa część składkową emerytury, a nie jest tylko „dopisywany” do wypłaty.
Podobne kwoty (348,22 zł) obowiązują dla:
- osób deportowanych do pracy przymusowej,
- żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach i batalionach budowlanych.
Najwyższe dodatki z KRUS 2026. Trafiają do wąskiej grupy seniorów
Są też świadczenia, które trafiają do węższej grupy, ale mają znacznie wyższe kwoty.
- Dodatek dla sieroty zupełnej wynosi 654,48 zł miesięcznie i – podobnie jak inne dodatki – może zostać podniesiony w 2026 r. w ramach waloryzacji.
- Osobną kategorią jest świadczenie honorowe po ukończeniu 100 lat życia. Od marca 2025 r. to 6 589,67 zł miesięcznie. Świadczenie jest dożywotnie i waloryzowane – w 2026 r. jego kwota również może wzrosnąć.
Dodatek dla byłych sołtysów. KRUS wypłaca go niezależnie od emerytury
W katalogu KRUS jest też świadczenie, które nie jest klasycznym dodatkiem do emerytury, ale bywa z nim mylone. Chodzi o świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.
Od 2025 r. wynosi ono 354,86 zł miesięcznie i przysługuje osobom, które:
- pełniły funkcję sołtysa co najmniej 7 lat,
- osiągnęły wiek emerytalny,
- nie były prawomocnie skazane za przestępstwa związane z tą funkcją.
Świadczenie jest wypłacane przez KRUS, niezależnie od tego, czy dana osoba pobiera emeryturę z KRUS, ZUS czy innego systemu.
13. i 14. emerytura oraz 500+ dla seniorów z KRUS. Te pieniądze też się należą
Emeryci z KRUS mają również prawo do świadczeń powszechnych:
- 13. emerytury – wypłacanej co roku,
- 14. emerytury – zależnej od kryterium dochodowego,
- świadczenia uzupełniającego do 500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (łącznie z emeryturą nie więcej niż 2 552,39 zł).
Te świadczenia są finansowane z budżetu państwa, ale obsługiwane przez KRUS, jeśli to on wypłaca emeryturę podstawową.
Tabela: Najważniejsze dodatki KRUS i kwoty. To będzie punkt odniesienia na 2026 rok
|Dodatek / świadczenie
|Kwota od 1.03.2025
|Czy podlega waloryzacji w 2026
|Dodatek pielęgnacyjny
|348,22 zł
|Tak
|Dodatek kombatancki
|348,22 zł
|Tak
|Dodatek kompensacyjny
|52,23 zł
|Tak
|Ryczałt energetyczny
|312,71 zł
|Tak
|Dodatek dla sieroty zupełnej
|654,48 zł
|Tak
|Świadczenie dla sołtysa
|354,86 zł
|Tak
|Świadczenie honorowe 100+
|6 589,67 zł
|Tak
Waloryzacja KRUS w marcu 2026. Co może zmienić się w wypłatach
Na dziś nie ma jeszcze oficjalnego wskaźnika waloryzacji na 2026 r.. Zgodnie z zasadami ustawowymi będzie on zależał głównie od inflacji i wzrostu wynagrodzeń. Jeśli inflacja utrzyma się powyżej celu NBP, waloryzacja obejmie nie tylko emerytury, ale też większość dodatków kwotowych. Dla wielu seniorów nawet kilkuprocentowa podwyżka oznacza realny wzrost miesięcznych wpływów – szczególnie tam, gdzie dodatków jest kilka.
Podstawa prawna i dokumenty
- ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
- ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów
- ustawa o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym
- ustawa z 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję