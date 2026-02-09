Najnowsze wyliczenia 14. emerytury w oparciu o ostateczne dane GUS pokazują, jak działa próg dochodowy i od jakiej emerytury czternastka zaczyna się zmniejszać, a w końcu znika całkowicie. Sprawdź, ile ZUS przeleje Ci na konto.

Ile wyniesie 14. emerytura w 2026 roku po waloryzacji? Kwota maksymalna

Wysokość 14. emerytury jest powiązana z minimalną emeryturą po marcowej waloryzacji. Po ogłoszeniu przez GUS danych o inflacji i wzroście płac wiemy już, że wskaźnik waloryzacji w 2026 r. wynosi 5,3 proc. To oznacza, że bazowa kwota czternastki – przed zastosowaniem progów dochodowych – jest wyraźnie wyższa niż rok wcześniej. Szczegóły waloryzacji opisaliśmy w osobnym materiale: Waloryzacja emerytur 2026 przesądzona. GUS podał dane, znamy wskaźnik.

Ważne Co to oznacza w praktyce? Otóż najwyższa możliwa 14. emerytura w 2026 r. to 1 978,49 zł brutto. Taka kwota przysługuje tylko osobom z emeryturą do 2900 zł brutto – powyżej tego progu czternastka jest stopniowo obniżana.

14. emerytura 2026: próg 2900 zł i zasada „złotówka za złotówkę”

Kluczowym elementem czternastki pozostaje limit 2900 zł brutto podstawowego świadczenia. Zasady są proste:

do 2900 zł brutto emerytury lub renty – przysługuje pełna 14. emerytura,

– przysługuje pełna 14. emerytura, powyżej 2900 zł brutto – działa mechanizm „złotówka za złotówkę”,

– działa mechanizm „złotówka za złotówkę”, każde przekroczenie progu o 1 zł pomniejsza czternastkę o 1 zł.

W praktyce oznacza to, że im wyższa emerytura, tym niższa czternastka, aż do momentu, gdy świadczenie w ogóle nie zostanie wypłacone.

Czy próg 2900 zł dla 14. emerytury zostanie podwyższony w 2026 roku?

Na dziś (9 lutego) nie ma obowiązujących przepisów, które podnosiłyby próg 2900 zł. Taka zmiana wymagałaby nowelizacji ustawy lub decyzji rządu w rozporządzeniu, a na razie nie ogłoszono w tej sprawie wiążących rozstrzygnięć. Dlatego w wyliczeniach przyjmowany jest dotychczasowy limit.

14. emerytura 2026 – kwoty brutto i netto po waloryzacji [TABELA]

(symulacje na podstawie waloryzacji 5,3 proc.; kwoty netto orientacyjne)

Emerytura po waloryzacji (brutto) 14. emerytura brutto 14. emerytura netto ok. 1 978 zł 1 978,49 zł ok. 1 638 zł ok. 2 106 zł 1 978,49 zł ok. 1 623 zł ok. 2 369 zł 1 978,49 zł ok. 1 593 zł ok. 2 632 zł 1 978,49 zł ok. 1 563 zł ok. 3 159 zł 1 878,49 zł ok. 1 424 zł ok. 3 422 zł 1 628,49 zł ok. 1 197 zł ok. 3 685 zł 1 378,49 zł ok. 969 zł ok. 3 948 zł 1 128,49 zł ok. 892 zł ok. 4 212 zł 878,49 zł ok. 694 zł ok. 4 475 zł 628,49 zł ok. 497 zł ok. 4 738 zł 378,49 zł ok. 299 zł ok. 5 002 zł 128,49 zł ok. 102 zł powyżej ok. 5 100 zł – –

Dużo więcej seniorzy mogą dostać już w kwietniu 2026 roku. Wówczas wypłacona zostanie 13. emerytura. O tym, ile dokładnie ona wyniesie "na rękę" piszemy w artykule:

Od jakiej emerytury nie przysługuje 14. emerytura w 2026 roku?

Zgodnie z zasadami, jeśli wyliczona czternastka byłaby niższa niż 50 zł brutto, świadczenie nie jest wypłacane. Przy obecnych parametrach oznacza to, że osoby z emeryturą przekraczającą ok. 5,1 tys. zł brutto nie otrzymają czternastki w ogóle.

Kto nie dostanie 14. emerytury w 2026 roku? Lista wykluczeń

Czternastki nie otrzymają także osoby, które:

nie mają prawa do emerytury lub renty w dniu badania uprawnień,

w dniu badania uprawnień, mają świadczenie zawieszone (np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania),

(np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania), pobierają świadczenia wyłączone ustawowo.

Kiedy wypłata 14. emerytury w 2026 roku?

Termin wypłaty czternastej emerytury nie jest jeszcze oficjalnie ogłoszony. Zgodnie z przepisami rząd ma czas na wskazanie terminu do końca października 2026 r. Dotychczasowe lata pokazują jednak, że najczęściej czternastka trafia do seniorów we wrześniu lub październiku, razem z regularnym świadczeniem, jako jeden przelew lub przekaz pocztowy.

Podstawa prawna wypłaty 14. emerytury 2026