- Ile wyniesie 14. emerytura w 2026 roku po waloryzacji? Kwota maksymalna
- 14. emerytura 2026: próg 2900 zł i zasada „złotówka za złotówkę”
- 14. emerytura 2026 – kwoty brutto i netto po waloryzacji [TABELA]
- Od jakiej emerytury nie przysługuje 14. emerytura w 2026 roku?
- Kto nie dostanie 14. emerytury w 2026 roku? Lista wykluczeń
- Kiedy wypłata 14. emerytury w 2026 roku?
Najnowsze wyliczenia 14. emerytury w oparciu o ostateczne dane GUS pokazują, jak działa próg dochodowy i od jakiej emerytury czternastka zaczyna się zmniejszać, a w końcu znika całkowicie. Sprawdź, ile ZUS przeleje Ci na konto.
Ile wyniesie 14. emerytura w 2026 roku po waloryzacji? Kwota maksymalna
Wysokość 14. emerytury jest powiązana z minimalną emeryturą po marcowej waloryzacji. Po ogłoszeniu przez GUS danych o inflacji i wzroście płac wiemy już, że wskaźnik waloryzacji w 2026 r. wynosi 5,3 proc. To oznacza, że bazowa kwota czternastki – przed zastosowaniem progów dochodowych – jest wyraźnie wyższa niż rok wcześniej. Szczegóły waloryzacji opisaliśmy w osobnym materiale: Waloryzacja emerytur 2026 przesądzona. GUS podał dane, znamy wskaźnik.
Ważne
Co to oznacza w praktyce? Otóż najwyższa możliwa 14. emerytura w 2026 r. to 1 978,49 zł brutto. Taka kwota przysługuje tylko osobom z emeryturą do 2900 zł brutto – powyżej tego progu czternastka jest stopniowo obniżana.
14. emerytura 2026: próg 2900 zł i zasada „złotówka za złotówkę”
Kluczowym elementem czternastki pozostaje limit 2900 zł brutto podstawowego świadczenia. Zasady są proste:
- do 2900 zł brutto emerytury lub renty – przysługuje pełna 14. emerytura,
- powyżej 2900 zł brutto – działa mechanizm „złotówka za złotówkę”,
- każde przekroczenie progu o 1 zł pomniejsza czternastkę o 1 zł.
W praktyce oznacza to, że im wyższa emerytura, tym niższa czternastka, aż do momentu, gdy świadczenie w ogóle nie zostanie wypłacone.
Czy próg 2900 zł dla 14. emerytury zostanie podwyższony w 2026 roku?
Na dziś (9 lutego) nie ma obowiązujących przepisów, które podnosiłyby próg 2900 zł. Taka zmiana wymagałaby nowelizacji ustawy lub decyzji rządu w rozporządzeniu, a na razie nie ogłoszono w tej sprawie wiążących rozstrzygnięć. Dlatego w wyliczeniach przyjmowany jest dotychczasowy limit.
14. emerytura 2026 – kwoty brutto i netto po waloryzacji [TABELA]
(symulacje na podstawie waloryzacji 5,3 proc.; kwoty netto orientacyjne)
|Emerytura po waloryzacji (brutto)
|14. emerytura brutto
|14. emerytura netto
|ok. 1 978 zł
|1 978,49 zł
|ok. 1 638 zł
|ok. 2 106 zł
|1 978,49 zł
|ok. 1 623 zł
|ok. 2 369 zł
|1 978,49 zł
|ok. 1 593 zł
|ok. 2 632 zł
|1 978,49 zł
|ok. 1 563 zł
|ok. 3 159 zł
|1 878,49 zł
|ok. 1 424 zł
|ok. 3 422 zł
|1 628,49 zł
|ok. 1 197 zł
|ok. 3 685 zł
|1 378,49 zł
|ok. 969 zł
|ok. 3 948 zł
|1 128,49 zł
|ok. 892 zł
|ok. 4 212 zł
|878,49 zł
|ok. 694 zł
|ok. 4 475 zł
|628,49 zł
|ok. 497 zł
|ok. 4 738 zł
|378,49 zł
|ok. 299 zł
|ok. 5 002 zł
|128,49 zł
|ok. 102 zł
|powyżej ok. 5 100 zł
|–
|–
Dużo więcej seniorzy mogą dostać już w kwietniu 2026 roku. Wówczas wypłacona zostanie 13. emerytura. O tym, ile dokładnie ona wyniesie "na rękę" piszemy w artykule:
Od jakiej emerytury nie przysługuje 14. emerytura w 2026 roku?
Zgodnie z zasadami, jeśli wyliczona czternastka byłaby niższa niż 50 zł brutto, świadczenie nie jest wypłacane. Przy obecnych parametrach oznacza to, że osoby z emeryturą przekraczającą ok. 5,1 tys. zł brutto nie otrzymają czternastki w ogóle.
Kto nie dostanie 14. emerytury w 2026 roku? Lista wykluczeń
Czternastki nie otrzymają także osoby, które:
- nie mają prawa do emerytury lub renty w dniu badania uprawnień,
- mają świadczenie zawieszone (np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania),
- pobierają świadczenia wyłączone ustawowo.
Kiedy wypłata 14. emerytury w 2026 roku?
Termin wypłaty czternastej emerytury nie jest jeszcze oficjalnie ogłoszony. Zgodnie z przepisami rząd ma czas na wskazanie terminu do końca października 2026 r. Dotychczasowe lata pokazują jednak, że najczęściej czternastka trafia do seniorów we wrześniu lub październiku, razem z regularnym świadczeniem, jako jeden przelew lub przekaz pocztowy.
Podstawa prawna wypłaty 14. emerytury 2026
- Ustawa z 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. z późn. zm.)
- Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję