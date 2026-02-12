Statystyki otyłości w Polsce 2025 – najnowszy raport NFZ

Opublikowany w październiku 2025 roku raport Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) pt. „Otyłość i jej konsekwencje” wskazuje na narastającą skalę otyłości w Polsce. Staje się to jednym z najpoważniejszych wyzwań zdrowia publicznego, wpływając zarówno na długość, jak i jakość życia Polaków. Otyłość postrzegana jest jako choroba społeczna.

Prognozy na 2035 rok: czy czeka nas epidemia otyłości?

Z danych przytaczanych w raporcie wynika, że w 2025 roku z otyłością zmaga się 25,9% kobiet oraz 30,3% mężczyzn powyżej 20. roku życia. Oznacza to, że niemal co trzeci dorosły mężczyzna w Polsce może mieć wskaźnik BMI wskazujący na otyłość.

Prognozy na kolejne lata są jeszcze bardziej niepokojące. Według analiz przedstawionych przez Lobstein i współpracowników (2023), do 2035 roku odsetek otyłych mężczyzn w wieku 20+ może przekroczyć 35%, natomiast wśród kobiet sięgnąć ponad 25%.

Jak leczyć otyłość na NFZ? Pierwsze kroki u lekarza POZ

Rosnąca liczba osób z otyłością w Polsce przekłada się bezpośrednio na zwiększone ryzyko cukrzycy typu 2, chorób sercowo-naczyniowych, nadciśnienia oraz niektórych nowotworów. Specjaliści apelują o intensyfikację działań edukacyjnych oraz wdrażanie programów wspierających zdrowy styl życia.

Publiczny system ochrony zdrowia oferuje wsparcie zarówno w zakresie diagnostyki, leczenia zachowawczego, jak i – w uzasadnionych przypadkach – leczenia operacyjnego. Jak leczyć otyłość na NFZ?

Leczenie otyłości na NFZ: jakie badania zleci lekarz rodzinny?

Osoby otyłe powinny rozpocząć leczenie od wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Dlaczego właśnie do niego powinni się udać w pierwszej kolejności? Lekarz internista może pomóc określić BMI i oszacować stopień ryzyka zdrowotnego. Ponadto może wystawić skierowania na niezbędne badania laboratoryjne, takie jak morfologia, oznaczenie poziomu glukozy, insuliny, wykonanie lipidogramu, badanie TSH czy próby wątrobowe. Taka diagnostyka pozwala wykryć zaburzenia gospodarki węglowodanowej, hormonalnej czy lipidowej.

Poza tym, lekarz internista może skierować pacjenta z otyłością do poradni specjalistycznej. Gdzie przykładowo? W zależności od podejrzewanych problemów może to być poradnia diabetologiczna, endokrynologiczna lub poradnia leczenia otyłości, a nawet zdrowia psychicznego.

Poradnia chorób metabolicznych – specjalistyczna pomoc w leczeniu otyłości na NFZ

Pacjenci wymagający pogłębionej diagnostyki i leczenia, mogą skorzystać z leczenia otyłości w poradni chorób metabolicznych w ramach NFZ. Kieruje do niej zazwyczaj lekarz rodzinny lub specjalista. Leczenie otyłości na NFZ jest w niej bezpłatne, o ile pacjenci posiadają skierowanie.

Poradnia chorób metabolicznych zajmuje się diagnostyką i terapią zaburzeń związanych z nadmierną masą ciała, w tym insulinooporności, cukrzycy typu 2, zaburzeń lipidowych czy zespołu metabolicznego. W trakcie wizyt lekarz-specjalista analizuje wyniki badań, ustala przyczyny otyłości oraz dobiera indywidualny plan leczenia. W zależności od potrzeb pacjent może otrzymać wsparcie dietetyczne oraz zalecenia dotyczące zmiany stylu życia. W niektórych przypadkach możliwe jest także włączenie leczenia farmakologicznego, np. metforminą, liraglutydem (np. Saxenda) lub semaglutydem (np. Wegovy).

Kiedy warto udać się do endokrynologa żeby leczyć otyłość na NFZ?

W procesie diagnostyki i leczenia otyłości na NFZ ważną rolę może odegrać endokrynolog, który zajmuje się zaburzeniami hormonalnymi. Konsultacja z takim specjalistą jest wskazana, gdy istnieje podejrzenie chorób tarczycy (np. niedoczynności tarczycy), zespołu policystycznych jajników (PCOS), zespołu Cushinga lub innych zaburzeń gospodarki hormonalnej. Objawy takie jak nagły wzrost masy ciała, przewlekłe zmęczenie, zaburzenia miesiączkowania czy problemy z poziomem glukozy mogą wymagać pogłębionej diagnostyki.

Kompleksowe leczenie na NFZ w poradni leczenia otyłości

Poradnie leczenia otyłości pomagają pacjentom w walce z nadmierną masą ciała w ramach NFZ. Skierowanie do takiej poradni zwykle wydaje lekarz rodzinny lub specjalista, np. endokrynolog czy diabetolog. W poradniach leczenia otyłości można otrzymać indywidualny plan terapii, obejmujący ocenę stanu zdrowia, analizę wyników badań oraz dobór odpowiednich metod redukcji masy ciała. Pomoc obejmuje nie tylko konsultacje lekarskie, ale także wsparcie dietetyczne, programy edukacyjne dotyczące zdrowego stylu życia, a w wybranych przypadkach również terapię farmakologiczną. Dla osób z otyłością olbrzymią lub z powikłaniami zdrowotnymi poradnie mogą współpracować z chirurgami w zakresie leczenia bariatrycznego.

Operacja bariatryczna na NFZ – kryteria i refundacja zabiegu

Dla pacjentów z otyłością olbrzymią leczenie obejmować może operację bariatryczną na NFZ. Oznacza to, że pacjent nie ponosi kosztów zabiegu, o ile spełnia określone kryteria medyczne. Operacja bariatryczna ma na celu trwałą redukcję masy ciała, poprawę metabolizmu i ograniczenie ryzyka powikłań związanych z otyłością, takich jak np. cukrzyca typu 2, nadciśnienie, choroby sercowo-naczyniowe czy obturacyjny bezdech senny.

Wsparcie psychologiczne i psychiatryczne w leczeniu otyłości na NFZ

W ramach NFZ pacjenci mogą skorzystać z konsultacji psychologa lub psychiatry, zwłaszcza gdy nadmierna masa ciała wiąże się z zaburzeniami odżywiania, stresem, emocjonalnym jedzeniem czy depresją. Wsparcie psychologiczne obejmuje m.in.:

terapię indywidualną ukierunkowaną na zmianę nawyków żywieniowych,

programy motywacyjne wspierające redukcję masy ciała,

terapię grupową, umożliwiającą wymianę doświadczeń z innymi pacjentami.

Z kolei psychiatra może zaoferować skuteczną psychoterapię, motywowanie oraz dostosowanie farmakoterapii do potrzeb pacjenta.