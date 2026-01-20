Dodatek pielęgnacyjny to jedno z tych świadczeń, które rzadko trafiają na nagłówki gazet, a w praktyce mają spore znaczenie. Zwłaszcza teraz, gdy ceny usług opiekuńczych i leków rosną szybciej niż podstawowe emerytury.

Nowa kwota dodatku pielęgnacyjnego od marca 2026. ZUS potwierdza wzrost

Od 1 marca 2026 roku dodatek pielęgnacyjny wzrośnie do 365,91 zł miesięcznie. To efekt corocznej waloryzacji świadczeń, która w tym roku będzie wyższa, niż jeszcze kilka miesięcy temu prognozowano. Jeszcze niedawno mówiono o podwyżce rzędu 4,88 proc. Najnowsze dane pokazują jednak, że wskaźnik waloryzacji wyniesie 5,08 proc. – a to automatycznie podnosi także wszystkie dodatki wypłacane razem z emeryturą.

W praktyce oznacza to, że seniorzy dostaną co miesiąc o 17,69 zł więcej niż obecnie. Niewiele? Dla osób wydających kilkaset złotych miesięcznie na leki – to konkretna różnica.

Kluczowe znaczenie mają dane ogłoszone przez Główny Urząd Statystyczny. Inflacja liczona specjalnie dla gospodarstw emerytów i rencistów w 2025 roku wyniosła 4,2 proc., czyli więcej niż inflacja ogólna.

To właśnie ten wyższy wskaźnik musi być brany pod uwagę przy waloryzacji świadczeń dla seniorów. Do tego dochodzi jeszcze część związana z realnym wzrostem wynagrodzeń – i w efekcie mamy wyższą podwyżkę niż pierwotnie zakładał rząd. Efekt? Od marca 2026 roku każda osoba uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego dostanie 365,91 zł, niezależnie od tego, czy jej emerytura wynosi 2 tys., czy 6 tys. zł.

Tutaj zasady są proste i od lat niezmienne. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje:

osobom, które ukończyły 75 lat i mają prawo do emerytury lub renty,

i mają prawo do emerytury lub renty, osobom w każdym wieku, które mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Nie ma żadnych progów dochodowych. Nie liczy się też to, czy senior dorabia, ma oszczędności albo dodatkowe świadczenia. Jedyny istotny wyjątek dotyczy osób przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych. W takim przypadku dodatek nie przysługuje, chyba że senior spędza poza placówką więcej niż dwa tygodnie w miesiącu.

Czy trzeba składać wniosek do ZUS? Wielu seniorów o tym nie wie

Dla osób, które kończą 75 lat, procedura jest całkowicie automatyczna. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje dodatek z urzędu, a pieniądze są wypłacane razem z emeryturą – od miesiąca następującego po urodzinach.

Wniosek jest potrzebny tylko wtedy, gdy dodatek ma być przyznany na podstawie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. W takiej sytuacji trzeba:

złożyć wniosek w ZUS,

dołączyć aktualne zaświadczenie lekarskie (druk OL-9),

poczekać na decyzję.

Dla seniorów 75+ nie ma żadnych formalności. To jedno z nielicznych świadczeń, które rzeczywiście „same się należą”.

Wielu seniorów myli dodatek pielęgnacyjny zzasiłkiem pielęgnacyjnym. To dwa różne świadczenia, wypłacane przez różne instytucje. Zasiłek pielęgnacyjny wypłaca gmina i wynosi obecnie 215,84 zł miesięcznie. Nie można jednak pobierać go jednocześnie z dodatkiem z ZUS.

Jeśli osoba po 75. roku życia dostanie automatycznie dodatek pielęgnacyjny, a wcześniej pobierała zasiłek z gminy, ZUS skoryguje wypłaty i rozliczy nadpłatę. W praktyce oznacza to, że korzystniejsze jest świadczenie z ZUS – i to ono zostaje.

To jedna z najlepszych wiadomości dla seniorów. Dodatek pielęgnacyjny:

nie podlega podatkowi dochodowemu ,

, nie trzeba go wykazywać w PIT ,

, nie podlega egzekucji komorniczej.

Nawet jeśli emerytura zostanie częściowo zajęta, dodatek pielęgnacyjny pozostaje w całości do dyspozycji seniora. Prawo traktuje go jako świadczenie o charakterze ochronnym – przeznaczone stricte na opiekę i zdrowie.

Podstawa prawna i dokumenty