Zmiany nie są kosmetyczne. Dla wielu osób to pierwsza szansa na stałe, niezależne wsparcie finansowe – bez kryterium dochodowego i bez konieczności rezygnacji z pracy przez opiekuna.

Od 2026 roku próg spada do 70 punktów. Świadczenie wspierające obejmie nową grupę osób

Świadczenie wspierające zostało zaprojektowane jako rozwiązanie etapowe. Najpierw objęło osoby z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia, potem kolejne grupy. Rok 2026 domyka ten proces – od 1 stycznia do systemu wchodzą osoby z wynikiem 70–77 punktów ustalonym przez wojewódzkie zespoły orzekające.

W praktyce oznacza to, że wsparcie przestaje być zarezerwowane wyłącznie dla osób w najcięższym stanie funkcjonalnym. Po raz pierwszy obejmie także tych, którzy do tej pory „nie mieścili się” w żadnym dużym świadczeniu, mimo realnych ograniczeń w codziennym życiu.

Kluczowe jest to, że:

liczy się poziom potrzeby wsparcia , a nie stopień niepełnosprawności,

, a nie stopień niepełnosprawności, nie ma kryterium dochodowego,

pieniądze trafiają bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, a nie do opiekuna.

To zmienia logikę całego systemu – z opiekuńczego na bardziej podmiotowy.

Czym jest świadczenie wspierające i czym różni się od innych świadczeń z ZUS

Świadczenie wspierające zostało wprowadzone ustawą z 7 lipca 2023 r. i obowiązuje od 1 stycznia 2024 r. Jego założenie było proste, ale rewolucyjne: to osoba z niepełnosprawnością ma decydować, jak wykorzysta środki, a państwo ma oceniać realną potrzebę wsparcia, a nie tylko dokumenty.

Oceny dokonuje Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który przyznaje od 70 do 100 punktów na podstawie wywiadu i oceny funkcjonowania w codziennym życiu. Dopiero ta punktacja otwiera drogę do pieniędzy z ZUS. Wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie – m.in. przez PUE ZUS.

Zmiany w świadczeniu wspierającym od 1 stycznia 2026 roku. Nie chodzi tylko o nowych uprawnionych

Najwięcej uwagi przyciąga rozszerzenie programu na osoby z 70–77 punktami. Ale to nie jedyna zmiana, którą odczują beneficjenci.

Od 2026 roku:

znacznie wzrośnie liczba uprawnionych – według szacunków resortu o kilkadziesiąt tysięcy osób,

– według szacunków resortu o kilkadziesiąt tysięcy osób, utrwali się praktyka długich okresów ważności decyzji (nawet do 7 lat dla dorosłych),

(nawet do 7 lat dla dorosłych), wzrośnie kwota świadczenia w związku z waloryzacją rent i emerytur (ta zmiana nastąpi jednak dopiero w marcu)

Ten ostatni podpunkt jest szczególnie ważny. Podwyżka świadczenia wraz ze stopniem waloryzacji gwarantuje, że nie zostanie ono zamrożone, jak choćby zasiłek pielęgnacyjny.

Jeden miesiąc spóźnienia może kosztować kilkaset złotych. Kluczowe terminy w 2026 roku

Zasada jest prosta, ale bezlitosna: ZUS wypłaca świadczenie od miesiąca złożenia wniosku, chyba że zmieścisz się w ustawowym terminie. Jeśli masz już ostateczną decyzję WZON, a prawo do świadczenia przysługuje od 1 stycznia 2026 r., to wniosek najlepiej złożyć jeszcze w grudniu 2025 r. albo najpóźniej w styczniu 2026 r.

Złożenie go w lutym oznacza, że pieniądze za styczeń przepadają. To szczególnie istotne dla osób z najniższego progu punktowego, dla których każda wypłata ma realne znaczenie w domowym budżecie.

Ile wyniesie świadczenie wspierające w 2026 roku? Nowe kwoty zależne od punktów

Wysokość świadczenia wspierającego z ZUS jest powiązana z rentą socjalną i wyrażona jako jej procent. Im wyższa punktacja, tym wyższa wypłata. Kwoty są waloryzowane co roku, dlatego w 2026 r. mogą być wyższe niż obecnie – ale mechanizm pozostaje ten sam.

Obecne kwoty świadczenia wspierającego (do końca lutego 2026 roku)

Poziom potrzeby wsparcia Procent renty socjalnej Miesięczna kwota (orientacyjnie) 95–100 pkt 220% ponad 4 100 zł 90–94 pkt 180% ok. 3 300 zł 85–89 pkt 120% ok. 2 250 zł 80–84 pkt 80% ok. 1 500 zł 75–79 pkt 60% ok. 1 100 zł 70–74 pkt 40% ok. 750 zł

Ile wyniesie świadczenie wspierające po podwyżce w 2026 roku?

Od 1 marca 2026 r. renta socjalna wzrośnie z 1878,91 zł do kwoty równej najniższej emeryturze, która ma wynieść około 1970,60 zł brutto (choć pojawiają się też inne prognozy ok. 1967 zł). Jak przełoży się to na wypłaty świadczenia wspierającego? Pokazujemy w tabelce poniżej.

Poziom potrzeby wsparcia (punkty) Procent renty socjalnej Kwota brutto przy rencie 1970,60 zł Kwota brutto przy rencie 1967,00 zł 70–74 40% 788,24 zł 786,80 zł 75–79 60% 1182,36 zł 1180,20 zł 80–84 80% 1576,48 zł 1573,60 zł 85–89 120% 2364,72 zł 2360,40 zł 90–94 180% 3547,08 zł 3540,60 zł 95–100 220% 4335,32 zł 4327,40 zł

Ważne To pieniądze wolne od podatku i niezaliczane do dochodu, co ma znaczenie przy innych formach wsparcia.

Jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające w 2026 roku – krok po kroku

Choć pieniądze wypłaca ZUS, droga do nich zaczyna się gdzie indziej. Proces jest dwuetapowy i nie da się go ominąć. W praktyce wygląda to tak: najpierw składasz wniosek do WZON o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia, a po uzyskaniu ostatecznej decyzji, składasz elektroniczny wniosek do ZUS.

Wniosek do ZUS można złożyć:

przez PUE ZUS,

portal Emp@tia,

bankowość elektroniczną.

Nie trzeba iść do urzędu, ale błędy formalne lub brak decyzji WZON automatycznie blokują wypłatę. Całą procedurę ubiegania się o świadczenie wspierające opisujemy dokładnie w artykułach:

Świadczenie wspierające a inne świadczenia. Co można łączyć, a co wyklucza wypłatę

Nowe świadczenie miało uzupełniać system, a nie go burzyć – i w większości przypadków tak właśnie jest. Można je łączyć m.in. z rentą socjalną, bo nie jest traktowane jako dochód.

Są jednak wyjątki. W szczególności:

nie można jednocześnie pobierać świadczenia wspierającego i świadczenia pielęgnacyjnego na nowych zasadach,

na nowych zasadach, osoby przebywające w całodobowych placówkach opiekuńczych są wyłączone z programu.

Warto to sprawdzić przed złożeniem wniosku, bo ZUS weryfikuje te okoliczności automatycznie.

Dlaczego 2026 rok zmieni dostęp do świadczenia wspierającego

Dla części osób świadczenie wspierające to nie „dodatek”, ale pierwsze stabilne pieniądze, które pozwalają planować wydatki, rehabilitację czy wsparcie w codziennym funkcjonowaniu. Rozszerzenie programu na osoby z niższą punktacją zmienia skalę – z rozwiązania niszowego na powszechniejsze.

To także zmiana filozofii: od uzależniania pomocy od statusu opiekuna do bezpośredniego wzmocnienia osoby z niepełnosprawnością. Właśnie dlatego 2026 rok może być momentem, w którym system zacznie działać tak, jak zapowiadano od początku.

FAQ – najczęstsze pytania czytelników o świadczenie wspierające

Czy świadczenie wspierające jest opodatkowane? Nie. Jest wolne od PIT i nie jest wliczane do dochodu. Czy trzeba mieć orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności? Nie. Liczy się punktacja potrzeby wsparcia, a nie stopień. Czy można pracować i pobierać świadczenie wspierające? Tak. Świadczenie nie jest uzależnione od aktywności zawodowej. Czy ZUS wypłaci pieniądze wstecz, jeśli spóźnię się z wnioskiem? Tylko jeśli zmieścisz się w ustawowym terminie. Po jego przekroczeniu wypłata jest od miesiąca złożenia wniosku.

Podstawa prawna