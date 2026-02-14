Aktualna lista specjalistów bez skierowania [zmiany od września 2025]
Publiczna opieka zdrowotna w Polsce zapewnia uproszczone zasady dostępu do części specjalistów. Dodatkowo Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) zrezygnował z obowiązku posiadania skierowania w trzech kolejnych przypadkach – i po kilku miesiącach widać, jak zmiana funkcjonuje w praktyce. Od jesieni 2025 roku bez skierowania zapiszesz się do:
- psychologa – gdzie uzyskasz szybką pomoc w kryzysie psychicznym bez czekania na termin u lekarza POZ,
- optometrysty – który postawi diagnozę dotyczącą wad wzroku i dobierze ci okulary (pamiętaj: optometrysta może wystawić skierowanie do okulisty, jeśli wykryje chorobę oka),
- lekarza medycyny sportowej – co zapewnia łatwiejszy dostęp do badań dla dzieci, młodzieży i dorosłych uprawiających sport.
Uwaga! Pacjent może sam wybrać dowolną placówkę realizującą świadczenia w ramach NFZ – także poza miejscem zamieszkania – i bez wcześniejszej wizyty w POZ zapisać się na konsultację.
Ginekolog, onkolog, psychiatra – do kogo jeszcze pójdziesz bez skierowania z POZ?
Warto przypomnieć, że do wielu lekarzy od dawna nie trzeba skierowania. Pełna lista lekarzy, do których nie trzeba mieć skierowania obejmuje takich specjalistów, jak:
- psychiatra,
- ginekolog i położnik,
- onkolog,
- wenerolog,
- dentysta,
- psycholog,
- optometrysta,
- lekarz medycyny sportowej.
W tych przypadkach ustawodawca uznał, że szybki dostęp do specjalisty jest kluczowy dla skutecznego leczenia i profilaktyki.
Kto może iść do lekarza bez skierowania na NFZ? Lista uprawnionych pacjentów
Niezależnie od ogólnych zasad, istnieje szeroka grupa pacjentów, którzy mogą korzystać z poradni specjalistycznych bez skierowania ze względu na swój status zdrowotny lub społeczny. Dotyczy to m.in.:
- osób chorych na gruźlicę lub zakażonych HIV,
- osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
- weteranów oraz żołnierzy leczonych z powodu urazów lub chorób nabytych podczas misji zagranicznych,
- inwalidów wojennych, kombatantów i osób represjonowanych,
- osób uzależnionych i współuzależnionych w zakresie leczenia odwykowego,
- dzieci i młodzieży korzystających ze świadczeń psychologicznych i psychoterapeutycznych,
- niepełnoletnich pacjentów z ciężkimi, nieodwracalnymi schorzeniami powstałymi w okresie prenatalnym lub okołoporodowym – po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia.
Lekarze bez skierowania 2026: co zmieniło się w praktyce?
Po kilku miesiącach obowiązywania nowych przepisów można zauważyć, że największe znaczenie mają one w obszarze wsparcia psychologicznego oraz badań wzroku. Pacjenci nie muszą już umawiać dodatkowej wizyty u lekarza rodzinnego wyłącznie po to, żeby uzyskać formalne skierowanie. Skraca to czas oczekiwania na wizytę u specjalisty.
Ważne
Ważne: Choć lista się wydłużyła, w przypadku większości innych specjalistów (np. kardiologa, neurologa czy dermatologa) skierowanie nadal jest niezbędne. Zawsze upewnij się w wybranej placówce, czy Twój przypadek pozwala na rejestrację bez dokumentu z POZ.
