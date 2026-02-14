Aktualna lista specjalistów bez skierowania [zmiany od września 2025]

Publiczna opieka zdrowotna w Polsce zapewnia uproszczone zasady dostępu do części specjalistów. Dodatkowo Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) zrezygnował z obowiązku posiadania skierowania w trzech kolejnych przypadkach – i po kilku miesiącach widać, jak zmiana funkcjonuje w praktyce. Od jesieni 2025 roku bez skierowania zapiszesz się do:

psychologa – gdzie uzyskasz szybką pomoc w kryzysie psychicznym bez czekania na termin u lekarza POZ,

– gdzie uzyskasz szybką pomoc w kryzysie psychicznym bez czekania na termin u lekarza POZ, optometrysty – który postawi diagnozę dotyczącą wad wzroku i dobierze ci okulary (pamiętaj: optometrysta może wystawić skierowanie do okulisty, jeśli wykryje chorobę oka),

– który postawi diagnozę dotyczącą wad wzroku i dobierze ci okulary (pamiętaj: optometrysta może wystawić skierowanie do okulisty, jeśli wykryje chorobę oka), lekarza medycyny sportowej – co zapewnia łatwiejszy dostęp do badań dla dzieci, młodzieży i dorosłych uprawiających sport.

Uwaga! Pacjent może sam wybrać dowolną placówkę realizującą świadczenia w ramach NFZ – także poza miejscem zamieszkania – i bez wcześniejszej wizyty w POZ zapisać się na konsultację.

Ginekolog, onkolog, psychiatra – do kogo jeszcze pójdziesz bez skierowania z POZ?

Warto przypomnieć, że do wielu lekarzy od dawna nie trzeba skierowania. Pełna lista lekarzy, do których nie trzeba mieć skierowania obejmuje takich specjalistów, jak:

psychiatra,

ginekolog i położnik,

onkolog,

wenerolog,

dentysta,

psycholog,

optometrysta,

lekarz medycyny sportowej.

W tych przypadkach ustawodawca uznał, że szybki dostęp do specjalisty jest kluczowy dla skutecznego leczenia i profilaktyki.

Kto może iść do lekarza bez skierowania na NFZ? Lista uprawnionych pacjentów

Niezależnie od ogólnych zasad, istnieje szeroka grupa pacjentów, którzy mogą korzystać z poradni specjalistycznych bez skierowania ze względu na swój status zdrowotny lub społeczny. Dotyczy to m.in.:

osób chorych na gruźlicę lub zakażonych HIV ,

lub , osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności ,

, weteranów oraz żołnierzy leczonych z powodu urazów lub chorób nabytych podczas misji zagranicznych,

leczonych z powodu urazów lub chorób nabytych podczas misji zagranicznych, inwalidów wojennych , kombatantów i osób represjonowanych,

, kombatantów i osób represjonowanych, osób uzależnionych i współuzależnionych w zakresie leczenia odwykowego,

i współuzależnionych w zakresie leczenia odwykowego, dzieci i młodzieży korzystających ze świadczeń psychologicznych i psychoterapeutycznych,

korzystających ze świadczeń psychologicznych i psychoterapeutycznych, niepełnoletnich pacjentów z ciężkimi, nieodwracalnymi schorzeniami powstałymi w okresie prenatalnym lub okołoporodowym – po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia.

Lekarze bez skierowania 2026: co zmieniło się w praktyce?

Po kilku miesiącach obowiązywania nowych przepisów można zauważyć, że największe znaczenie mają one w obszarze wsparcia psychologicznego oraz badań wzroku. Pacjenci nie muszą już umawiać dodatkowej wizyty u lekarza rodzinnego wyłącznie po to, żeby uzyskać formalne skierowanie. Skraca to czas oczekiwania na wizytę u specjalisty.