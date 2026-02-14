Rozliczenie PIT 2025 – jak dostać zwrot podatku już w lutym?

Od niedzieli 15 lutego 2026 roku można składać rozliczenia podatku dochodowego za 2025 rok za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Dla wielu osób oznacza to możliwość odzyskania nadpłaconego podatku. Co istotne, odpowiednio szybkie złożenie deklaracji pozwala otrzymać zwrot znacznie wcześniej. Istnieje realna szansa, że przelew trafi na konto nawet jeszcze pod koniec lutego. Jak to zrobić?

Kiedy można rozliczyć PIT za 2025 rok? Kluczowe daty

Najwcześniejszy termin wysyłki deklaracji PIT 2025 przypada na 15 lutego 2026 r. od godz. 00:00. Tego też dnia rusza rządowa usługa Twój e-PIT, dzięki której można rozliczyć się online bez wychodzenia z domu.

Tam czekać będą na podatników zeznania podatkowe za 2025 rok, które zostały wypełnione automatycznie, na podstawie danych, które posiada KAS. W usłudze Twój e-PIT zostaną udostępnione wstępnie uzupełnione formularze:

PIT-37 – dla osób, które uzyskały przychody m.in. z umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, z emerytur i rent,

– dla osób, które uzyskały przychody m.in. z umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, z emerytur i rent, PIT-38 – dla osób uzyskujących przychody kapitałowe,

– dla osób uzyskujących przychody kapitałowe, PIT-28 – dla osób rozliczających przychody z najmu również z działalności gospodarczej i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, opodatkowanej ryczałtem,

– dla osób rozliczających przychody z najmu również z działalności gospodarczej i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, opodatkowanej ryczałtem, PIT-36 – dla osób rozliczających przychody m.in. z rent i emerytur zagranicznych, działalności nierejestrowej oraz działalności gospodarczej,

– dla osób rozliczających przychody m.in. z rent i emerytur zagranicznych, działalności nierejestrowej oraz działalności gospodarczej, PIT-36L – dla osób rozliczających przychody z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym,

– dla osób rozliczających przychody z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym, oświadczenia PIT-OP – dla tych, którzy osiągnęli jedynie przychody z tytułu rent i emerytur na podstawie jednego rozliczenia PIT-40A,

– dla tych, którzy osiągnęli jedynie przychody z tytułu rent i emerytur na podstawie jednego rozliczenia PIT-40A, informacje PIT-DZ o danych dzieci uprawniających do skorzystania z ulgi – dla osób, które korzystają z ulgi dla rodzin 4+.

Ważne Ważne: Jeśli Twój pracodawca nie przesłał jeszcze PIT-11, dane w systemie e-PIT mogą być niekompletne. Zawsze porównaj kwoty z dokumentami od płatnika przed kliknięciem "Wyślij"

Osoby posiadające komplet danych mogą wysłać zeznanie natychmiast po uruchomieniu usługi Twój e-PIT. Warto to zrobić już jutro, ponieważ termin zwrotu nadpłaty liczony jest najwcześniej od 16 lutego 2026 r. – nawet jeśli formularz został przesłany wcześniej. Nie warto zwlekać z przesłaniem PIT-ów do fiskusa. Dlaczego? Chociaż ustawowy termin na złożenie deklaracji mija 30 kwietnia 2026 r., wcześniejsze rozliczenie oznacza szybszy przelew z urzędu skarbowego.

Ile czeka się na zwrot podatku w 2026 roku? [TABELA TERMINÓW]

Czas oczekiwania na zwrot nadpłaty zależy od formy złożenia zeznania. Co do zasady wynosi on:

45 dni – przy rozliczeniu online,

– przy rozliczeniu online, 3 miesiące – przy złożeniu deklaracji w wersji papierowej.

W praktyce oznacza to, że podatnicy wybierający drogę internetową mogą otrzymać pieniądze nawet kilka tygodni szybciej. Jeśli deklaracja zostanie wysłana 15 lutego 2026 r., urząd powinien zwrócić nadpłatę najpóźniej do 1 kwietnia 2026 r.

Karta Dużej Rodziny a priorytetowy zwrot nadpłaty

Warto pamiętać, że niektórzy podatnicy mogą otrzymać zwrot podatku w zdecydowanie krótszym, 30-dniowym terminie. W ich przypadku wysłanie deklaracji 15 lutego 2026 roku oznacza zwrot podatku najpóźniej do 17 marca 2026 roku. Preferencyjne zasady obowiązują podatników posiadających Kartę Dużej Rodziny (KDR). Dokument ten przysługuje rodzinom wychowującym aktualnie lub w przeszłości co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek.

Uwaga! Żeby skorzystać z przyspieszonego zwrotu, należy w formularzu zaznaczyć informację o posiadaniu ważnej Karty Dużej Rodziny:

w PIT-36 – poz. 540,

– poz. 540, w PIT-37 – poz. 166.

Sposób wysłania zeznania Czas oczekiwania na zwrot Forma papierowa do 3 miesięcy Elektronicznie (Twój e-PIT) do 45 dni Karta Dużej Rodziny do 30 dni

Jak zalogować się do e-Urzędu Skarbowego? [Instrukcja krok po kroku]

Do usługi Twój e-PIT podatnicy mogą zalogować się poprzez aplikację mobilną e-Urzędu Skarbowego (e-US), za pomocą aplikacji mObywatel, e-Dowodu, bankowości elektronicznej, a także profilu zaufanego (login.gov.pl). Do samej usługi Twój e-PIT można zalogować się także danymi podatkowymi.

Po zalogowaniu i autoryzacji danych, podatnik ma dostęp do wstępnie wypełnionego PIT 2025. Przed wysyłką zeznania powinien sprawdzić poprawność danych i uzupełnić przysługujące ulgi oraz podać numer rachunku bankowego do zwrotu. Następnie wystarczy, że potwierdzi i wyśle deklarację.

Ulgi i odliczenia w PIT 2025 – o czym pamiętać przed wysyłką?

Uwaga! W PIT 2025 w usłudze Twój e-PIT znajduje się jedynie:

ulga na dzieci,

ulga dla osób do 26 roku życia,

ulga dla pracujących seniorów, jeśli została wykazana w informacji od płatnika na podstawie złożonego oświadczenia,

ulga na powrót, jeśli została wykazana w informacji od płatnika na podstawie złożonego oświadczenia,

ulga dla rodzin 4+, jeśli została wykazana w informacji od płatnika na podstawie złożonego oświadczenia.

Pozostałe ulgi i odliczenia należy samemu obliczyć i wskazać podczas rozliczenia w systemie.

Podsumowanie – jak najszybciej odzyskać nadpłatę PIT?

Złóż PIT 2025 już 15 lutego 2026 r.

Wybierz formę elektroniczną przez Twój e-PIT.

Podaj numer rachunku bankowego.

Zaznacz odpowiednie pole w deklaracji, jeśli masz Kartę Dużej Rodziny.

Szybkie rozliczenie online to jedyny sposób, żeby pieniądze z nadpłaty trafiły na konto możliwie najszybciej.