Nowy wykaz opublikowało Ministerstwo Zdrowia w obwieszczeniu refundacyjnym. Częścią dokumentu jest tzw. lista „S”, czyli spis bezpłatnych leków dla seniorów. Dla wielu emerytów to różnica rzędu kilkudziesięciu, a czasem kilkuset złotych miesięcznie. Tylko czy każdy 65-latek rzeczywiście wyjdzie z apteki z rachunkiem „0 zł”?

Darmowe leki dla seniorów 65+: Lista S zawiera 3,6 tys. pozycji

Nowy wykaz refundacyjny obejmuje łącznie ponad 3 600 pozycji w ramach listy „S”. To nie tylko pojedyncze preparaty, ale również ich odpowiedniki generyczne – a więc ten sam lek „w praktyce aptecznej” może pojawiać się w wykazie wielokrotnie (różne dawki, opakowania i producenci).

Na liście znajdują się m.in.:

leki na nadciśnienie i choroby serca,

preparaty przeciwcukrzycowe (w tym insuliny i leki doustne),

leki na astmę i POChP,

środki wzmacniające kości (osteoporoza),

wybrane leki onkologiczne,

preparaty stosowane w chorobach rzadkich,

szczepionki refundowane dla seniorów,

leki przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze,

leki okulistyczne i immunologiczne.

I co ważne: wśród najczęściej powtarzających się na liście (czyli najpowszechniej stosowanych w terapii seniorów, bo występują w wielu wariantach) są m.in. metformina (cukrzyca typu 2), ramipryl (nadciśnienie), statyny takie jak atorwastatyna i rosuwastatyna (cholesterol), a także sartany – telmisartan i losartan. W części kardiologicznej mocno widać też beta-blokery: bisoprolol i nebiwolol. Z kolei w diabetologii, obok metforminy, często pojawia się sitagliptyna (lek doustny), a w grupie terapii „0 zł” wyraźnie zaznaczają się również insuliny (m.in. aspart, lispro, glargine, degludec), które seniorzy przyjmują przewlekle.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać darmowe leki z listy "S"?

Program bezpłatnych leków 65+ działa według precyzyjnych zasad. Senior musi spełnić łącznie trzy kryteria:

Ukończyć 65 lat. Otrzymać lek znajdujący się w wykazie refundacyjnym w części „D2”. Mieć rozpoznanie zgodne ze wskazaniem objętym refundacją.

To oznacza, że nawet jeśli dany preparat widnieje na liście „S”, nie będzie bezpłatny, jeżeli zostanie przepisany poza wskazaniami refundacyjnymi.

Przykład Pacjent z nadciśnieniem dostanie lek kardiologiczny bezpłatnie, ale ten sam preparat przepisany w innym wskazaniu może już podlegać odpłatności.

Recepta na bezpłatne leki dla seniorów - tylko na NFZ czy też prywatnie?

Wielu seniorów wciąż sądzi, że darmowe leki przysługują tylko po wizycie w publicznej przychodni. To nieprawda. Receptę z oznaczeniem „S” mogą wystawić:

lekarze POZ,

specjaliści w AOS,

lekarze szpitalni przy wypisie,

pielęgniarki i położne w ramach uprawnień,

lekarze przyjmujący prywatnie – bez konieczności posiadania umowy z NFZ.

Kluczowe jest prawidłowe oznaczenie recepty kodem „S”.

Od 75+ do 65+. Dlaczego rozszerzenie programu było przełomowe

Program darmowych leków pierwotnie obejmował osoby 75+. Dopiero od 1 września 2023 r. rozszerzono go na seniorów 65+ oraz dzieci i młodzież do 18. roku życia. Od tego momentu liczba uprawnionych wzrosła o kilka milionów osób. Według danych resortu zdrowia z poprzednich lat, z programu korzystają miliony pacjentów rocznie, a wartość refundacji liczona jest w miliardach złotych. Dla systemu ochrony zdrowia to duże obciążenie budżetowe, ale dla pacjentów – konkretna ulga finansowa.

Ile naprawdę można zaoszczędzić na darmowych lekach 65+? Przykład z życia

Wyobraźmy sobie seniora z trzema chorobami przewlekłymi: nadciśnieniem, cukrzycą i osteoporozą. Miesięczny koszt terapii przed objęciem leków refundacją mógł wynosić 120–250 zł.

Po wejściu w życie nowej listy:

część leków jest całkowicie bezpłatna,

część – objęta limitem refundacyjnym,

zamienniki generyczne dostępne są bez dopłaty.

Rocznie oszczędność może sięgać nawet kilku tysięcy złotych. Oczywiście pod warunkiem, że wszystkie leki znajdują się w wykazie „S” i mieszczą się w limicie finansowania.

Czy każdy lek z listy "S" będzie całkowicie darmowy?

Nie zawsze. Program obejmuje leki znajdujące się w wykazie refundacyjnym. Jeżeli pacjent wybierze droższy odpowiednik ponad limit refundacyjny, może być zobowiązany do dopłaty różnicy. To jeden z najczęstszych powodów nieporozumień w aptekach.

Darmowe leki dla seniorów 65+: Co trzeba sprawdzić przed wizytą w aptece

Senior powinien:

upewnić się, że recepta ma oznaczenie „S”,

sprawdzić, czy lek znajduje się w aktualnym wykazie,

zapytać o tańszy odpowiednik mieszczący się w limicie refundacji.

Aktualne wykazy publikowane są w obwieszczeniach refundacyjnych Ministerstwa Zdrowia, a szczegółowe zestawienie znajduje się w załączniku do obwieszczenia .

Najczęstsze pytania seniorów o darmowe leki 65+ (FAQ)

Czy trzeba składać wniosek o darmowe leki 65+? Nie. Uprawnienie wynika z wieku i prawidłowo wystawionej recepty z oznaczeniem „S”. Czy prywatna wizyta wyklucza bezpłatny lek? Nie. Receptę może wystawić także lekarz prywatny. Czy lista będzie się zmieniać w ciągu roku? Tak. Wykaz refundacyjny aktualizowany jest cyklicznie w drodze obwieszczeń. Czy dzieci do 18 lat mają podobne uprawnienia? Tak, w ramach odrębnej części wykazu refundacyjnego.