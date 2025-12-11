PFRON – wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w 2026 roku

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zapewnia dofinansowania na zakup sprzętu oraz świadczenie usług, które wspierają codzienne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami. W 2026 roku środki z PFRON mogą być przeznaczone m.in. na likwidację barier technicznych i architektonicznych, a także na szereg innych form wsparcia poprawiających samodzielność i komfort życia.

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. wyróżnia trzy stopnie niepełnosprawności – lekki, umiarkowany oraz znaczny – i w zależności od stopnia reguluje prawa i uprawnienia osób niepełnosprawnych. Zakres wsparcia różni się w zależności od przyznanego stopnia, przy czym największe korzyści przysługują osobom ze znaczną niepełnosprawnością.

Na co w 2026 roku można otrzymać dofinansowanie z PFRON – 10 rodzajów wsparcia dla osób niepełnosprawnych, które warto znać

Likwidacja barier technicznych

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku odpowiedniego dostosowania przedmiotów lub urządzeń do rodzaju niepełnosprawności. Ich usunięcie ma na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej i zwiększenie jej samodzielności w życiu społecznym. Do przykładów likwidacji barier technicznych należą m.in.: montaż uchwytów i siedzisk prysznicowych, zakup łóżek ortopedycznych, podnośników wannowych i transportowych, montaż mebli kuchennych dostosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

osoby dorosłe z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności (lub równoważnym),

dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, pod warunkiem, że zakup przedmiotu jest uzasadniony potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

Ważne Wsparcie nie przysługuje osobom, które w ciągu ostatnich 3 lat otrzymały dofinansowanie PFRON na likwidację tych samych barier technicznych.

Likwidacja barier w komunikowaniu się

Bariery w komunikowaniu się to wszelkie ograniczenia, które utrudniają lub uniemożliwiają osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i przekazywanie informacji. Przykłady działań eliminujących takie bariery obejmują m.in.: zakup radiomagnetofonów, powiększalników i lup, telefony komórkowe z funkcją udźwiękawiającą dla osób niewidomych i niedowidzących, telefony głośnomówiące, dyktafony, faks, komputer oraz programy wspierające komunikację.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

osoby dorosłe z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności (lub równoważnym) z dysfunkcją narządu wzroku, słuchu, mowy, lub mające poważne trudności w poruszaniu się (np. nieopuszczające mieszkania),

dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli zakup sprzętu jest uzasadniony potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

Ważne Wsparcie nie przysługuje osobom, które w ciągu ostatnich 3 lat otrzymały dofinansowanie PFRON na likwidację tych samych barier w komunikowaniu się.

Dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego do użytku domowego

Jeżeli lekarz zalecił sprzęt do rehabilitacji w domu, możliwe jest uzyskanie dofinansowania na jego zakup. Celem wsparcia jest pokrycie części kosztów sprzętów, przyrządów i urządzeń, które wspomagają codzienne funkcjonowanie i rehabilitację osób niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania.

Sprzęt rehabilitacyjny obejmuje urządzenia zalecone przez lekarza, niezbędne do prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych, które nie są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). W przepisach sprzęt rehabilitacyjny jest traktowany inaczej niż wyroby medyczne – nie istnieje szczegółowy katalog takich urządzeń.

Dofinansowanie może pokryć do 80% kosztów zakupu sprzętu, jednak nie więcej niż do równowartości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Turnusy rehabilitacyjne – aktywna rehabilitacja i wypoczynek

Turnusy rehabilitacyjne łączą ćwiczenia i rehabilitację z możliwością odpoczynku. Są organizowane dla konkretnych grup osób niepełnosprawnych, dlatego warto wybierać ośrodki i organizatorów dopasowanych do rodzaju schorzenia. Pomocne są centralne bazy ośrodków i organizatorów, w których można wyszukać turnus np. według rodzaju niepełnosprawności czy lokalizacji.

Warunki otrzymania dofinansowania:

skierowanie od lekarza prowadzącego,

wybór ośrodka i organizatora wpisanych do rejestru wojewody,

uczestnictwo w zajęciach zgodnie z programem.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z PFRON

O wsparcie finansowe z PFRON mogą starać się osoby, które posiadają jedno z poniższych orzeczeń:

przyznanie jednego z trzech stopni niepełnosprawności przez uprawnione organy orzekające,

stwierdzenie całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,

orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Dodatkowo obowiązuje kryterium dochodowe: średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia, natomiast w przypadku osoby samotnej limit wynosi 65%. W sytuacji, gdy dochód przekracza te wartości, wysokość przyznanego dofinansowania zostaje proporcjonalnie zmniejszona.

Wniosek o dofinansowanie składa się w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania lub pobytu.

Ważne Zgodnie z zasadami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), osobie z niepełnosprawnością znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej może zostać przyznane dofinansowanie – w tym również na opiekuna – bez pomniejszania jego wysokości, nawet w przypadku przekroczenia określonych progów dochodowych.

Dotacja PFRON na rozpoczęcie działalności 2026

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dotację z PFRON na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Wniosek składa się w powiatowym urzędzie pracy.

Kto może otrzymać wsparcie?

osoba niepełnosprawna,

zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy, niepracująca w momencie składania wniosku,

która nie korzystała wcześniej z publicznej pomocy na ten cel (lub minęło co najmniej 12 miesięcy od zakończenia wcześniejszej działalności lub członkostwa w spółdzielni).

Wysokość dotacji:

przy zobowiązaniu do prowadzenia działalności przez minimum 12 miesięcy – do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia,

przy zobowiązaniu na co najmniej 24 miesiące – od 6 do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Przypomnijmy, przeciętne wynagrodzenie za grudzień 2025, styczeń 2026, luty 2026 wynosi: 8 771,70 zł.

Warunki uzyskania dofinansowania PFRON na sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Celem dofinansowania jest pomoc finansowa przy zakupie sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających funkcjonowanie i rehabilitację osób niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania. Aby otrzymać dofinansowanie, należy spełnić następujące warunki:

posiadanie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

spełnienie kryterium dochodowego: przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym (obliczony zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych na kwartał poprzedzający złożenie wniosku) nie może przekraczać: 50% przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku gospodarstwa wieloosobowego, 65% przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku osoby samotnej.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ujęte są w katalogu, który jest załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych finansowane przez PFRON 2026

Osoby niepełnosprawne, które są bezrobotne lub poszukują pracy, mogą odbyć staż finansowany ze środków PFRON lub innych funduszy, np. Funduszu Pracy. Organizacją staży zajmują się powiatowe urzędy pracy, które kierują uczestników do pracodawców zgłaszających chęć przyjęcia stażystów.

Staże trwają od 3 do 12 miesięcy, w zależności od oferty pracodawcy, wieku uczestnika i statusu w urzędzie pracy. Stypendium wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych, a uczestnik nie traci statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. Program stażu ustala pracodawca, a zajęcia realizowane są w miejscu pracy.

Po 30 dniach odbywania stażu przysługują 2 płatne dni wolne, a za ostatni miesiąc stażu pracodawca udziela dni wolnych przed jego zakończeniem. Stażyści ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pracują maksymalnie 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo, z możliwością wydłużenia czasu pracy przy zgodzie lekarza lub w systemie zmianowym.

Dofinansowanie PFRON do oprocentowania kredytu dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą lub własne bądź dzierżawione gospodarstwo rolne mogą ubiegać się o wsparcie z PFRON w postaci dofinansowania do 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuację prowadzonej działalności.

Wniosek należy złożyć do starosty właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub położenia gospodarstwa rolnego.

Ważne Środki przyznawane są w ramach pomocy de minimis.

Osoby, które stale i intensywnie korzystają z koncentratora tlenu lub respiratora, a tym samym mają zwiększone zużycie energii elektrycznej, mogą otrzymać dodatek w formie refundacji opłat za prąd, czyli po ich uiszczeniu. Wysokość dodatku to 100 zł miesięcznie.

Dodatek przysługuje przez określony czas: minimalnie 3 miesiące, maksymalnie 6 miesięcy, zawsze w wysokości 100 zł miesięcznie. Wypłata następuje za pełny miesiąc, nawet jeśli korzystanie ze sprzętu lub opłata za energię rozpoczęła się pod koniec miesiąca.

Co ważne, wniosek można złożyć do dnia 31 grudnia 2025 r.

Aktywny Samorząd 2026: dofinansowanie na wózki elektryczne i skutery

Program Aktywny Samorząd w 2025 roku otrzymał powiększony budżet – aż 275,8 mln zł, czyli o blisko 10 mln zł więcej niż w poprzednim roku. Dzięki temu zwiększyły się limity dofinansowań, a osoby z niepełnosprawnościami zyskały szerszy dostęp do nowoczesnych technologii wspierających codzienną aktywność. Program obejmuje nadal likwidację barier w mobilności, edukacji, transporcie i technologii, umożliwiając zakup sprzętu, szkolenia oraz finansowanie usług wspierających samodzielność i aktywność osób niepełnosprawnych.

W obszarze mobilności, kluczowym dla użytkowników wózków elektrycznych, PFRON umożliwia finansowanie:

wózków inwalidzkich elektrycznych,

napędów montowanych do wózków ręcznych,

skuterów elektrycznych i przystawek.

Kto może otrzymać dofinansowanie na wózek elektryczny?

Wsparcie przysługuje osobom z znacznym stopniem niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie poruszać się wózkiem ręcznym, a także są w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej – uczą się, pracują lub mają szansę dzięki programowi PFRON na podjęcie pracy lub nauki.

Maksymalne dofinansowanie na wózek elektryczny sięga od 18 480 do 28 875 zł, w zależności od rodzaju sprzętu i jego konfiguracji. Dodatkowo, osoby korzystające z tradycyjnych wózków mogą uzyskać dopłatę do skutera lub napędu elektrycznego do 8 663 zł. Program obejmuje również serwis, naprawy i modernizacje sprzętu, co jest szczególnie istotne przy intensywnym użytkowaniu.

Co nas czeka w 2026 roku?

Program Aktywny Samorząd pozostaje jednym z kluczowych projektów PFRON i wszystko wskazuje na jego kontynuację. Prognozy budżetowe zakładają zwiększenie środków do 280–290 mln zł, co pozwoli utrzymać dotychczasowe limity dofinansowań, a być może je podnieść. Coraz częściej pojawiają się też zapowiedzi wsparcia dla sprzętów z inteligentnymi funkcjami, które jeszcze bardziej ułatwią codzienną samodzielność i mobilność osób z niepełnosprawnościami.

Podstawa prawna:

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.