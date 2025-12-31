Zasiłek pogrzebowy od 2026 roku wzrośnie o prawie 40%

Od początku 2026 roku kwota zasiłku pogrzebowego ulegnie znacznemu podwyższeniu. Obecnie świadczenie wynosi 4000 zł, natomiast od 1 stycznia 2026 r. osoby uprawnione będą mogły otrzymać aż 7000 zł.

Kto może otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Prawo do zasiłku przysługuje osobom, które faktycznie pokryły koszty pogrzebu i są w stanie to udokumentować, na przykład poprzez faktury lub rachunki. Świadczenie mogą otrzymać:

członkowie rodziny zmarłego,

pracodawcy,

domy pomocy społecznej,

jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat),

osoby prawne kościołów lub związków wyznaniowych,

osoby obce, które poniosły koszty pogrzebu.

Kto zalicza się do członków rodziny?

Do tej grupy należą osoby, które pozostawały w bliskim związku ze zmarłym lub były na jego utrzymaniu. Należą do nich między innymi:

małżonek zmarłego , w tym wdowa, wdowiec oraz małżonek pozostający w separacji,

, w tym wdowa, wdowiec oraz małżonek pozostający w separacji, rodzice, ojczym, macocha, osoby przysposabiające ,

, dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione,

własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione, dzieci wychowywane w rodzinie zastępczej ,

, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki ,

, osoby, nad którymi ustanowiono opiekę prawną.

Wysokość zasiłku pogrzebowego dla członków rodziny

Członkowie rodziny mają prawo do pełnej kwoty zasiłku, czyli 7000 zł od 1 stycznia 2026 r. Do końca 2025 r. świadczenie wynosi 4000 zł.

Zasady przyznawania świadczenia dla osób spoza rodziny

Osoby lub instytucje spoza rodziny zmarłego mogą otrzymać zasiłek do wysokości faktycznie poniesionych kosztów pogrzebu, ale nie więcej niż obowiązujący limit. W przypadku, gdy wydatki pokrywa kilka osób lub instytucji, kwota zasiłku dzielona jest proporcjonalnie.

Ważna data zgonu

Nowa wysokość zasiłku zależy od daty śmierci osoby zmarłej, a nie od terminu złożenia wniosku. Oznacza to, że zasiłek po osobie, która zmarła do końca grudnia 2025 r., wyniesie 4000 zł, nawet jeśli wniosek zostanie złożony w 2026 r. Natomiast po zmarłych od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wyniesie już 7000 zł.