Tuż przed Wszystkimi Świętymi ZUS wydał pilny komunikat, który mógł zaskoczyć wielu klientów. Chociaż przerwa ma charakter techniczny, może utrudnić dostęp do najważniejszych usług online – od PUE po e-ZLA. Co dokładnie się wydarzy, kogo dotkną utrudnienia i czy można tego uniknąć?

ZUS szykuje przerwę techniczną 31 października – krótsze godziny infolinii i ograniczenia w systemie

31 października, w czwartek, infolinia ZUS zakończy pracę o godzinie 15:00. Jak podkreśla instytucja, to jednorazowa zmiana związana z przygotowaniami do zaplanowanej modernizacji systemu. Klienci, którzy planowali złożenie wniosków lub uzyskanie informacji przez telefon, powinni zrobić to wcześniej.

Dzień później, 1 listopada, od 5:30 do 16:00 prowadzone będą prace serwisowe w kluczowych systemach informatycznych. W tym czasie mogą wystąpić poważne utrudnienia w działaniu:

Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS),

programu ePłatnik i Płatnik,

usług dotyczących wystawiania i anulowania e-ZLA.

ZUS podkreśla, że prace są konieczne, aby poprawić stabilność systemu i bezpieczeństwo danych użytkowników.

1 listopada PUE ZUS i ePłatnik mogą nie działać – sprawdź, co dokładnie

Według komunikatu, w godzinach porannych i południowych może być niemożliwe zalogowanie się do PUE ZUS, pobranie danych płatnika, wysyłka wniosków oraz wystawianie zwolnień lekarskich. To oznacza, że lekarze korzystający z e-ZLA mogą mieć ograniczony dostęp do systemu, a przedsiębiorcy – problem z przekazaniem dokumentów do ZUS.

W komunikacie czytamy:

„W tym czasie mogą występować utrudnienia w działaniu programu Płatnik w zakresie pobierania danych oraz w ePłatniku PUE ZUS podczas weryfikacji dokumentów”.

Aplikacja mZUS nadal działa podczas przerwy ZUS – jakie funkcje zostaną dostępne?

Nie wszystko jednak "stanie". ZUS zapewnia, że aplikacja mobilna mZUS będzie działać normalnie, o ile użytkownik ma ją wcześniej połączoną z kontem PUE lub eZUS. Za jej pomocą nadal będzie można:

wystawić elektroniczne zwolnienie lekarskie (e-ZLA),

(e-ZLA), sprawdzić s tatus złożonych wniosków ,

, podejrzeć informacje o wypłatach świadczeń.

To ważna informacja dla lekarzy i rodziców korzystających z zasiłków. Jednak ZUS zastrzega, że nie wszystkie funkcje mogą działać w pełnym zakresie.

Dlaczego ZUS wybrał 1 listopada na prace serwisowe? Instytucja tłumaczy powody

ZUS tłumaczy, że data nie jest przypadkowa – to dzień ustawowo wolny od pracy, więc ryzyko utrudnień dla przedsiębiorców i urzędów jest mniejsze. Instytucja zapewnia, że wszystkie systemy wrócą do pełnej sprawności po zakończeniu prac, czyli po godzinie 16:00 w piątek.

Choć przerwa potrwa niecałe 11 godzin, to dla części użytkowników może oznaczać realne opóźnienia – zwłaszcza przy końcu miesiąca, kiedy wielu pracodawców rozlicza składki i wysyła dokumenty.

Jak uniknąć problemów z PUE ZUS podczas przerwy technicznej – praktyczne wskazówki

Warto zastosować kilka prostych kroków:

Zaloguj się na PUE ZUS wcześniej i pobierz potrzebne zaświadczenia.

wcześniej i pobierz potrzebne zaświadczenia. Jeśli prowadzisz firmę – wyślij dokumenty rozliczeniowe już dziś.

już dziś. Sprawdź, czy masz zainstalowaną aplikację mZUS .

. Nie próbuj logować się wielokrotnie w czasie prac – może to zablokować konto.

Po zakończeniu prac wszystkie usługi powinny wrócić do normalnego działania, ale – jak pokazuje doświadczenie – pierwsze godziny po modernizacji mogą być niestabilne.