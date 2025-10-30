- ZUS szykuje przerwę techniczną 31 października – krótsze godziny infolinii i ograniczenia w systemie
Tuż przed Wszystkimi Świętymi ZUS wydał pilny komunikat, który mógł zaskoczyć wielu klientów. Chociaż przerwa ma charakter techniczny, może utrudnić dostęp do najważniejszych usług online – od PUE po e-ZLA. Co dokładnie się wydarzy, kogo dotkną utrudnienia i czy można tego uniknąć?
ZUS szykuje przerwę techniczną 31 października – krótsze godziny infolinii i ograniczenia w systemie
31 października, w czwartek, infolinia ZUS zakończy pracę o godzinie 15:00. Jak podkreśla instytucja, to jednorazowa zmiana związana z przygotowaniami do zaplanowanej modernizacji systemu. Klienci, którzy planowali złożenie wniosków lub uzyskanie informacji przez telefon, powinni zrobić to wcześniej.
Dzień później, 1 listopada, od 5:30 do 16:00 prowadzone będą prace serwisowe w kluczowych systemach informatycznych. W tym czasie mogą wystąpić poważne utrudnienia w działaniu:
- Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS),
- programu ePłatnik i Płatnik,
- usług dotyczących wystawiania i anulowania e-ZLA.
ZUS podkreśla, że prace są konieczne, aby poprawić stabilność systemu i bezpieczeństwo danych użytkowników.
1 listopada PUE ZUS i ePłatnik mogą nie działać – sprawdź, co dokładnie
Według komunikatu, w godzinach porannych i południowych może być niemożliwe zalogowanie się do PUE ZUS, pobranie danych płatnika, wysyłka wniosków oraz wystawianie zwolnień lekarskich. To oznacza, że lekarze korzystający z e-ZLA mogą mieć ograniczony dostęp do systemu, a przedsiębiorcy – problem z przekazaniem dokumentów do ZUS.
W komunikacie czytamy:
„W tym czasie mogą występować utrudnienia w działaniu programu Płatnik w zakresie pobierania danych oraz w ePłatniku PUE ZUS podczas weryfikacji dokumentów”.
Aplikacja mZUS nadal działa podczas przerwy ZUS – jakie funkcje zostaną dostępne?
Nie wszystko jednak "stanie". ZUS zapewnia, że aplikacja mobilna mZUS będzie działać normalnie, o ile użytkownik ma ją wcześniej połączoną z kontem PUE lub eZUS. Za jej pomocą nadal będzie można:
- wystawić elektroniczne zwolnienie lekarskie (e-ZLA),
- sprawdzić status złożonych wniosków,
- podejrzeć informacje o wypłatach świadczeń.
To ważna informacja dla lekarzy i rodziców korzystających z zasiłków. Jednak ZUS zastrzega, że nie wszystkie funkcje mogą działać w pełnym zakresie.
Dlaczego ZUS wybrał 1 listopada na prace serwisowe? Instytucja tłumaczy powody
ZUS tłumaczy, że data nie jest przypadkowa – to dzień ustawowo wolny od pracy, więc ryzyko utrudnień dla przedsiębiorców i urzędów jest mniejsze. Instytucja zapewnia, że wszystkie systemy wrócą do pełnej sprawności po zakończeniu prac, czyli po godzinie 16:00 w piątek.
Choć przerwa potrwa niecałe 11 godzin, to dla części użytkowników może oznaczać realne opóźnienia – zwłaszcza przy końcu miesiąca, kiedy wielu pracodawców rozlicza składki i wysyła dokumenty.
Jak uniknąć problemów z PUE ZUS podczas przerwy technicznej – praktyczne wskazówki
Warto zastosować kilka prostych kroków:
- Zaloguj się na PUE ZUS wcześniej i pobierz potrzebne zaświadczenia.
- Jeśli prowadzisz firmę – wyślij dokumenty rozliczeniowe już dziś.
- Sprawdź, czy masz zainstalowaną aplikację mZUS.
- Nie próbuj logować się wielokrotnie w czasie prac – może to zablokować konto.
Po zakończeniu prac wszystkie usługi powinny wrócić do normalnego działania, ale – jak pokazuje doświadczenie – pierwsze godziny po modernizacji mogą być niestabilne.
