Zasiłek stały to jedno z tych świadczeń, o których mówi się niewiele w mediach, ale dla tysięcy osób jest podstawą utrzymania. W 2026 roku zasady pozostają takie same jak w 2025 – i właśnie to budzi najwięcej emocji.

Dlaczego zasiłek stały w 2026 roku nie wzrasta, mimo inflacji i rosnących kosztów życia?

Wiele osób spodziewało się, że wraz z kolejnym rokiem wzrosną również kwoty świadczeń z pomocy społecznej. Tak się jednak nie stanie. Zasiłek stały jest powiązany z kryteriami dochodowymi, a te – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – weryfikuje się co trzy lata.

Ostatnia weryfikacja miała miejsce w 2024 roku i to ona przyniosła wyższe limity obowiązujące od 1 stycznia 2025 r. Skutek? W 2026 roku nie ma podstaw prawnych do kolejnej podwyżki. Maksymalna kwota zasiłku stałego nadal wynosi 1229 zł miesięcznie i wszystko wskazuje na to, że zmieni się dopiero w 2028 roku – o ile rząd zdecyduje się na korektę.

Komu w 2026 roku przysługuje zasiłek stały z MOPS – zasady są surowe

Zasiłek stały nie jest świadczeniem powszechnym. Przysługuje wyłącznie osobom, które nie są zdolne do pracy i jednocześnie znajdują się w trudnej sytuacji dochodowej. O wypłacie decydują ośrodki pomocy społecznej – najczęściej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub GOPS – na podstawie przepisów ustawy.

Świadczenie może otrzymać:

pełnoletnia osoba samotnie gospodarująca , która jest niezdolna do pracy z powodu wieku emerytalnego lub całkowitej niezdolności do pracy,

, która jest niezdolna do pracy z powodu wieku emerytalnego lub całkowitej niezdolności do pracy, pełnoletnia osoba pozostająca w rodzinie, jeśli również spełnia warunek niezdolności do pracy.

Ale to dopiero początek. Kluczowe są dochody – i to liczone bardzo restrykcyjnie.

Kryteria dochodowe w 2026 roku – tu najczęściej zaczynają się problemy

W 2026 roku obowiązują dokładnie te same limity co rok wcześniej. Dla wielu wnioskodawców oznacza to rozczarowanie, bo przekroczenie progu choćby o złotówkę skutkuje odmową.

W praktyce wygląda to tak:

osoba samotnie gospodarująca – dochód nie może przekroczyć 130 proc. kryterium , czyli 1313 zł miesięcznie ,

– dochód nie może przekroczyć , czyli , osoba w rodzinie – dochód na osobę w rodzinie nie może być wyższy niż 823 zł miesięcznie.

Co ważne, w przypadku osób mieszkających z rodziną liczy się nie tylko ich własny dochód, ale również sytuacja finansowa wszystkich domowników. Nawet jeśli osoba niezdolna do pracy nie ma żadnych pieniędzy, dochody współmałżonka czy dorosłych dzieci mogą zamknąć drogę do świadczenia.

Ile wynosi zasiłek stały w 2026 roku i dlaczego rzadko jest „pełny”?

Maksymalną kwotę – 1229 zł – w praktyce otrzymuje niewielu beneficjentów. Zasiłek jest bowiem różnicą między ustawowym limitem a faktycznym dochodem.

Dla osoby samotnej MOPS oblicza 130 proc. kryterium (1313 zł), odejmuje rzeczywisty dochód i wypłaca różnicę – maksymalnie 1229 zł. Dla osoby w rodzinie liczy się różnica między kryterium na osobę (823 zł) a dochodem przypadającym na jednego członka rodziny. Jedno jest stałe: zasiłek nie może być niższy niż 100 zł miesięcznie, nawet jeśli wyliczona kwota byłaby symboliczna.

Przykład z życia: dlaczego dwie osoby w podobnej sytuacji dostają różne kwoty

Pani Janina ma 68 lat, mieszka sama i otrzymuje 850 zł emerytury. Spełnia warunek wieku i niezdolności do pracy. MOPS wylicza jej zasiłek: 1313 zł – 850 zł = 463 zł miesięcznie.

Pan Marek ma podobny dochód, ale mieszka z pracującą żoną. Choć sam nie ma siły pracować, dochód na osobę w rodzinie przekracza 823 zł. Efekt? Decyzja odmowna. To właśnie dlatego zasiłek stały bywa oceniany jako jedno z najbardziej „bezwzględnych” świadczeń w systemie.

Kiedy zasiłek stały w 2026 roku nie przysługuje, nawet jeśli spełniasz kryteria dochodowe

Są sytuacje, w których MOPS musi odmówić wypłaty – niezależnie od wysokości dochodu. Dzieje się tak, gdy dana osoba ma prawo do innych świadczeń o podobnym charakterze. Zasiłek stały nie przysługuje, jeśli pobierasz m.in.:

rentę socjalną,

świadczenie pielęgnacyjne,

specjalny zasiłek opiekuńczy,

zasiłek dla opiekuna,

dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Ustawodawca uznał, że te formy wsparcia zabezpieczają minimum egzystencji i nie mogą być łączone z zasiłkiem stałym.

Dom pomocy społecznej nie zawsze zamyka drogę do pieniędzy

Wbrew obiegowym opiniom, pobyt w DPS nie zawsze oznacza utratę prawa do zasiłku. Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej – albo oczekującą na miejsce – traktuje się jak osobę samotnie gospodarującą, o ile wcześniej miała przyznany zasiłek stały. To ważny wyjątek, który często umyka wnioskodawcom i ich rodzinom.

Jak dostać zasiłek stały w 2026 roku – procedura krok po kroku bez urzędniczego żargonu

Choć formalności mogą wydawać się skomplikowane, sam proces jest dość przewidywalny. Najpierw składasz wniosek – osobiście, pocztą lub elektronicznie (np. przez ePUAP). Następnie kompletujesz dokumenty, w tym:

orzeczenie o niezdolności do pracy lub stopniu niepełnosprawności,

potwierdzenia dochodów z ostatnich trzech miesięcy,

decyzje o innych świadczeniach.

Potem przychodzi czas na wywiad środowiskowy. Pracownik socjalny ocenia sytuację życiową – zwykle w miejscu zamieszkania. Bez tego etapu decyzja nie może zapaść. Na końcu pozostaje czekać – MOPS ma do 30 dni na wydanie decyzji. Jeśli jest pozytywna, pieniądze wypłacane są co miesiąc, przelewem, przekazem lub w kasie.

Czy zasiłek stały wpływa na inne świadczenia w 2026 roku?

Tak – ale nie zawsze w ten sam sposób. Zasiłek stały bywa wliczany do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego, zasiłku okresowego czy pomocy żywnościowej. Jednocześnie nie wpływa na prawo do takich świadczeń jak:

800+,

świadczenie wspierające,

500+ dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

Dla wielu rodzin to kluczowa informacja, bo pozwala uniknąć rezygnacji z jednego wsparcia w obawie przed utratą innego.

Co dalej z zasiłkiem stałym – kiedy realnie możliwa jest podwyżka?

Jeśli przepisy się nie zmienią, kolejna weryfikacja kryteriów dochodowych nastąpi w 2027 roku, a ewentualne nowe kwoty mogłyby obowiązywać od 2028. Nie oznacza to jednak automatycznej podwyżki – decyzja zawsze należy do rządu. Dla osób żyjących dziś z zasiłku stałego to kiepska wiadomość. System pozostaje stabilny, ale zupełnie nie reaguje na realne koszty życia.

Podstawa prawna