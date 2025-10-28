Aktualizacja listy RDTL (Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych) to jedno z najważniejszych wydarzeń dla pacjentów leczonych nowoczesnymi terapiami poza standardowymi programami refundacyjnymi. Zmiany dotyczą zarówno onkologii, jak i wielu innych dziedzin – od neurologii po dermatologię.

RDTL – co to za program i kogo dotyczy?

Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych (RDTL) to procedura, która pozwala NFZ sfinansować leczenie pacjentów wyjątkowo ciężko chorych, gdy dana terapia nie jest jeszcze objęta refundacją, ale może uratować zdrowie lub życie.



Wniosek o sfinansowanie leku składa szpital lub lekarz, a każda decyzja jest indywidualnie analizowana przez Ministerstwo Zdrowia.

Z RDTL korzystają m.in. pacjenci:

z chorobami nowotworowymi, dla których brak innych opcji terapeutycznych,

z chorobami rzadkimi, np. SMA, hemofilia, dziedziczny obrzęk naczynioruchowy,

z ciężkimi chorobami autoimmunologicznymi, gdy leczenie standardowe zawiodło.

RDTL działa jako „pomost” między badaniami klinicznymi a refundacją, więc lista leków objętych i wyłączonych z programu zmienia się kilka razy w roku.

85 terapii poza refundacją NFZ – najnowsze zmiany w RDTL

Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z 22 października 2025 r., od początku listopada NFZ nie będzie finansował 85 leków w określonych wskazaniach. Powody to m.in. wejście niektórych terapii do programów refundacyjnych, pojawienie się tańszych alternatyw lub zmiana zaleceń klinicznych.

Lista obejmuje m.in.:

Neurologia i choroby rzadkie

Zolgensma (onasemnogene abeparvovecum) – terapia genowa SMA, obecnie tylko dla pacjentów z programów lekowych.

– terapia genowa SMA, obecnie tylko dla pacjentów z programów lekowych. Orladeyo (belotralstatum) – leczenie dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego (HAE) u dzieci i dorosłych.

– leczenie dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego (HAE) u dzieci i dorosłych. Brineura (cerliponase alfa) – terapia w lipofuscynozie neuronalnej typu 2 (CLN2).

– terapia w lipofuscynozie neuronalnej typu 2 (CLN2). Sialanar (glycopyronium bromidum) – stosowany u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i nasilonym ślinotokiem.

Onkologia

Imjudo (tremelimumabum) i Imfinzi (durvalumab) – rak wątroby w terapii skojarzonej.

i – rak wątroby w terapii skojarzonej. Keytruda (pembrolizumab) i Bavencio (avelumab) – rak nerki, nowotwory z przerzutami.

i – rak nerki, nowotwory z przerzutami. Opdivo (nivolumab) – rak urotelialny po niepowodzeniu terapii platyną.

– rak urotelialny po niepowodzeniu terapii platyną. Yervoy (ipilimumab) – czerniak, rak przełyku (terapia II linii).

– czerniak, rak przełyku (terapia II linii). Lynparza (olaparib) – rak prostaty i rak trzustki z mutacją BRCA1/2.

– rak prostaty i rak trzustki z mutacją BRCA1/2. Tafinlar (dabrafenib) i Mekinist (trametinib) – rak płuca (terapia skojarzona).

i – rak płuca (terapia skojarzona). Tepkinly (epcoritamab) , Kymriah , Yescarta – chłoniaki B-komórkowe i terapie CAR-T.

, , – chłoniaki B-komórkowe i terapie CAR-T. Zejula (niraparib) – rak jajnika i otrzewnej.

– rak jajnika i otrzewnej. Fotivda (tivozanib) – rak nerki.

– rak nerki. Xtandi (enzalutamidum) – rak prostaty po leczeniu abirateronem.

Pełen wykaz produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych znajdziesz poniżej.

Wykaz leków niefinansowanych w ramach RDTL 10.2025 pobierz plik

Kardiologia i choroby metaboliczne

Verquvo (vericiguat) – niewydolność serca u dorosłych.

– niewydolność serca u dorosłych. Lojuxta (lomitapidum) – homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna.

– homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna. Vyndaqel (tafamidisum) – amyloidoza transtyretynowa i polineuropatia rodzinna.

– amyloidoza transtyretynowa i polineuropatia rodzinna. Respreeza (inhibitor alfa-1-proteinazy) – ciężki niedobór alfa-1-antytrypsyny i rozedma płuc.

Dermatologia i choroby autoimmunologiczne

Ebglyss (lebrikizumab) , Rinvoq (upadacitinib) , Skilarence (dimethyl fumaras) – atopowe zapalenie skóry i łuszczyca.

, , – atopowe zapalenie skóry i łuszczyca. Enbrel (etanerceptum) i Humira (adalimumab) – reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, ZZSK.

i – reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, ZZSK. Saphnelo (anifrolumab) – toczeń rumieniowaty układowy.

– toczeń rumieniowaty układowy. Ilaris (canakinumab) – wrodzone zespoły autozapalne (CAPS, TRAPS, HIDS).

Choroby oczu i neurologia

Ozurdex (dexamethasonum) – zapalenie błony naczyniowej i zakrzep żył siatkówki (zmiana wskazań).

– zapalenie błony naczyniowej i zakrzep żył siatkówki (zmiana wskazań). Raxone (idebenone) – dziedziczna neuropatia wzrokowa Lebera (LHON).

Hematologia i immunologia

Hemlibra (emicizumab) – hemofilia A bez inhibitora (tylko w ściśle określonych przypadkach).

– hemofilia A bez inhibitora (tylko w ściśle określonych przypadkach). Adynovi, Esperoct – profilaktyka krwawień w hemofilii A i B u dzieci.

– profilaktyka krwawień w hemofilii A i B u dzieci. Fibryga (fibrinogenum humanum) – ciężkie krwotoki okołooperacyjne.

Pacjenci w trakcie leczenia na NFZ – ważne zasady kontynuacji terapii

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że osoby już leczone lekami z listy nie zostaną pozbawione terapii, ale pod pewnymi warunkami. Aby NFZ nadal finansował leczenie:

Lekarz lub szpital muszą udokumentować skuteczność dotychczasowego leczenia. Informacja o kontynuacji musi zostać przekazana do właściwego oddziału NFZ.

Bez tego pacjent nie będzie mógł dalej otrzymywać leku w ramach RDTL, nawet jeśli wcześniej był on finansowany.

Dlaczego NFZ wprowadza takie zmiany?

Resort zdrowia podkreśla, że aktualizacja listy to nie cięcia, lecz porządkowanie systemu refundacji.



Część terapii przechodzi do programów refundacyjnych (czyli pacjenci nadal otrzymują je bezpłatnie, ale w innej procedurze), a inne są wycofywane z powodu:

braku potwierdzonej skuteczności klinicznej,

pojawienia się skuteczniejszych alternatyw,

wysokich kosztów leczenia w relacji do efektów.

Jak podkreśla resort, celem jest racjonalne wydatkowanie środków publicznych przy jednoczesnym utrzymaniu dostępu do najbardziej potrzebnych terapii.

Leki refundowane i RDTR. Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy leki z listy będą nadal dostępne w aptekach?



Tak, ale pacjenci będą musieli zapłacić pełną cenę lub otrzymać lek w ramach innych programów refundacyjnych.

Czy mogę kontynuować terapię, jeśli rozpoczęłam ją wcześniej?



Tak, ale lekarz musi zgłosić kontynuację do NFZ i potwierdzić skuteczność leczenia.

Jak często Ministerstwo aktualizuje listę RDTL?



Zazwyczaj kilka razy w roku – zmiany są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.

Czy to oznacza mniej refundowanych leków w Polsce?



Nie zawsze – część leków znika z RDTL, bo trafia do regularnych list refundacyjnych, co w praktyce poprawia dostępność.

