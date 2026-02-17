rozwiń

Wielu pacjentów wciąż słyszy: „Proszę iść do specjalisty”. Tymczasem w 2026 roku lekarz rodzinny może zlecić ponad 100 badań finansowanych przez NFZ – od USG po test na HIV. Dlaczego tak mało osób o tym wie?

Jakie badania może zlecić lekarz rodzinny na NFZ w 2026 roku? To gwarantuje rozporządzenie

Zakres badań nie jest dowolny. Wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2023 poz. 1427). Serwis Pacjent.gov.pl podkreśla: lekarz rodzinny kieruje na badania w związku z prowadzonym leczeniem i na podstawie wskazań medycznych. Nie obowiązuje zasada „na życzenie”. Jeżeli jednak istnieją przesłanki medyczne – lekarz ma prawo i obowiązek zlecić diagnostykę w ramach NFZ.

W 2026 roku funkcjonują trzy „koszyki” badań w POZ. I to od nich zależy, co realnie przysługuje pacjentowi.

Pierwszy koszyk badań POZ 2026 – pełna lista badań, które każda przychodnia musi zapewnić

To podstawowy katalog badań, który musi realizować każda placówka POZ z umową z NFZ.

Badania hematologiczne

  • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi
  • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
  • retikulocyty
  • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi

  • sód
  • potas
  • wapń zjonizowany
  • żelazo
  • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC)
  • stężenie transferyny
  • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c)
  • mocznik
  • kreatynina
  • glukoza
  • test obciążenia glukozą
  • białko całkowite
  • proteinogram
  • albumina
  • białko C-reaktywne (CRP)
  • kwas moczowy
  • cholesterol całkowity
  • cholesterol HDL
  • cholesterol LDL
  • triglicerydy (TG)
  • bilirubina całkowita
  • bilirubina bezpośrednia
  • fosfataza alkaliczna (ALP)
  • aminotransferaza asparaginianowa (AST)
  • aminotransferaza alaninowa (ALT)
  • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)
  • amylaza
  • kinaza kreatynowa (CK)
  • fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
  • czynnik reumatoidalny (RF)
  • miano antystreptolizyn O (ASO)
  • hormon tyreotropowy (TSH)
  • antygen HBs-AgHBs
  • VDRL
  • FT3
  • FT4
  • PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity
Badania moczu

  • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu
  • ilościowe oznaczanie białka
  • ilościowe oznaczanie glukozy
  • ilościowe oznaczanie wapnia
  • ilościowe oznaczanie amylazy

Badania kału

  • badanie ogólne
  • badanie na pasożyty
  • krew utajona – metodą immunochemiczną

Badania układu krzepnięcia

  • wskaźnik protrombinowy (INR)
  • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
  • fibrynogen

Badania mikrobiologiczne

  • posiew moczu z antybiogramem
  • posiew wymazu z gardła z antybiogramem
  • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella
  • test antygenowy SARS-CoV-2

Badanie elektrokardiograficzne

  • EKG w spoczynku

Badania ultrasonograficzne

  • USG tarczycy i przytarczyc
  • USG ślinianek
  • USG nerek, moczowodów i pęcherza moczowego
  • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępna ocena gruczołu krokowego
  • USG obwodowych węzłów chłonnych

Zdjęcia radiologiczne

  • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej
  • zdjęcia kręgosłupa (całego) w projekcji AP i bocznej
  • zdjęcia kręgosłupa (odcinkowe) w projekcji AP i bocznej
  • zdjęcia kończyn w projekcji AP i bocznej
  • zdjęcia miednicy w projekcji AP i bocznej
  • zdjęcie czaszki
  • zdjęcie zatok
  • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej

Badania endoskopowe

  • gastroskopia
  • kolonoskopia

Inne – pogłębiona diagnostyka

  • tomografia komputerowa płuc – po stwierdzeniu nieprawidłowości w RTG klatki piersiowej

To właśnie ten koszyk odpowiada za większość diagnostyki chorób przewlekłych.

Test na HIV, ferrytyna, B12 – drugi koszyk badań, o którym wielu pacjentów nie wie

W ramach budżetu powierzonego diagnostycznego zakres badań się rozszerza.

Badania biochemiczne i immunochemiczne

  • ferrytyna
  • witamina B12
  • kwas foliowy
  • anty-CCP
  • CRP szybki test ilościowy (u dzieci do ukończenia 6 r.ż.)
  • przeciwciała anty-HCV
  • immunoglobuliny E całkowite (IgE)
  • immunoglobuliny E swoiste (IgE) – wziewne: leszczyna, olcha, brzoza, trawy, żyto, bylica, roztocza kurzu domowego, pies, kot, alternaria
  • immunoglobuliny E swoiste (IgE) – pokarmowe: mleko, jajko, pszenica, soja, orzechy ziemne, orzechy laskowe, ryby, owoce morza (skorupiaki), marchew, jabłko

Badania kału

  • antygen Helicobacter pylori w kale

Badania mikrobiologiczne

  • strep-test

Badania przesiewowe

  • HIV – test przesiewowy (przeciwciała anty-HIV i antygen p24)

To właśnie tutaj znajduje się nowość z 22025 roku - nowoczesny test IV generacji na HIV dostępny w POZ – bez konieczności wizyty w poradni specjalistycznej.

Opieka koordynowana w POZ – kiedy lekarz rodzinny może zlecić Holter, ECHO serca i Dopplera

Jeśli przychodnia realizuje opiekę koordynowaną w określonej dziedzinie, lekarz rodzinny może zlecić dodatkowo:

  • BNP (NT-pro-BNP)
  • albuminuria (stężenie albumin w moczu)
  • UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu)
  • antyTPO
  • antyTSHR
  • antyTG
  • EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa)
  • Holter EKG 24 godz.
  • Holter EKG 48 godz.
  • Holter EKG 72 godz.
  • Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia)
  • USG Doppler tętnic szyjnych
  • USG Doppler naczyń kończyn dolnych (tętniczych i żylnych)
  • ECHO serca przezklatkowe
  • spirometria
  • spirometria z próbą rozkurczową
  • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy (do 2 procedur)
  • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy (co najmniej 3 procedury)
  • tomografia komputerowa tętnic wieńcowych – przy wskazaniu do diagnostyki choroby niedokrwiennej serca

Nie każda przychodnia ma podpisaną umowę na wszystkie ścieżki. To zależy od kontraktu z NFZ.

Gdzie wykonać badania od lekarza rodzinnego – czy możesz wybrać dowolną placówkę NFZ?

Badania laboratoryjne najczęściej realizowane są w laboratorium współpracującym z daną przychodnią. Gastroskopię, kolonoskopię oraz tomografię płuc można wykonać w dowolnej placówce posiadającej umowę z NFZ na dane świadczenie.

Czy są limity badań w POZ i ile ważne jest skierowanie od lekarza rodzinnego?

Pacjent nie ma „rocznego limitu badań”. O wszystkim decydują wskazania medyczne. Skierowanie od lekarza rodzinnego powinno zostać zrealizowane w czasie odpowiadającym aktualności stanu zdrowia.

Jakich badań lekarz rodzinny nie zleci w 2026 roku? Lista wyjątków

Bezpośrednio w POZ nie uzyskamy skierowania na:

  • rezonans magnetyczny (MRI),
  • większość tomografii komputerowych (poza określonymi przypadkami),
  • badania genetyczne.

W takich sytuacjach konieczne jest skierowanie pacjenta do specjalisty.

Podstawa prawna – rozporządzenie, Dz.U. i źródła NFZ (aktualne na 2026 rok)

  • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2023 poz. 1427).
  • Informacje o zakresie badań – Narodowy Fundusz Zdrowia.
  • Informator dla pacjentów – Pacjent.gov.pl.