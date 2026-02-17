- Jakie badania może zlecić lekarz rodzinny na NFZ w 2026 roku? To gwarantuje rozporządzenie
- Pierwszy koszyk badań POZ 2026 – pełna lista badań, które każda przychodnia musi zapewnić
- Test na HIV, ferrytyna, B12 – drugi koszyk badań, o którym wielu pacjentów nie wie
- Opieka koordynowana w POZ – kiedy lekarz rodzinny może zlecić Holter, ECHO serca i Dopplera
- Gdzie wykonać badania od lekarza rodzinnego – czy możesz wybrać dowolną placówkę NFZ?
- Czy są limity badań w POZ i ile ważne jest skierowanie od lekarza rodzinnego?
- Jakich badań lekarz rodzinny nie zleci w 2026 roku? Lista wyjątków
Wielu pacjentów wciąż słyszy: „Proszę iść do specjalisty”. Tymczasem w 2026 roku lekarz rodzinny może zlecić ponad 100 badań finansowanych przez NFZ – od USG po test na HIV. Dlaczego tak mało osób o tym wie?
Jakie badania może zlecić lekarz rodzinny na NFZ w 2026 roku? To gwarantuje rozporządzenie
Zakres badań nie jest dowolny. Wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2023 poz. 1427). Serwis Pacjent.gov.pl podkreśla: lekarz rodzinny kieruje na badania w związku z prowadzonym leczeniem i na podstawie wskazań medycznych. Nie obowiązuje zasada „na życzenie”. Jeżeli jednak istnieją przesłanki medyczne – lekarz ma prawo i obowiązek zlecić diagnostykę w ramach NFZ.
W 2026 roku funkcjonują trzy „koszyki” badań w POZ. I to od nich zależy, co realnie przysługuje pacjentowi.
Pierwszy koszyk badań POZ 2026 – pełna lista badań, które każda przychodnia musi zapewnić
To podstawowy katalog badań, który musi realizować każda placówka POZ z umową z NFZ.
Badania hematologiczne
- morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi
- morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
- retikulocyty
- odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)
Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi
- sód
- potas
- wapń zjonizowany
- żelazo
- żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC)
- stężenie transferyny
- stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c)
- mocznik
- kreatynina
- glukoza
- test obciążenia glukozą
- białko całkowite
- proteinogram
- albumina
- białko C-reaktywne (CRP)
- kwas moczowy
- cholesterol całkowity
- cholesterol HDL
- cholesterol LDL
- triglicerydy (TG)
- bilirubina całkowita
- bilirubina bezpośrednia
- fosfataza alkaliczna (ALP)
- aminotransferaza asparaginianowa (AST)
- aminotransferaza alaninowa (ALT)
- gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)
- amylaza
- kinaza kreatynowa (CK)
- fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
- czynnik reumatoidalny (RF)
- miano antystreptolizyn O (ASO)
- hormon tyreotropowy (TSH)
- antygen HBs-AgHBs
- VDRL
- FT3
- FT4
- PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity
Badania moczu
- ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu
- ilościowe oznaczanie białka
- ilościowe oznaczanie glukozy
- ilościowe oznaczanie wapnia
- ilościowe oznaczanie amylazy
Badania kału
- badanie ogólne
- badanie na pasożyty
- krew utajona – metodą immunochemiczną
Badania układu krzepnięcia
- wskaźnik protrombinowy (INR)
- czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
- fibrynogen
Badania mikrobiologiczne
- posiew moczu z antybiogramem
- posiew wymazu z gardła z antybiogramem
- posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella
- test antygenowy SARS-CoV-2
Badanie elektrokardiograficzne
- EKG w spoczynku
Badania ultrasonograficzne
- USG tarczycy i przytarczyc
- USG ślinianek
- USG nerek, moczowodów i pęcherza moczowego
- USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępna ocena gruczołu krokowego
- USG obwodowych węzłów chłonnych
Zdjęcia radiologiczne
- zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej
- zdjęcia kręgosłupa (całego) w projekcji AP i bocznej
- zdjęcia kręgosłupa (odcinkowe) w projekcji AP i bocznej
- zdjęcia kończyn w projekcji AP i bocznej
- zdjęcia miednicy w projekcji AP i bocznej
- zdjęcie czaszki
- zdjęcie zatok
- zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej
Badania endoskopowe
- gastroskopia
- kolonoskopia
Inne – pogłębiona diagnostyka
- tomografia komputerowa płuc – po stwierdzeniu nieprawidłowości w RTG klatki piersiowej
To właśnie ten koszyk odpowiada za większość diagnostyki chorób przewlekłych.
Test na HIV, ferrytyna, B12 – drugi koszyk badań, o którym wielu pacjentów nie wie
W ramach budżetu powierzonego diagnostycznego zakres badań się rozszerza.
Badania biochemiczne i immunochemiczne
- ferrytyna
- witamina B12
- kwas foliowy
- anty-CCP
- CRP szybki test ilościowy (u dzieci do ukończenia 6 r.ż.)
- przeciwciała anty-HCV
- immunoglobuliny E całkowite (IgE)
- immunoglobuliny E swoiste (IgE) – wziewne: leszczyna, olcha, brzoza, trawy, żyto, bylica, roztocza kurzu domowego, pies, kot, alternaria
- immunoglobuliny E swoiste (IgE) – pokarmowe: mleko, jajko, pszenica, soja, orzechy ziemne, orzechy laskowe, ryby, owoce morza (skorupiaki), marchew, jabłko
Badania kału
- antygen Helicobacter pylori w kale
Badania mikrobiologiczne
- strep-test
Badania przesiewowe
- HIV – test przesiewowy (przeciwciała anty-HIV i antygen p24)
To właśnie tutaj znajduje się nowość z 22025 roku - nowoczesny test IV generacji na HIV dostępny w POZ – bez konieczności wizyty w poradni specjalistycznej.
Opieka koordynowana w POZ – kiedy lekarz rodzinny może zlecić Holter, ECHO serca i Dopplera
Jeśli przychodnia realizuje opiekę koordynowaną w określonej dziedzinie, lekarz rodzinny może zlecić dodatkowo:
- BNP (NT-pro-BNP)
- albuminuria (stężenie albumin w moczu)
- UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu)
- antyTPO
- antyTSHR
- antyTG
- EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa)
- Holter EKG 24 godz.
- Holter EKG 48 godz.
- Holter EKG 72 godz.
- Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia)
- USG Doppler tętnic szyjnych
- USG Doppler naczyń kończyn dolnych (tętniczych i żylnych)
- ECHO serca przezklatkowe
- spirometria
- spirometria z próbą rozkurczową
- biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy (do 2 procedur)
- biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy (co najmniej 3 procedury)
- tomografia komputerowa tętnic wieńcowych – przy wskazaniu do diagnostyki choroby niedokrwiennej serca
Nie każda przychodnia ma podpisaną umowę na wszystkie ścieżki. To zależy od kontraktu z NFZ.
Gdzie wykonać badania od lekarza rodzinnego – czy możesz wybrać dowolną placówkę NFZ?
Badania laboratoryjne najczęściej realizowane są w laboratorium współpracującym z daną przychodnią. Gastroskopię, kolonoskopię oraz tomografię płuc można wykonać w dowolnej placówce posiadającej umowę z NFZ na dane świadczenie.
Czy są limity badań w POZ i ile ważne jest skierowanie od lekarza rodzinnego?
Pacjent nie ma „rocznego limitu badań”. O wszystkim decydują wskazania medyczne. Skierowanie od lekarza rodzinnego powinno zostać zrealizowane w czasie odpowiadającym aktualności stanu zdrowia.
Jakich badań lekarz rodzinny nie zleci w 2026 roku? Lista wyjątków
Bezpośrednio w POZ nie uzyskamy skierowania na:
- rezonans magnetyczny (MRI),
- większość tomografii komputerowych (poza określonymi przypadkami),
- badania genetyczne.
W takich sytuacjach konieczne jest skierowanie pacjenta do specjalisty.
Podstawa prawna – rozporządzenie, Dz.U. i źródła NFZ (aktualne na 2026 rok)
- Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2023 poz. 1427).
- Informacje o zakresie badań – Narodowy Fundusz Zdrowia.
- Informator dla pacjentów – Pacjent.gov.pl.
