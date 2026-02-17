Wielu pacjentów wciąż słyszy: „Proszę iść do specjalisty”. Tymczasem w 2026 roku lekarz rodzinny może zlecić ponad 100 badań finansowanych przez NFZ – od USG po test na HIV. Dlaczego tak mało osób o tym wie?

Jakie badania może zlecić lekarz rodzinny na NFZ w 2026 roku? To gwarantuje rozporządzenie

Zakres badań nie jest dowolny. Wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2023 poz. 1427). Serwis Pacjent.gov.pl podkreśla: lekarz rodzinny kieruje na badania w związku z prowadzonym leczeniem i na podstawie wskazań medycznych. Nie obowiązuje zasada „na życzenie”. Jeżeli jednak istnieją przesłanki medyczne – lekarz ma prawo i obowiązek zlecić diagnostykę w ramach NFZ.

W 2026 roku funkcjonują trzy „koszyki” badań w POZ. I to od nich zależy, co realnie przysługuje pacjentowi.

Pierwszy koszyk badań POZ 2026 – pełna lista badań, które każda przychodnia musi zapewnić

To podstawowy katalog badań, który musi realizować każda placówka POZ z umową z NFZ.

Badania hematologiczne

morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi

morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi

retikulocyty

odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi

sód

potas

wapń zjonizowany

żelazo

żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC)

stężenie transferyny

stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c)

mocznik

kreatynina

glukoza

test obciążenia glukozą

białko całkowite

proteinogram

albumina

białko C-reaktywne (CRP)

kwas moczowy

cholesterol całkowity

cholesterol HDL

cholesterol LDL

triglicerydy (TG)

bilirubina całkowita

bilirubina bezpośrednia

fosfataza alkaliczna (ALP)

aminotransferaza asparaginianowa (AST)

aminotransferaza alaninowa (ALT)

gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)

amylaza

kinaza kreatynowa (CK)

fosfataza kwaśna całkowita (ACP)

czynnik reumatoidalny (RF)

miano antystreptolizyn O (ASO)

hormon tyreotropowy (TSH)

antygen HBs-AgHBs

VDRL

FT3

FT4

PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity

Badania moczu

ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu

ilościowe oznaczanie białka

ilościowe oznaczanie glukozy

ilościowe oznaczanie wapnia

ilościowe oznaczanie amylazy

Badania kału

badanie ogólne

badanie na pasożyty

krew utajona – metodą immunochemiczną

Badania układu krzepnięcia

wskaźnik protrombinowy (INR)

czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)

fibrynogen

Badania mikrobiologiczne

posiew moczu z antybiogramem

posiew wymazu z gardła z antybiogramem

posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella

test antygenowy SARS-CoV-2

Badanie elektrokardiograficzne

EKG w spoczynku

Badania ultrasonograficzne

USG tarczycy i przytarczyc

USG ślinianek

USG nerek, moczowodów i pęcherza moczowego

USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępna ocena gruczołu krokowego

USG obwodowych węzłów chłonnych

Zdjęcia radiologiczne

zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej

zdjęcia kręgosłupa (całego) w projekcji AP i bocznej

zdjęcia kręgosłupa (odcinkowe) w projekcji AP i bocznej

zdjęcia kończyn w projekcji AP i bocznej

zdjęcia miednicy w projekcji AP i bocznej

zdjęcie czaszki

zdjęcie zatok

zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej

Badania endoskopowe

gastroskopia

kolonoskopia

Inne – pogłębiona diagnostyka

tomografia komputerowa płuc – po stwierdzeniu nieprawidłowości w RTG klatki piersiowej

To właśnie ten koszyk odpowiada za większość diagnostyki chorób przewlekłych.

Test na HIV, ferrytyna, B12 – drugi koszyk badań, o którym wielu pacjentów nie wie

W ramach budżetu powierzonego diagnostycznego zakres badań się rozszerza.

Badania biochemiczne i immunochemiczne

ferrytyna

witamina B12

kwas foliowy

anty-CCP

CRP szybki test ilościowy (u dzieci do ukończenia 6 r.ż.)

przeciwciała anty-HCV

immunoglobuliny E całkowite (IgE)

immunoglobuliny E swoiste (IgE) – wziewne: leszczyna, olcha, brzoza, trawy, żyto, bylica, roztocza kurzu domowego, pies, kot, alternaria

immunoglobuliny E swoiste (IgE) – pokarmowe: mleko, jajko, pszenica, soja, orzechy ziemne, orzechy laskowe, ryby, owoce morza (skorupiaki), marchew, jabłko

Badania kału

antygen Helicobacter pylori w kale

Badania mikrobiologiczne

strep-test

Badania przesiewowe

HIV – test przesiewowy (przeciwciała anty-HIV i antygen p24)

To właśnie tutaj znajduje się nowość z 22025 roku - nowoczesny test IV generacji na HIV dostępny w POZ – bez konieczności wizyty w poradni specjalistycznej.

Opieka koordynowana w POZ – kiedy lekarz rodzinny może zlecić Holter, ECHO serca i Dopplera

Jeśli przychodnia realizuje opiekę koordynowaną w określonej dziedzinie, lekarz rodzinny może zlecić dodatkowo:

BNP (NT-pro-BNP)

albuminuria (stężenie albumin w moczu)

UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu)

antyTPO

antyTSHR

antyTG

EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa)

Holter EKG 24 godz.

Holter EKG 48 godz.

Holter EKG 72 godz.

Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia)

USG Doppler tętnic szyjnych

USG Doppler naczyń kończyn dolnych (tętniczych i żylnych)

ECHO serca przezklatkowe

spirometria

spirometria z próbą rozkurczową

biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy (do 2 procedur)

biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy (co najmniej 3 procedury)

tomografia komputerowa tętnic wieńcowych – przy wskazaniu do diagnostyki choroby niedokrwiennej serca

Nie każda przychodnia ma podpisaną umowę na wszystkie ścieżki. To zależy od kontraktu z NFZ.

Gdzie wykonać badania od lekarza rodzinnego – czy możesz wybrać dowolną placówkę NFZ?

Badania laboratoryjne najczęściej realizowane są w laboratorium współpracującym z daną przychodnią. Gastroskopię, kolonoskopię oraz tomografię płuc można wykonać w dowolnej placówce posiadającej umowę z NFZ na dane świadczenie.

Czy są limity badań w POZ i ile ważne jest skierowanie od lekarza rodzinnego?

Pacjent nie ma „rocznego limitu badań”. O wszystkim decydują wskazania medyczne. Skierowanie od lekarza rodzinnego powinno zostać zrealizowane w czasie odpowiadającym aktualności stanu zdrowia.

Jakich badań lekarz rodzinny nie zleci w 2026 roku? Lista wyjątków

Bezpośrednio w POZ nie uzyskamy skierowania na:

rezonans magnetyczny (MRI),

większość tomografii komputerowych (poza określonymi przypadkami),

badania genetyczne.

W takich sytuacjach konieczne jest skierowanie pacjenta do specjalisty.

Podstawa prawna – rozporządzenie, Dz.U. i źródła NFZ (aktualne na 2026 rok)