Choć wzrost jest zbliżony do waloryzacji w systemie powszechnym, mechanizm wyliczania emerytur rolniczych różni się od tego stosowanego przez ZUS. Kluczową rolę odgrywa tu tzw. emerytura podstawowa.

Od czego zależy emerytura rolnicza z KRUS i ile wynosi emerytura podstawowa w 2026 roku?

Świadczenia z KRUS składają się z części podstawowej oraz uzupełniającej, której wysokość zależy od stażu ubezpieczeniowego na roli. Emerytura podstawowa stanowi 90 proc. minimalnej emerytury. Jej podwyższenie automatycznie wpływa na wszystkie świadczenia rolnicze.

Do końca lutego 2026 r. emerytura podstawowa wynosi 1 691,02 zł, a od 1 marca wzrośnie do 1 780,64 zł. To właśnie ta zmiana przekłada się na konkretne kwoty „na rękę”. W praktyce oznacza to, że im dłuższy staż ubezpieczeniowy, tym wyższy wskaźnik wymiaru, a w konsekwencji większa miesięczna podwyżka.

Ile wyniesie emerytura z KRUS po waloryzacji 2026? Sprawdź nowe kwoty netto [TABELA]

Poniżej przedstawiamy przykładowe wyliczenia przy wskaźniku 5,3 proc.

Staż ubezpieczeniowy Emerytura netto obecnie Emerytura netto od marca 2026 Wzrost netto 20 lat 1769,65 zł 1863,44 zł 93,79 zł 25–26 lat 1815,81 zł 1912,05 zł 96,24 zł 30 lat 1846,59 zł 1944,46 zł 97,87 zł 35–36 lat 1892,75 zł 1993,07 zł 100,32 zł 40 lat 1923,53 zł 2024,82 zł 101,29 zł 45 lat 2000,48 zł 2106,50 zł 106,02 zł 49 lat 2062,03 zł 2171,31 zł 109,29 zł

Z wyliczeń wynika, że najniższe podwyżki przekroczą 90 zł miesięcznie netto. Przy dłuższym stażu rolnicy mogą liczyć na ponad 100 zł więcej każdego miesiąca.

Czy trzeba składać wniosek o waloryzację w KRUS 2026?

Tak. Waloryzacja emerytur i rent z KRUS następuje z mocy ustawy. Rolnicy nie muszą składać żadnych wniosków ani dokumentów. Podwyższone świadczenia zostaną wypłacone w terminach wskazanych w decyzji emerytalnej.

Kiedy KRUS wypłaci wyższe emerytury po waloryzacji? Terminy przelewów w marcu 2026

KRUS realizuje wypłaty w stałych terminach: 7., 8., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. W marcu część terminów przypada w weekend, co może wpłynąć na datę przelewu:

7 marca (sobota) – możliwa wypłata dzień wcześniej,

– możliwa wypłata dzień wcześniej, 8 marca (niedziela) – przelew może zostać zrealizowany 6 marca,

– przelew może zostać zrealizowany 6 marca, 15 marca (niedziela) – możliwa wypłata 13 marca,

– możliwa wypłata 13 marca, 10., 20. i 25 marca – bez zmian.

Jeżeli termin przypada na dzień wolny, wypłata realizowana jest najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym weekend lub święto.

Ile wyniesie 13. i 14. emerytura z KRUS w 2026 roku?

Rolnicy, podobnie jak świadczeniobiorcy ZUS, otrzymają dodatkowe roczne świadczenia. Zarówno trzynasta, jak i czternasta emerytura będą wypłacane w wysokości minimalnej emerytury po waloryzacji, czyli 1 978,49 zł brutto. Trzynastka trafi do uprawnionych w kwietniu, czternastka – w drugiej połowie roku, na podstawie odrębnych przepisów.

Przypomnijmy, że w przypadku 14. emerytury z KRUS nie obowiązuje próg 2900 zł, po którym świadczenie jest obniżane zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Czternastka z KRUS jest wypłacana w pełnej wysokości. Zobacz też: 14. emerytura 2026: Znamy ostateczną kwotę. Ile wyniesie „na rękę”? [TABELA]

Waloryzacja KRUS 2026 niższa niż rok temu. Dlaczego wskaźnik wynosi 5,3 proc.?

Dla porównania – w 2025 r. waloryzacja wynosiła 5,5 proc. Tegoroczny wskaźnik 5,3 proc. oznacza nieco wolniejsze tempo wzrostu świadczeń, co jest związane z niższą inflacją oraz dynamiką wynagrodzeń w gospodarce. W ujęciu nominalnym podwyżki są jednak zauważalne i przekładają się na wzrost dochodów około miliona świadczeniobiorców KRUS.

