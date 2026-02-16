Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury w sześciu stałych terminach każdego miesiąca. Gdy termin wypłaty emerytury przypada w dzień wolny od pracy, ZUS realizuje przelew wcześniej – w ostatnim dniu roboczym przed planowaną datą. Taka sytuacja wystąpi w marcu 2026 r., dlatego część seniorów otrzyma pieniądze szybciej.
Dlaczego ZUS przesuwa terminy wypłat emerytur w marcu 2026?
Zgodnie z zasadą stosowaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeśli termin płatności świadczenia przypada na sobotę, niedzielę lub inny ustawowo wolny dzień od pracy, wypłata realizowana jest wcześniej – do ostatniego dnia roboczego przed planowanym terminem.
ZUS przekazuje:
- środki do banku – jeden dzień roboczy przed terminem,
- środki na pocztę – trzy dni robocze przed terminem.
W 2026 r. 1 marca przypada w niedzielę, dlatego osoby z terminem płatności na 1. dzień miesiąca otrzymają pieniądze wcześniej – najprawdopodobniej w piątek 27 lutego (w przypadku przelewów bankowych). To pierwsza grupa, która zobaczy zwaloryzowane świadczenie jeszcze przed rozpoczęciem marca.
Kto dostanie emeryturę wcześniej w marcu 2026? Te dwie grupy zobaczą przelew szybciej
ZUS wypłaca emerytury i renty w stałych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia miesiąca. W marcu 2026 r. sytuacja wygląda następująco:
- 1 marca (niedziela) – wypłata wcześniej, pod koniec lutego,
- 6 marca (piątek) – bez zmian,
- 10 marca (wtorek) – bez zmian,
- 15 marca (niedziela) – wypłata wcześniej,
- 20 marca (piątek) – bez zmian,
- 25 marca (środa) – bez zmian.
To oznacza, że dwie grupy seniorów otrzymają pieniądze szybciej niż zwykle:
- osoby z terminem na 1. dzień miesiąca – jeszcze w lutym,
- osoby z terminem na 15. dzień miesiąca – kilka dni przed 15 marca.
W pozostałych przypadkach harmonogram pozostaje bez zmian.
Nowy harmonogram wypłat emerytur w marcu 2026. Pełna lista dat - tabela
Poniżej zestawienie terminów z uwzględnieniem przesunięć:
|Standardowy termin wypłaty emerytury
|Dzień tygodnia w 2026 r.
|Rzeczywista data wypłaty
|1 marca
|niedziela
|27 lutego (przelewy bankowe)
|6 marca
|piątek
|6 marca
|10 marca
|wtorek
|10 marca
|15 marca
|niedziela
|13 marca
|20 marca
|piątek
|20 marca
|25 marca
|środa
|25 marca
W praktyce oznacza to, że część seniorów otrzyma wyższe, zwaloryzowane świadczenie jeszcze przed końcem lutego, choć formalnie podwyżka obowiązuje od 1 marca 2026 r.
Waloryzacja emerytur 2026 wyniesie 5,3 proc. Ile wzrosną świadczenia od marca?
Wskaźnik waloryzacji na 2026 r. został oficjalnie potwierdzony i wynosi 5,3 proc. Oznacza to wzrost wszystkich emerytur i rent objętych ustawą o emeryturach i rentach z FUS.
Waloryzacja obejmie:
- emerytury i renty z ZUS,
- świadczenia z KRUS - ile konkretnie wyniosą emerytury z KRUS od 1 marca? Piszemy o tym w artykule: Oficjalna waloryzacja KRUS 2026. Znamy nowe stawki emerytur rolniczych [TABELA]
- renty rodzinne,
- dodatki (np. pielęgnacyjny).
Podwyżka jest automatyczna – nie trzeba składać wniosku. Minimalna emerytura wzrośnie o ok. 100 zł brutto miesięcznie. Szacowany koszt waloryzacji dla budżetu państwa to ok. 24,8 mld zł. Szczegółową tabelę wyliczeń – brutto i „na rękę” dla różnych kwot świadczeń – prezentujemy w osobnym materiale:
Podstawa prawna i dokumenty
- Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (art. 88–89)
- Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia
- Komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 12 lutego 2026 r. potwierdzający wskaźnik waloryzacji 5,3 proc.
