Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury w sześciu stałych terminach każdego miesiąca. Gdy termin wypłaty emerytury przypada w dzień wolny od pracy, ZUS realizuje przelew wcześniej – w ostatnim dniu roboczym przed planowaną datą. Taka sytuacja wystąpi w marcu 2026 r., dlatego część seniorów otrzyma pieniądze szybciej.

Dlaczego ZUS przesuwa terminy wypłat emerytur w marcu 2026?

Zgodnie z zasadą stosowaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeśli termin płatności świadczenia przypada na sobotę, niedzielę lub inny ustawowo wolny dzień od pracy, wypłata realizowana jest wcześniej – do ostatniego dnia roboczego przed planowanym terminem.

ZUS przekazuje:

  • środki do banku – jeden dzień roboczy przed terminem,
  • środki na pocztę – trzy dni robocze przed terminem.

W 2026 r. 1 marca przypada w niedzielę, dlatego osoby z terminem płatności na 1. dzień miesiąca otrzymają pieniądze wcześniej – najprawdopodobniej w piątek 27 lutego (w przypadku przelewów bankowych). To pierwsza grupa, która zobaczy zwaloryzowane świadczenie jeszcze przed rozpoczęciem marca.

Kto dostanie emeryturę wcześniej w marcu 2026? Te dwie grupy zobaczą przelew szybciej

ZUS wypłaca emerytury i renty w stałych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia miesiąca. W marcu 2026 r. sytuacja wygląda następująco:

  • 1 marca (niedziela) – wypłata wcześniej, pod koniec lutego,
  • 6 marca (piątek) – bez zmian,
  • 10 marca (wtorek) – bez zmian,
  • 15 marca (niedziela) – wypłata wcześniej,
  • 20 marca (piątek) – bez zmian,
  • 25 marca (środa) – bez zmian.

To oznacza, że dwie grupy seniorów otrzymają pieniądze szybciej niż zwykle:

  1. osoby z terminem na 1. dzień miesiąca – jeszcze w lutym,
  2. osoby z terminem na 15. dzień miesiąca – kilka dni przed 15 marca.

W pozostałych przypadkach harmonogram pozostaje bez zmian.

Nowy harmonogram wypłat emerytur w marcu 2026. Pełna lista dat - tabela

Poniżej zestawienie terminów z uwzględnieniem przesunięć:

Standardowy termin wypłaty emerytury Dzień tygodnia w 2026 r. Rzeczywista data wypłaty
1 marca niedziela 27 lutego (przelewy bankowe)
6 marca piątek 6 marca
10 marca wtorek 10 marca
15 marca niedziela 13 marca
20 marca piątek 20 marca
25 marca środa 25 marca

W praktyce oznacza to, że część seniorów otrzyma wyższe, zwaloryzowane świadczenie jeszcze przed końcem lutego, choć formalnie podwyżka obowiązuje od 1 marca 2026 r.

Waloryzacja emerytur 2026 wyniesie 5,3 proc. Ile wzrosną świadczenia od marca?

Wskaźnik waloryzacji na 2026 r. został oficjalnie potwierdzony i wynosi 5,3 proc. Oznacza to wzrost wszystkich emerytur i rent objętych ustawą o emeryturach i rentach z FUS.

Waloryzacja obejmie:

Podwyżka jest automatyczna – nie trzeba składać wniosku. Minimalna emerytura wzrośnie o ok. 100 zł brutto miesięcznie. Szacowany koszt waloryzacji dla budżetu państwa to ok. 24,8 mld zł. Szczegółową tabelę wyliczeń – brutto i „na rękę” dla różnych kwot świadczeń – prezentujemy w osobnym materiale:

