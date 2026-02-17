Waloryzacja emerytur marzec 2026 – co to oznacza dla seniora w praktyce?

W marcu 2026 roku seniorów czeka kolejna fala podwyżek. Przyjęty wskaźnik waloryzacji 5,3% to dobra wiadomość dla domowych budżetów. Przełoży się on proporcjonalnie na wzrost każdego wypłacanego świadczenia.

Najważniejsza zmiana? Najniższa emerytura wzrośnie o 99,58 zł brutto, osiągając poziom 1 978,49 zł. Jednak to dodatki do emerytur dla wielu osób stanowią kluczowy zastrzyk gotówki. Zobacz, jak zmienią się stawki najpopularniejszych z nich.

Dodatek pielęgnacyjny to jedno z najczęściej przyznawanych świadczeń. Wypłacany jest osobom po 75. roku życia lub niezdolnym do samodzielnej egzystencji.

Obecnie : 348,22 zł brutto.

: 348,22 zł brutto. Od 1 marca 2026 : 366,68 zł brutto.

: 366,68 zł brutto. Zysk: 18,46 zł miesięcznie.

Ważne Ważne: Nowa kwota będzie wypłacana automatycznie. Nie musisz składać żadnego wniosku do ZUS!

Świadczenia dla kombatantów i osób represjonowanych po waloryzacji 2026

Osoby posiadające status kombatanta lub ofiary represji mogą liczyć na waloryzację kilku składowych jednocześnie. Chodzi o:

Dodatek kombatancki : wzrośnie z 348,22 zł do 366,68 zł brutto .

: wzrośnie z 348,22 zł do . Dodatek kompensacyjny : z poziomu 52,23 zł podskoczy do 55,00 zł brutto .

: z poziomu 52,23 zł podskoczy do . Dodatek dla osób deportowanych: widełki zmienią się i wyniosą od 18,39 zł do 366,68 zł brutto (zależnie od czasu trwania represji).

Ryczałt energetyczny i tajne nauczanie – ile do portfela?

Seniorzy uprawnieni do zniżek na media oraz nauczyciele prowadzący niegdyś tajne komplety również otrzymają więcej. Ile konkretnie?

Ryczałt energetyczny 2026 : to jedna z wyższych podwyżek w tej kategorii. Kwota wzrośnie z 312,71 zł do 336,16 zł brutto.

: to jedna z wyższych podwyżek w tej kategorii. Kwota wzrośnie z 312,71 zł do Dodatek za tajne nauczanie: po marcowej waloryzacji wyniesie on 366,68 zł.

Rekordowe podwyżki dla inwalidów wojennych

Najwyższe kwoty dodatków dotyczą osób szczególnie zasłużonych i poszkodowanych. W marcu 2026 r. stawki te osiągną rekordowe poziomy:

dodatek dla inwalidy wojennego (całkowita niezdolność do pracy i egzystencji): wzrośnie do 550,02 zł brutto ,

, dodatek do renty inwalidy wojennego: To największy skok kwotowy – o 70,61 zł. Nowa stawka to aż 1 402,86 zł brutto.

Tabela dodatków do emerytury 2026: podsumowanie (kwoty brutto)

Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych dodatków, które wzrosną od 1 marca 2026 r.

Nazwa dodatku Kwota od 1 marca 2026 r. Dodatek pielęgnacyjny 366,68 zł Dodatek kombatancki 366,68 zł Dodatek do renty inwalidy wojennego 1 402,86 zł Ryczałt energetyczny 336,16 zł Dodatek za tajne nauczanie 366,68 zł Dodatek kompensacyjny 55,00 zł Dodatek dla inwalidów wojennych 550,02 zł

Ważne Pamiętaj: Waloryzacja odbywa się z urzędu. Oznacza to, że ZUS sam przeliczy Twoje świadczenia, a wyższą kwotę zobaczysz na koncie lub u listonosza już w marcowym terminie płatności.

FAQ: najczęstsze pytania o waloryzację 2026