Kluczowe znaczenie ma nie tylko miejsce zamieszkania, ale również status pacjenta oraz tryb zakwalifikowania skierowania. Obowiązujące przepisy precyzyjnie określają, kto może skorzystać z pierwszeństwa w dostępie do świadczeń.

Rezonans magnetyczny na NFZ w 2026: ile dni czeka się w poszczególnych województwach?

Dane dotyczące średniego czasu oczekiwania na rezonans magnetyczny pokazują istotne różnice między województwami. W 2026 roku średni czas oczekiwania w skali kraju wynosi około 90 dni, jednak rozpiętość między regionami pozostaje znaczna.

W części województw średni czas oczekiwania wynosi około 39–42 dni (m.in. województwo podlaskie i lubelskie).

(m.in. województwo podlaskie i lubelskie). W innych regionach oscyluje wokół 55–65 dni (np. mazowieckie, łódzkie, warmińsko-mazurskie).

(np. mazowieckie, łódzkie, warmińsko-mazurskie). Najdłuższe średnie czasy oczekiwania przekraczają 130 dni, a w skrajnych przypadkach sięgają około 168 dni (m.in. zachodniopomorskie, lubuskie, małopolskie).

Należy podkreślić, że są to wartości średnie. W praktyce termin badania zależy od konkretnej placówki, liczby zakontraktowanych świadczeń oraz kategorii medycznej pacjenta. Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi ogólnodostępną wyszukiwarkę terminów, umożliwiającą sprawdzenie pierwszego wolnego miejsca realizacji świadczenia.

„Pilny” czy „stabilny”? To od tej kwalifikacji zależy termin rezonansu na NFZ

Podstawą ustalania kolejności udzielania świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej jest podział na przypadki „pilne” oraz „stabilne”. Zasady te wynikają z przepisów dotyczących prowadzenia list oczekujących oraz kryteriów medycznych kwalifikowania pacjentów.

O zakwalifikowaniu do odpowiedniej kategorii decyduje lekarz wystawiający skierowanie, kierując się stanem zdrowia pacjenta i ryzykiem pogorszenia jego sytuacji klinicznej. Pacjenci oznaczeni jako „pilni” powinni zostać wpisani na listę oczekujących przed osobami zakwalifikowanymi jako „stabilne”.

Ważne W praktyce oznacza to, że prawidłowa kwalifikacja medyczna ma bezpośredni wpływ na termin badania. Samo użycie określenia „cito” nie zastępuje formalnej kwalifikacji do kategorii pilnej.

Kto ma pierwszeństwo do rezonansu na NFZ? Lista uprawnionych pacjentów

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje katalog osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń poza kolejnością. W określonych przypadkach dotyczy to także badań diagnostycznych, w tym rezonansu magnetycznego.

Do grup posiadających szczególne uprawnienia należą m.in.:

kobiety w ciąży,

osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

zasłużeni honorowi dawcy krwi i zasłużeni dawcy przeszczepu,

inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci,

inne kategorie wskazane w przepisach szczególnych.

Osoby te, po okazaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienie, mogą zostać przyjęte poza standardową kolejnością wynikającą z listy oczekujących. Zakres i sposób realizacji uprawnienia zależy od rodzaju świadczenia oraz organizacji pracy danej placówki.

Karta DiLO i szybka ścieżka onkologiczna: rezonans nawet w 28 dni?

Szczególną kategorię stanowią pacjenci z podejrzeniem choroby nowotworowej. W ich przypadku obowiązuje tzw. szybka diagnostyka i leczenie onkologiczne, realizowane w oparciu o kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO).

Przepisy określają maksymalne terminy realizacji poszczególnych etapów diagnostyki:

do 28 dni – na przeprowadzenie diagnostyki wstępnej,

– na przeprowadzenie diagnostyki wstępnej, do 21 dni – na diagnostykę pogłębioną.

Jeżeli rezonans magnetyczny jest elementem tej diagnostyki, może zostać wykonany w ramach wskazanych limitów czasowych. W praktyce oznacza to istotnie krótszy czas oczekiwania niż w standardowym trybie ambulatoryjnym.

Ile kosztuje rezonans prywatnie w 2026? Ceny MRI od 490 do 2400 zł

Koszt prywatnego rezonansu magnetycznego zależy od zakresu diagnostyki, lokalizacji placówki oraz zastosowania środka kontrastowego. Ceny mogą się różnić nawet w obrębie jednego miasta. W drugiej połowie 2025 i na początku 2026 roku orientacyjne ceny przedstawiają się następująco:

Rodzaj badania MRI Cena prywatnie – orientacyjnie MRI głowy (bez kontrastu) ok. 490–900 zł MRI kręgosłupa – 1 odcinek ok. 520–900 zł MRI stawu (np. kolano) ok. 650–1170 zł MRI z kontrastem (wybrane protokoły) ok. 870–1530 zł MRI całego ciała do ok. 2400 zł

W przypadku bardziej złożonych badań oraz rozszerzonej diagnostyki onkologicznej koszt może być wyższy. W zestawieniu z możliwością wykonania badania w ramach NFZ różnica finansowa może wynosić od kilkuset do ponad dwóch tysięcy złotych.

Jak przyspieszyć rezonans na NFZ? 3 legalne sposoby zgodne z przepisami

Z perspektywy pacjenta kluczowe znaczenie mają trzy elementy:

prawidłowo wystawione i uzasadnione medycznie skierowanie ,

, weryfikacja kategorii (pilny/stabilny),

(pilny/stabilny), zgłoszenie i udokumentowanie ewentualnych uprawnień szczególnych.

Dodatkowo możliwe jest sprawdzenie terminów w różnych placówkach, także poza miejscem zamieszkania. Wybór ośrodka z krótszą kolejką pozostaje zgodny z obowiązującymi zasadami finansowania świadczeń przez NFZ.

