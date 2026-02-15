- Jak działa wizyta poza kolejnością w NFZ? Nawet 7 dni do specjalisty
- Dzieci przysposobione bez kolejki do lekarza. Co zmieni nowelizacja?
- Rodziny mundurowych z pierwszeństwem? Projekt już w Sejmie
- Kto ma wizytę u specjalisty bez kolejki w 2026 roku? Pełna lista grup
- Czy nowe przepisy skrócą kolejki do specjalistów?
Jeśli oba kierunki zmian wejdą w życie, lista uprzywilejowanych w systemie ochrony zdrowia wyraźnie się wydłuży. Dla części pacjentów może to oznaczać realnie krótszą drogę do specjalisty.
Jak działa wizyta poza kolejnością w NFZ? Nawet 7 dni do specjalisty
Prawo do wizyty poza kolejnością nie oznacza zniesienia skierowań ani dowolnego wyboru terminu. Oznacza natomiast, że pacjent uprawniony nie trafia na standardową listę oczekujących i powinien zostać przyjęty w dniu zgłoszenia lub – gdy to niemożliwe – w najbliższym możliwym terminie.
W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS) przepisy przewidują, że pierwsza wizyta powinna zostać udzielona nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia.
W praktyce:
- placówka wyznacza termin w trybie „poza kolejnością”,
- pacjent musi potwierdzić swoje uprawnienie odpowiednim dokumentem,
- nadal obowiązują skierowania tam, gdzie są wymagane.
Podstawą jest art. 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Dzieci przysposobione bez kolejki do lekarza. Co zmieni nowelizacja?
Resort rodziny zapowiedział nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z projektem dzieci przysposobione mają uzyskać prawo do świadczeń zdrowotnych poza kolejnością.
Uzasadnieniem jest potrzeba szybkiego dostępu do diagnostyki, terapii i specjalistów – szczególnie w sytuacjach, gdy dziecko wymaga wsparcia psychologicznego lub leczenia wynikającego z wcześniejszych doświadczeń zdrowotnych. Zmiana zacznie obowiązywać po zakończeniu procesu legislacyjnego i publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw.
Rodziny mundurowych z pierwszeństwem? Projekt już w Sejmie
Równolegle w Sejmie procedowany jest projekt ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej. Zakłada on m.in. pierwszeństwo w dostępie do świadczeń zdrowotnych w placówkach podległych resortom siłowym.
Zgodnie z projektem uprawnieni mieliby być:
- żołnierze zawodowi, żołnierze WOT i aktywnej rezerwy,
- funkcjonariusze służb podległych MSWiA,
- ich małżonkowie i dzieci (do 25. roku życia, jeśli się uczą),
- emeryci i renciści mundurowi,
- weterani oraz rodziny funkcjonariuszy poległych w związku ze służbą.
Pierwszeństwo dotyczyłoby przede wszystkim przychodni i szpitali resortowych, a nie całego systemu NFZ. Oznacza to, że nie każda publiczna poradnia byłaby objęta tym rozwiązaniem. Według autorów projektu potencjalnie chodzi o ponad milion osób. Ustawa jest jednak na etapie prac parlamentarnych. Przeczytaj więcej: Karta Rodziny Mundurowej w Sejmie. Nowe przywileje dla 1,2 mln Polaków.
Kto ma wizytę u specjalisty bez kolejki w 2026 roku? Pełna lista grup
Obecnie prawo do świadczeń poza kolejnością przysługuje m.in.:
- kobietom w ciąży,
- osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- dzieciom do 18. roku życia z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem lub chorobą zagrażającą życiu, powstałą w okresie prenatalnym lub podczas porodu,
- zasłużonym honorowym dawcom krwi i dawcom przeszczepów,
- inwalidom wojennym, kombatantom i weteranom poszkodowanym.
Uprawnienia obejmują świadczenia w POZ, AOS oraz leczenie szpitalne finansowane ze środków publicznych.
Czy nowe przepisy skrócą kolejki do specjalistów?
Rozszerzanie katalogu grup uprzywilejowanych nie likwiduje systemowych problemów z dostępnością świadczeń. Oznacza jednak przesunięcie części pacjentów do trybu priorytetowego.
Z perspektywy rodzin adopcyjnych i środowisk mundurowych to realne ułatwienie. Z perspektywy systemu – kolejne wyzwanie organizacyjne dla placówek, które muszą prowadzić równolegle standardowe listy oczekujących i tryb uprzywilejowany. Pacjent, który uważa, że jego prawo do świadczenia poza kolejnością zostało naruszone, może złożyć skargę do oddziału NFZ lub do Rzecznika Praw Pacjenta.
Podstawa prawna
- Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 47c).
- Ustawa z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
- Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (projekt nowelizacji w zakresie dzieci przysposobionych).
- Projekt ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej (etap prac sejmowych).
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję