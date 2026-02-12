Gastroskopia: co warto wiedzieć? Badanie w znieczuleniu i na NFZ

Gastroskopia (panendoskopia lub ezofagogastroduodenoskopia) to kluczowe badanie diagnostyczne górnego odcinka przewodu pokarmowego. Pozwala na dokładną ocenę przełyku, żołądka oraz dwunastnicy, co jest niezbędne we wczesnym wykrywaniu chorób nowotworowych, wrzodów czy stanów zapalnych i stawianiu diagnozy.

Jak przebiega gastroskopia? Kamera, biopsja i test na Helicobacter pylori

Badanie wykonuje się za pomocą gastroskopu – giętkiego przewodu o średnicy ok. 10 mm, wyposażonego w kamerę HD. Urządzenie przesyła obraz w czasie rzeczywistym na monitor, co pozwala lekarzowi precyzyjnie ocenić stan błony śluzowej.

Pobieranie wycinków (biopsja) : podczas badania lekarz może użyć jałowych kleszczyków, aby pobrać fragmenty tkanek do badania histopatologicznego.

: podczas badania lekarz może użyć jałowych kleszczyków, aby pobrać fragmenty tkanek do badania histopatologicznego. Test na Helicobacter pylori : gastroskopia to najskuteczniejszy sposób na wykrycie zakażenia tą bakterią.

: gastroskopia to najskuteczniejszy sposób na wykrycie zakażenia tą bakterią. Czas trwania: standardowe badanie trwa około 5 minut. Czas ten może się wydłużyć, jeśli konieczne jest pobranie wycinków.

Gastroskopia w narkozie czy w znieczuleniu miejscowym?

Wybór rodzaju znieczulenia znacząco wpływa na komfort pacjenta. Choć sama biopsja nie boli, wprowadzenie endoskopu może powodować odbijanie i odruch wymiotny.

Znieczulenie miejscowe: gardło spryskiwane jest roztworem lidokainy. Pacjent pozostaje w pełni świadomy, ale odczucia w przełyku są stłumione.

Gastroskopia w narkozie (sedacji): odbywa się w obecności anestezjologa. Pacjent zapada w krótki, płytki sen, dzięki czemu nie odczuwa dyskomfortu ani stresu związanego z zabiegiem.

Gastroskopia w narkozie na NFZ – czy jest bezpłatna?

Wiele osób zastanawia się, czy za znieczulenie ogólne do gastroskopii trzeba płacić. Odpowiedź brzmi: nie, o ile występują konkretne wskazania medyczne. Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje gastroskopię w sedacji, jeśli lekarz uzna to za konieczne dla bezpieczeństwa lub powodzenia badania.

Wskazania do gastroskopii pod narkozą (refundacja NFZ)

Silny, niemożliwy do opanowania odruch wymiotny.

Zdiagnozowane zaburzenia neurologiczne lub psychiczne.

Wiek pacjenta (dzieci i młodzież).

Inne szczególne wskazania zdrowotne uniemożliwiające badanie w świadomości.

Ważne Ważne: Sam lęk przed badaniem zazwyczaj nie jest wystarczającą podstawą do darmowej narkozy. Jeśli chcesz znieczulenia "na życzenie", możesz skorzystać z opcji dopłaty w placówkach komercyjnych.

Jak dostać skierowanie na gastroskopię w uśpieniu? (Krok po kroku)

Aby skorzystać z darmowego badania w sedacji, musisz przejść odpowiednią procedurę:

Wizyta u lekarza : udaj się do lekarza POZ lub gastrologa.

: udaj się do lekarza POZ lub gastrologa. Skierowanie z adnotacją : lekarz musi umieścić na skierowaniu informację o konieczności wykonania badania w znieczuleniu ogólnym (sedacji).

: lekarz musi umieścić na skierowaniu informację o konieczności wykonania badania w znieczuleniu ogólnym (sedacji). Wybór placówki : znajdź szpital lub przychodnię z kontraktem NFZ, która dysponuje zespołem anestezjologicznym.

: znajdź szpital lub przychodnię z kontraktem NFZ, która dysponuje zespołem anestezjologicznym. Kwalifikacja : przed zabiegiem niezbędna jest konsultacja z anestezjologiem oraz wykonanie badań (np. EKG, morfologia, jonogram).

: przed zabiegiem niezbędna jest konsultacja z anestezjologiem oraz wykonanie badań (np. EKG, morfologia, jonogram). Czas oczekiwania: pamiętaj, że kolejki na gastroskopię pod narkozą na NFZ są zazwyczaj dłuższe niż na badanie standardowe i mogą wynosić od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Przygotowanie do gastroskopii: 5 kluczowych zasad

Prawidłowe przygotowanie gwarantuje wiarygodny wynik i bezpieczeństwo (szczególnie przy narkozie):

Na czczo : minimum 6 godzin bez jedzenia.

: minimum 6 godzin bez jedzenia. Płyny : do 4 godzin przed badaniem można pić tylko wodę niegazowaną.

: do 4 godzin przed badaniem można pić tylko wodę niegazowaną. Używki : na 8 godzin przed zabiegiem nie pal papierosów i nie żuj gumy.

: na 8 godzin przed zabiegiem nie pal papierosów i nie żuj gumy. Protezy i okulary : należy je zdjąć bezpośrednio przed badaniem.

: należy je zdjąć bezpośrednio przed badaniem. Leki: skonsultuj z lekarzem przyjmowanie leków przeciwkrzepliwych. Leki przyjmowane na stałe (np. na nadciśnienie) popij rano łykiem wody.

Czy można dopłacić do narkozy przy badaniu na NFZ?

Jeśli posiadasz skierowanie na standardową gastroskopię, ale wolisz znieczulenie ogólne, wiele placówek oferuje usługę komercyjnej dopłaty do sedacji. Koszt zależy od cennika danej przychodni.