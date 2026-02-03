Co to jest karta DiLO? Jak działa szybka ścieżka onkologiczna?

Choroby nowotworowe wymagają szybkiej diagnostyki i podjęcia leczenia oraz dobrej współpracy między lekarzami różnych specjalizacji. W odpowiedzi na te potrzeby w polskim systemie ochrony zdrowia wprowadzono rozwiązania, które mają skrócić czas oczekiwania na rozpoznanie i zapewnić pacjentom kompleksową opiekę już od momentu podejrzenia choroby. Jednym z kluczowych elementów tego systemu jest karta DiLO, czyli karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego, zwana również zieloną kartą, funkcjonująca od 1 stycznia 2015 roku w ramach tzw. pakietu onkologicznego.

Karta DiLO umożliwia pacjentowi skorzystanie z szybkiej ścieżki onkologicznej i towarzyszy mu na wszystkich etapach diagnostyki oraz leczenia nowotworu. Karta pełni jeszcze inną funkcję - dokumentuje cały proces – od momentu podejrzenia choroby nowotworowej przez diagnostykę aż po rozpoczęcie terapii i dalszą opiekę. Warto podkreślić, że jedna karta DiLO dotyczy jednego podejrzenia nowotworu złośliwego. Co to oznacza w praktyce? Sprowadza się to do tego, że jeśli lekarz podejrzewa więcej niż jeden nowotwór, wystawiana jest odpowiednia liczba kart.

Kto może wystawić zieloną kartę? POZ, specjalista, szpital

Prawo do wystawienia zielonej karty przysługuje wyłącznie lekarzom współpracującym z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Zatem pacjent nie otrzyma takiego dokumentu podczas prywatnej konsultacji ze specjalistą. Kto może wystawić kartę DiLO?

Lekarz POZ , jeśli uzna, iż istnieje podejrzenie choroby nowotworowej i konieczna jest wizyta u specjalisty.

, jeśli uzna, iż istnieje podejrzenie choroby nowotworowej i konieczna jest wizyta u specjalisty. Lekarz specjalista w ramach poradni specjalistycznej (AOS).

w ramach poradni specjalistycznej (AOS). Lekarz realizujący profilaktyczne programy zdrowotne , jeśli stwierdzi podejrzenie lub rozpozna nowotwór złośliwy.

, jeśli stwierdzi podejrzenie lub rozpozna nowotwór złośliwy. Lekarz prowadzący pacjenta w szpitalu, w momencie potwierdzenia nowotworu.

Procedura krok po kroku: jak otrzymać kartę DiLO w jeden dzień?

Pacjentotrzyma kartę DiLO w ciągu jednego dnia. Lekarz musi w tym celu wypełnić formularz dostępny w specjalnym systemie informatycznym na platformie NFZ dostępnej pod adresem dilo.nfz.gov.pl. Papierowy egzemplarz przekazuje pacjentowi, który może korzystać z przyspieszonych terminów wizyt, badań i konsultacji specjalistycznych.

Diagnostyka wstępna i pogłębiona: co robić po otrzymaniu karty DiLO?

Z kartą DiLO pacjent powinien zgłosić się do placówki realizującej pakiet onkologiczny w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS). Lista obiektów dostępna jest na stronie NFZ. W takich poradniach wykonywana jest pełna diagnostyka onkologiczna, obejmująca:

diagnostykę wstępną, której celem jest potwierdzenie lub wykluczenie nowotworu,

diagnostykę pogłębioną, pozwalającą określić typ, stadium zaawansowania oraz ewentualne przerzuty,

postawienie ostatecznego rozpoznania,

skierowanie chorego do leczenia.

Główne cele karty DiLO i pakietu onkologicznego - korzyści dla pacjenta

Wprowadzenie zielonej karty miało na celu usprawnienie opieki onkologicznej w Polsce. Do jej najważniejszych zadań należą:

przyspieszenie diagnostyki i leczenia , dzięki dostępowi do szybkiej ścieżki onkologicznej,

, dzięki dostępowi do szybkiej ścieżki onkologicznej, lepsza koordynacja opieki nad pacjentem , umożliwiająca sprawną współpracę między lekarzami i placówkami,

, umożliwiająca sprawną współpracę między lekarzami i placówkami, kompleksowe prowadzenie pacjenta, obejmujące wszystkie etapy – od podejrzenia nowotworu po leczenie i opiekę po jego zakończeniu.

Ważne terminy: ile czeka się na badania z kartą DiLO? Harmonogram 2026

Kluczowym założeniem karty DiLO jest ograniczenie czasu oczekiwania na diagnozę. Obowiązują tu ściśle określone maksymalne terminy:

do 28 dni na diagnostykę wstępną - potwierdzenie lub wykluczenie raka,

- potwierdzenie lub wykluczenie raka, do 21 dni na diagnostykę pogłębioną, pozwalającą dokładnie określić charakter nowotworu.