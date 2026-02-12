Kto może skorzystać z ulgi na samochód w 2026 roku?

Osoby z niepełnosprawnościami oraz podatnicy mający na utrzymaniu takie osoby mogą skorzystać z tzw. ulgi na samochód. Przysługuje ona w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Poniżej wyjaśniamy, kto i w jakich warunkach może ubiegać się o odliczenie, a także jakie dokumenty będą potrzebne.

Kto może skorzystać z ulgi na samochód?

Ulga przysługuje ci, jeśli spełniasz są dwa podstawowe warunki:

posiadasz niepełnosprawność lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną.

lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. ponosisz wydatki związane z rehabilitacją lub ułatwieniem codziennych czynności życiowych.

Dokumenty do ulgi rehabilitacyjnej na samochód – co musisz posiadać?

Aby skorzystać z ulgi, konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego poniesione wydatki oraz jeden z poniższych dokumentów stwierdzających niepełnosprawność:

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny),

decyzja przyznająca rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub socjalną,

orzeczenie o niepełnosprawności osoby niepełnoletniej (poniżej 16 roku życia).

orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 31 sierpnia 1997 roku przez właściwy organ.

Ulga na samochód dla opiekuna – lista osób uprawnionych do odliczenia

Odliczenie przysługuje również wtedy, gdy podatnik utrzymuje osobę niepełnosprawną. Do grona osób, które można uwzględnić w odliczeniu, należą:

współmałżonek ,

, osoby spokrewnione w I grupie podatkowej (dzieci, rodzice, rodzeństwo, pasierb, zięć, synowa, ojczym, macocha, teściowie),

(dzieci, rodzice, rodzeństwo, pasierb, zięć, synowa, ojczym, macocha, teściowie), dziecko obce przyjęte na wychowanie przez podatnika lub jego współmałżonka.

Ważne Warunek: roczne dochody osoby niepełnosprawnej nie mogą przekraczać 22 546,92 zł w 2025 roku.

Co nie wlicza się do limitu dochodów?

Do rocznego limitu dochodów nie wlicza się świadczeń takich jak:

alimenty na dzieci,

zasiłek pielęgnacyjny,

świadczenia uzupełniające dla osób niesamodzielnych,

dodatkowe roczne świadczenia dla emerytów i rencistów,

różnego rodzaju dodatki energetyczne i ciepłownicze (np. dodatek osłonowy, węglowy, elektryczny, bon energetyczny),

refundacja VAT w związku z ochroną odbiorców paliw gazowych.

Ulga na samochód – jakie wydatki można odliczyć?

Ulga obejmuje różne koszty związane z użytkowaniem samochodu osobowego oraz jego przystosowaniem do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Jakie są limity?

Wydatki limitowane w uldze na samochód: odliczenie za paliwo i naprawy

Do tej grupy należą koszty związane z użytkowaniem pojazdu osobowego. W tym:

paliwo i oleje eksploatacyjne,

opony, części zamienne i naprawy,

opłaty parkingowe,

przeglądy techniczne,

składki na obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Wydatki limitowane można odliczyć maksymalnie do 2 280 zł w roku podatkowym. Odliczenie dotyczy samochodu będącego własnością lub współwłasnością osoby niepełnosprawnej, podatnika lub dziecka niepełnosprawnego, które nie ukończyło 16. roku życia. W praktyce oznacza to, że np. umowa użyczenia nie daje prawa do ulgi.

Wydatki nielimitowane w ramach ulgi na samochód dla osoby z niepełnosprawnościami

Wydatki nielimitowane obejmują koszty przystosowania samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej. W tym przypadku nie obowiązuje limit kwotowy – odliczenie może obejmować pełną wartość poniesionych wydatków.

Najczęstsze błędy przy uldze na samochód – tego unikaj!