Kto może skorzystać z ulgi na samochód w 2026 roku?
Osoby z niepełnosprawnościami oraz podatnicy mający na utrzymaniu takie osoby mogą skorzystać z tzw. ulgi na samochód. Przysługuje ona w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Poniżej wyjaśniamy, kto i w jakich warunkach może ubiegać się o odliczenie, a także jakie dokumenty będą potrzebne.
Kto może skorzystać z ulgi na samochód?
Ulga przysługuje ci, jeśli spełniasz są dwa podstawowe warunki:
- posiadasz niepełnosprawność lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną.
- ponosisz wydatki związane z rehabilitacją lub ułatwieniem codziennych czynności życiowych.
Dokumenty do ulgi rehabilitacyjnej na samochód – co musisz posiadać?
Aby skorzystać z ulgi, konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego poniesione wydatki oraz jeden z poniższych dokumentów stwierdzających niepełnosprawność:
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny),
- decyzja przyznająca rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub socjalną,
- orzeczenie o niepełnosprawności osoby niepełnoletniej (poniżej 16 roku życia).
- orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 31 sierpnia 1997 roku przez właściwy organ.
Ulga na samochód dla opiekuna – lista osób uprawnionych do odliczenia
Odliczenie przysługuje również wtedy, gdy podatnik utrzymuje osobę niepełnosprawną. Do grona osób, które można uwzględnić w odliczeniu, należą:
- współmałżonek,
- osoby spokrewnione w I grupie podatkowej (dzieci, rodzice, rodzeństwo, pasierb, zięć, synowa, ojczym, macocha, teściowie),
- dziecko obce przyjęte na wychowanie przez podatnika lub jego współmałżonka.
Ważne
Warunek: roczne dochody osoby niepełnosprawnej nie mogą przekraczać 22 546,92 zł w 2025 roku.
Co nie wlicza się do limitu dochodów?
Do rocznego limitu dochodów nie wlicza się świadczeń takich jak:
- alimenty na dzieci,
- zasiłek pielęgnacyjny,
- świadczenia uzupełniające dla osób niesamodzielnych,
- dodatkowe roczne świadczenia dla emerytów i rencistów,
- różnego rodzaju dodatki energetyczne i ciepłownicze (np. dodatek osłonowy, węglowy, elektryczny, bon energetyczny),
- refundacja VAT w związku z ochroną odbiorców paliw gazowych.
Ulga na samochód – jakie wydatki można odliczyć?
Ulga obejmuje różne koszty związane z użytkowaniem samochodu osobowego oraz jego przystosowaniem do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Jakie są limity?
Wydatki limitowane w uldze na samochód: odliczenie za paliwo i naprawy
Do tej grupy należą koszty związane z użytkowaniem pojazdu osobowego. W tym:
- paliwo i oleje eksploatacyjne,
- opony, części zamienne i naprawy,
- opłaty parkingowe,
- przeglądy techniczne,
- składki na obowiązkowe ubezpieczenie OC.
Wydatki limitowane można odliczyć maksymalnie do 2 280 zł w roku podatkowym. Odliczenie dotyczy samochodu będącego własnością lub współwłasnością osoby niepełnosprawnej, podatnika lub dziecka niepełnosprawnego, które nie ukończyło 16. roku życia. W praktyce oznacza to, że np. umowa użyczenia nie daje prawa do ulgi.
Wydatki nielimitowane w ramach ulgi na samochód dla osoby z niepełnosprawnościami
Wydatki nielimitowane obejmują koszty przystosowania samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej. W tym przypadku nie obowiązuje limit kwotowy – odliczenie może obejmować pełną wartość poniesionych wydatków.
Najczęstsze błędy przy uldze na samochód – tego unikaj!
- Brak współwłasności w dowodzie rejestracyjnym. To najczęściej popełniany błąd przez podatników. Aby odliczyć 2280 zł, osoba z niepełnosprawnością (lub jej opiekun) musi być współwłaścicielem albo właścicielem auta. Jeśli pojazd jest zarejestrowany tylko na członka rodziny, który nie sprawuje opieki ustawowej, ulga się nie należy.
- Przekroczenie limitu dochodu. W 2025 roku limit dochodu osoby z niepełnosprawnością wynosi 22 546,92 zł.
- Mylenie wydatków limitowanych z nielimitowanymi. Zgodnie z przepisami tylko specjalistyczne przystosowanie pojazdu (np. specjalistyczne fotele) jest nielimitowane i pozwala odliczyć pełną kwotę z faktury, nawet jeśli przekracza ona 2280 zł.
- Rozliczenie za cały rok. Jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane w trakcie roku, prawo do ulgi przysługuje za cały rok podatkowy, pod warunkiem że wydatki były ponoszone w celach rehabilitacyjnych. Nie można natomiast odliczyć ulgi za okres, w którym nie posiadało się statusu osoby niepełnosprawnej lub nie miało się osoby niepełnosprawnej na utrzymaniu.
- Brak dokumentacji przy wydatkach nielimitowanych. Przy adaptacji samochodu należy posiadać rachunek wystawiony na osobę uprawnioną.
