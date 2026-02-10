- Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku? Lista uprawnionych
Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku? Lista uprawnionych
Świadczenie przyznawane jest na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jego celem jest wsparcie finansowe osób wymagających opieki osób trzecich. Zasiłek wypłacany jest bez względu na dochód rodziny. Uprawnione do zasiłku są:
- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osoby powyżej 16. roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
- osoby powyżej 16. roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (jeśli powstała ona przed 21. rokiem życia),
- seniorzy powyżej 75. roku życia – świadczenie przyznawane jest im automatycznie.
Choroby stawów a orzeczenie o niepełnosprawności – co bada komisja?
W przypadku chorób stawów sama diagnoza – nawet poważna – nie wystarcza, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny. Kluczowe znaczenie mają realne ograniczenia sprawności, które utrudniają lub uniemożliwiają samodzielne funkcjonowanie. To właśnie na nich opierają się decyzje zespołów orzekających.
RZS, ZZSK i zwyrodnienia: Kiedy realnie dostaniesz pieniądze na stawy?
Przykład 1: Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)
Osoba dorosła z zaawansowanym RZS może liczyć na pozytywną decyzję, jeśli choroba powoduje:
- znaczne deformacje stawów dłoni i kolan,
- trudności z samodzielnym ubieraniem się i przygotowywaniem posiłków,
- konieczność stałej pomocy drugiej osoby przy czynnościach dnia codziennego.
W takich przypadkach orzecznicy biorą pod uwagę utrwalone ograniczenia ruchowe, a nie sam fakt leczenia reumatologicznego.
Przykład 2: Choroba zwyrodnieniowa stawów w stopniu zaawansowanym
Zasiłek pielęgnacyjny może zostać przyznany osobie:
- po licznych operacjach stawów biodrowych lub kolanowych,
- z bardzo ograniczoną możliwością chodzenia,
- wymagającej pomocy przy wstawaniu, poruszaniu się i utrzymaniu higieny.
Decydujące jest to, czy osoba nie jest w stanie samodzielnie egzystować bez wsparcia.
Przykład 3: Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK)
W przypadku ZZSK pozytywna decyzja jest możliwa, gdy:
- dochodzi do znacznego zesztywnienia kręgosłupa,
- występują problemy z utrzymaniem równowagi,
- chory nie jest w stanie samodzielnie się schylać, siadać lub wstawać.
Jeżeli choroba ogranicza podstawowe funkcje życiowe, spełnione są przesłanki do przyznania zasiłku.
Przykład 4: Powikłania po urazach i operacjach stawów
Zasiłek pielęgnacyjny może przysługiwać osobie:
- z trwałym uszkodzeniem stawu po wypadku,
- z niedowładem kończyny,
- wymagającej stałej rehabilitacji i pomocy opiekuna.
Tu liczy się trwałość i stopień ograniczeń, a nie sam fakt przebytej operacji.
Przykład 5: Choroby stawów współistniejące z innymi schorzeniami
Pozytywna decyzja jest częstsza, gdy chorobom stawów towarzyszą:
- choroby neurologiczne,
- znaczna otyłość uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się,
- choroby układu krążenia pogarszające sprawność.
Zespół orzekający ocenia całościowy wpływ chorób na codzienne funkcjonowanie.
Co decyduje o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego chorym na stawy?
Podstawą do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego u dorosłych są:
- brak zdolności do samodzielnej egzystencji,
- konieczność stałej lub długotrwałej pomocy innych osób,
- udokumentowane ograniczenia w poruszaniu się i samoobsłudze.
Lekarze i orzecznicy nie oceniają „nazwy choroby”, lecz to, jak bardzo choroba ogranicza życie codzienne.
Procedura krok po kroku: Jak złożyć wniosek w PZON i MOPS o zasiłek pielęgnacyjny na chore stawy?
Żeby otrzymać świadczenie, należy przejść przez dwuetapowy proces:
- Uzyskanie orzeczenia. należy złożyć właściwy wniosek do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON). Dołącz zaświadczenia od diabetologa i wyniki badań.
- Złóż wniosek o zasiłek. Po otrzymaniu orzeczenia, należy złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny w MOPS lub GOPS (lub złóż wniosek online przez portal Empatia).
Ważne
Jeśli otrzymasz decyzję odmowną z PZON, masz 14 dni na odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu (WZON).
Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny na chore stawy w 2026 roku? Aktualna kwota
Kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi w dalszym ciągu 215,84 zł miesięcznie. Ewentualna waloryzacja przewidywana jest dopiero w kolejnych latach (najwcześniej 2027/2028).
Zasiłek pielęgnacyjny a dodatek z ZUS – kiedy nie otrzymasz świadczenia?
- Pobierasz już dodatek pielęgnacyjny z ZUS.
- Przebywasz w placówce, która zapewnia ci całodobową bezpłatną opiekę (np. DPS).
- Członek rodziny pobiera już na ciebie za granicą świadczenie o podobnym charakterze.
