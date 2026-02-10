Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku? Lista uprawnionych

Świadczenie przyznawane jest na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jego celem jest wsparcie finansowe osób wymagających opieki osób trzecich. Zasiłek wypłacany jest bez względu na dochód rodziny. Uprawnione do zasiłku są:

dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,

z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby powyżej 16. roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby powyżej 16. roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (jeśli powstała ona przed 21. rokiem życia),

z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (jeśli powstała ona przed 21. rokiem życia), seniorzy powyżej 75. roku życia – świadczenie przyznawane jest im automatycznie.

Choroby stawów a orzeczenie o niepełnosprawności – co bada komisja?

W przypadku chorób stawów sama diagnoza – nawet poważna – nie wystarcza, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny. Kluczowe znaczenie mają realne ograniczenia sprawności, które utrudniają lub uniemożliwiają samodzielne funkcjonowanie. To właśnie na nich opierają się decyzje zespołów orzekających.

RZS, ZZSK i zwyrodnienia: Kiedy realnie dostaniesz pieniądze na stawy?

Przykład 1: Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

Osoba dorosła z zaawansowanym RZS może liczyć na pozytywną decyzję, jeśli choroba powoduje:

znaczne deformacje stawów dłoni i kolan,

trudności z samodzielnym ubieraniem się i przygotowywaniem posiłków,

i przygotowywaniem posiłków, konieczność stałej pomocy drugiej osoby przy czynnościach dnia codziennego.

W takich przypadkach orzecznicy biorą pod uwagę utrwalone ograniczenia ruchowe, a nie sam fakt leczenia reumatologicznego.

Przykład 2: Choroba zwyrodnieniowa stawów w stopniu zaawansowanym

Zasiłek pielęgnacyjny może zostać przyznany osobie:

po licznych operacjach stawów biodrowych lub kolanowych,

z bardzo ograniczoną możliwością chodzenia ,

, wymagającej pomocy przy wstawaniu, poruszaniu się i utrzymaniu higieny.

Decydujące jest to, czy osoba nie jest w stanie samodzielnie egzystować bez wsparcia.

Przykład 3: Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK)

W przypadku ZZSK pozytywna decyzja jest możliwa, gdy:

dochodzi do znacznego zesztywnienia kręgosłupa,

występują problemy z utrzymaniem równowagi ,

, chory nie jest w stanie samodzielnie się schylać, siadać lub wstawać.

Jeżeli choroba ogranicza podstawowe funkcje życiowe, spełnione są przesłanki do przyznania zasiłku.

Przykład 4: Powikłania po urazach i operacjach stawów

Zasiłek pielęgnacyjny może przysługiwać osobie:

z trwałym uszkodzeniem stawu po wypadku,

z niedowładem kończyny,

wymagającej stałej rehabilitacji i pomocy opiekuna.

Tu liczy się trwałość i stopień ograniczeń, a nie sam fakt przebytej operacji.

Przykład 5: Choroby stawów współistniejące z innymi schorzeniami

Pozytywna decyzja jest częstsza, gdy chorobom stawów towarzyszą:

choroby neurologiczne,

znaczna otyłość uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się ,

, choroby układu krążenia pogarszające sprawność.

Zespół orzekający ocenia całościowy wpływ chorób na codzienne funkcjonowanie.

Co decyduje o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego chorym na stawy?

Podstawą do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego u dorosłych są:

brak zdolności do samodzielnej egzystencji ,

, konieczność stałej lub długotrwałej pomocy innych osób,

udokumentowane ograniczenia w poruszaniu się i samoobsłudze.

Lekarze i orzecznicy nie oceniają „nazwy choroby”, lecz to, jak bardzo choroba ogranicza życie codzienne.

Procedura krok po kroku: Jak złożyć wniosek w PZON i MOPS o zasiłek pielęgnacyjny na chore stawy?

Żeby otrzymać świadczenie, należy przejść przez dwuetapowy proces:

Uzyskanie orzeczenia. należy złożyć właściwy wniosek do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON). Dołącz zaświadczenia od diabetologa i wyniki badań. Złóż wniosek o zasiłek. Po otrzymaniu orzeczenia, należy złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny w MOPS lub GOPS (lub złóż wniosek online przez portal Empatia).

Ważne Jeśli otrzymasz decyzję odmowną z PZON, masz 14 dni na odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu (WZON).

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny na chore stawy w 2026 roku? Aktualna kwota

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi w dalszym ciągu 215,84 zł miesięcznie. Ewentualna waloryzacja przewidywana jest dopiero w kolejnych latach (najwcześniej 2027/2028).