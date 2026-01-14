Oznacza to koniec lokalnych list oczekujących i większą przejrzystość terminów w skali całego kraju. Zmiany będą dotyczyć zarówno pacjentów zapisujących się online, jak i tych, którzy rejestrują wizyty telefonicznie lub bezpośrednio w przychodni.

Od stycznia była opcja, od lipca 2026 obowiązek. E-rejestracja wchodzi do każdej przychodni

Centralna e-rejestracja wystartowała 1 stycznia 2026 roku i na początku objęła tylko część wizyt i badań. Dla wielu osób była ciekawostką albo wygodnym dodatkiem do tradycyjnej rejestracji. Od 1 lipca 2026 roku kończy się jednak okres przejściowy. Placówki medyczne nie będą już mogły zdecydować, czy chcą korzystać z systemu.

Dla wskazanych świadczeń e-rejestracja stanie się obowiązkowa – niezależnie od tego, czy pacjent zapisuje się online, telefonicznie czy osobiście w okienku. Już teraz Centrum e-Zdrowia organizuje szkolenia dla podmiotów medycznych na temat tego, jak wygląda proces rejestracji na wybrane świadczenia w ramach centralnej e-rejestracji.

84 tysiące wizyt w tydzień. Tak pacjenci korzystają z e-rejestracji

Pierwsze dni działania systemu pokazały skalę zainteresowania. W ciągu tygodnia przez e-rejestrację umówiono ponad 84 tysiące wizyt. Co istotne, tylko niewielka część została odwołana lub zmieniona, a liczba pacjentów, którzy nie przyszli na wizytę, była symboliczna. Dla urzędników to dowód, że centralny system może ograniczyć marnowanie terminów. Dla pacjentów – sygnał, że odwołanie wizyty „jednym kliknięciem” naprawdę działa i szybciej zwalnia miejsce dla innych.

Jedna kolejka zamiast wielu list. Największa zmiana w zapisach do lekarzy

Najważniejsza zmiana jest niewidoczna na pierwszy rzut oka. Zamiast dziesiątek lokalnych list oczekujących pojawia się jeden centralny wykaz. Jeśli nie ma wolnego terminu, pacjent trafia do wspólnej „poczekalni”. System bierze pod uwagę m.in.:

kolejność zgłoszeń,

kategorię medyczną pacjenta,

uprawnienia do świadczeń poza kolejnością,

preferencje co do miejsca i terminu.

To oznacza koniec zapisywania się „na zapas” w kilku przychodniach naraz. Wolne terminy mają szybciej trafiać do osób faktycznie czekających.

Co dokładnie zmieni się w przychodniach od 1 lipca 2026. Lista nowych zasad

Dla pacjentów zmiany nie będą widoczne w regulaminach, ale w praktyce. Od lipca 2026:

przychodnie muszą przekazywać harmonogramy wizyt do centralnego systemu,

do centralnego systemu, wolne terminy nie mogą być „zatrzymywane” tylko dla lokalnych pacjentów,

nie mogą być „zatrzymywane” tylko dla lokalnych pacjentów, każda rejestracja na NFZ trafia do jednej bazy,

trafia do jednej bazy, listy oczekujących przestają być prowadzone osobno w każdej placówce.

Z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia to duża zmiana organizacyjna. Z punktu widzenia pacjenta – nowy sposób szukania wizyty. Jak dokładnie zapisać się przez e-rejestrację? Piszemy o tym w artykule: Centralna e-rejestracja od 1 stycznia 2026. Jak zapisać się na wizytę krok po kroku.

Jak było wcześniej i co zmienia lipiec 2026. Porównanie zasad wizyt

Element Przed reformą Po 1 lipca 2026 Listy oczekujących Osobne w każdej placówce Jedna centralna Wolne terminy Często niewidoczne Widoczne w systemie Rejestracja Lokalna Zawsze przez e-rejestrację Odwołanie wizyty Trudne Szybkie, automatyczne

Co z osobami bez Internetu i smartfona? NFZ uspokaja pacjentów

To jedna z najczęstszych obaw. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że e-rejestracja nie wyklucza seniorów ani osób bez dostępu do Internetu. Nadal będzie można zapisać się telefonicznie lub osobiście w przychodni. Różnica polega na tym, że pracownik placówki wprowadzi dane pacjenta do centralnego systemu. Z perspektywy pacjenta nic się nie komplikuje, z perspektywy NFZ – każda wizyta trafia do jednej bazy.

Jakie wizyty obejmuje e-rejestracja na początku? Lista świadczeń

Na starcie system dotyczy tylko części świadczeń. Od stycznia, a obowiązkowo od lipca 2026 roku, e-rejestracja obejmuje m.in.:

pierwszą wizytę u kardiologa (z e-skierowaniem),

mammografię w programie profilaktycznym,

cytologię lub test HPV.

Ministerstwo zapowiada, że od sierpnia 2026 roku lista specjalizacji będzie się rozszerzać, a do końca 2029 roku system obejmie całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.

Gdzie pacjent zobaczy swoje wizyty. IKP i nowy system NFZ

Dla osób korzystających z Internetu głównym narzędziem będzie Internetowe Konto Pacjenta. To tam można sprawdzić terminy, odwołać wizytę i zobaczyć status w poczekalni. Całość nadzorują Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Ministerstwo Zdrowia.