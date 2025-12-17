Jeśli ktoś przyjmuje ten preparat regularnie albo ma go w domowej apteczce, powinien sprawdzić opakowanie jeszcze dziś.

GIF wydał decyzję z rygorem natychmiastowym. Co to oznacza w praktyce?

W komunikatach Głównego Inspektora Farmaceutycznego słowo „natychmiast” nie pojawia się często bez powodu. Tym razem decyzja otrzymała rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza jedno: lek nie powinien być ani sprzedawany, ani wydawany pacjentom – od razu, bez okresu przejściowego.

GIF uznał, że dalsze pozostawienie go w obrocie mogłoby stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjentów. To właśnie ten argument przesądził o pilnej reakcji urzędu.

Ten lek wstrzymał GIF. Pełna nazwa, serie i producent

Chodzi o produkt leczniczy Lorafen (Lorazepamum) 1 mg, tabletki drażowane, stosowany m.in. w leczeniu zaburzeń lękowych i stanów napięcia.

Wstrzymanie dotyczy ściśle określonych serii:

Seria: 41124 – termin ważności: 10.2026

41124 – termin ważności: Seria: 51124 – termin ważności: 10.2026

51124 – termin ważności: Producent / podmiot odpowiedzialny: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A. z siedzibą w Warszawie

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A. z siedzibą w Warszawie Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: R/1358

Te właśnie serie były dystrybuowane na terenie całego kraju i – jak potwierdził GIF – realnie trafiły do aptek i pacjentów.

Dlaczego GIF wstrzymał ten lek. Wykryto problem z jakością

Powodem decyzji nie jest błąd w ulotce ani problem logistyczny. W trakcie długoterminowych badań stabilności wykryto tzw. wynik poza specyfikacją (OOS). W uproszczeniu: lek nie uwalniał substancji czynnej w wymaganym stopniu. Co więcej, problem dotyczył nie tylko pojedynczych pomiarów, ale także wartości średnich.

GIF wskazuje wprost, że:

parametr uwalniania substancji czynnej spadł poniżej dolnego limitu akceptacji ,

, a takie odchylenie może wpływać na skuteczność i bezpieczeństwo leczenia.

Urzędnicy podkreślają, że normy jakościowe ustala się na podstawie szerokich badań bezpieczeństwa. Ich przekroczenie zawsze traktowane jest jako potencjalne zagrożenie, dopóki producent nie wykaże czego innego.

Lek psychiatryczny na receptę. W jakich schorzeniach jest stosowany

Lorafen zawiera lorazepam – substancję z grupy benzodiazepin. Lek jest stosowany m.in.:

w leczeniu zaburzeń lękowych ,

, przy silnym napięciu nerwowym,

w krótkotrwałej terapii bezsenności związanej z lękiem.

To lek na receptę, często przepisywany pacjentom:

psychiatrycznym,

neurologicznym,

osobom w kryzysach lękowych lub silnym stresie.

Właśnie dlatego GIF zdecydował się na szybkie i ostre działanie – mowa o preparacie wpływającym bezpośrednio na układ nerwowy.

Masz ten lek w domu? GIF jasno wskazuje, co zrobić

Jeśli ktoś posiada Lorafen, powinien sprawdzić numer serii na opakowaniu. W przypadku zgodności z numerami wskazanymi w decyzji GIF:

nie należy przyjmować leku ,

, nie wolno go dalej używać ani przekazywać innym ,

, lek należy zwrócić do apteki, która ma obowiązek przyjąć go w ramach procedury wstrzymania obrotu.

Pacjent nie ponosi kosztów zwrotu wadliwej serii. W razie wątpliwości warto skontaktować się z lekarzem, który może zdecydować o zmianie terapii lub przepisaniu innego preparatu.

Dlaczego GIF zareagował natychmiast. Chodzi o ochronę pacjentów

W uzasadnieniu decyzji podkreślono, że problem wykryto w serii niedystrybuowanej w Polsce, ale była ona produkowana z tego samego produktu pośredniego co serie dostępne na rynku.

To wystarczyło, by uznać, że:

istnieje realne ryzyko wady jakościowej ,

, a ochrona pacjentów wymaga natychmiastowego działania.

Decyzja ma charakter zabezpieczający – do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy przez producenta i GIF. Wcześniej inspektor wycofał następujące leki:

Podstawa prawna i dokumenty