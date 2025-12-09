Dla wielu osób to właśnie ta witamina była podstawowym „zapasem zimowym”. Dziś (9 grudnia 2025 roku) GIF oficjalnie nakazał wycofanie jej z aptek.

GIF wycofuje popularną witaminę C z aptek — ta konkretna seria znika natychmiast

Zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego z 9 grudnia 2025 r., wycofano następujący produkt:

Vitamina C Synteza (Acidum ascorbicum), 500 mg, kapsułki twarde ,

, opakowanie 10 kapsułek ,

, seria: 010725 ,

, termin ważności: 31.07.2027 ,

, podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne „Synteza” sp. z o.o.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że produkt ma zniknąć z obrotu natychmiast po doręczeniu decyzji stronie.

Brunatne plamki ujawnione w badaniach stabilności — to dlatego GIF wycofał witaminę

GIF podaje, że nieprawidłowość ujawniono podczas 3-miesięcznego punktu badań stabilności. To rutynowy etap, w którym sprawdza się, czy lek zachowuje swoje właściwości przez cały deklarowany okres ważności. Tym razem wyniki okazały się niepokojące.

W dokumentacji wskazano, że:

na kapsułkach pojawiły się brunatne plamki ,

, produkt nie spełnił wymagań jakościowych dotyczących wyglądu zewnętrznego ,

dotyczących , wadę potwierdził sam producent i zgłosił ją do GIF,

pozostałe parametry jakościowe, według producenta, nie zostały naruszone.

Warto podkreślić: nawet jeśli zmiana wyglądu nie wpływa na skuteczność, sam fakt niespełnienia wymagań jakościowych jest podstawą do wycofania leku.

Dlaczego decyzja GIF ma rygor natychmiastowy — i co to oznacza dla pacjentów

GIF uzasadnia rygor natychmiastowej wykonalności ochroną zdrowia publicznego. W decyzji podkreślono, że nie można wykluczyć zagrożenia dla pacjentów, a produkty niespełniające wymagań jakościowych nie mogą pozostawać w obrocie. Seria 010725 jest jedyną wyprodukowaną w 2025 r., co ułatwia szybkie działanie. Dla pacjenta oznacza to jedno — jeśli posiada opakowanie z tej serii, nie powinien go stosować.

Masz tę witaminę w domu? Sprawdź, co zrobić z opakowaniem z wycofanej serii

GIF nie nakłada obowiązku zwrotów na pacjentów, ale standardowa praktyka jest jasna:

nie należy stosować produktu z wadliwej serii ,

, warto skontaktować się z apteką , w której produkt został zakupiony,

, w której produkt został zakupiony, apteki mają obowiązek usunąć wskazaną serię z obrotu i zwykle przyjmują zwroty,

jeśli pacjent potrzebuje witaminy C, może kupić inną markę lub formę leku.

W praktyce komunikaty GIF są wiążące głównie dla aptek oraz hurtowni, które muszą natychmiast wycofać produkt z obrotu.

Brunatne plamki na kapsułkach mogą oznaczać wadę produkcyjną — GIF wyjaśnia, dlaczego to ryzyko

Dla przeciętnego pacjenta zmiana wyglądu mogłaby wyglądać niepozornie. Jednak w farmacji wygląd zewnętrzny to parametr jakościowy, który mówi dużo więcej niż tylko o estetyce.

Wada może świadczyć o nieprawidłowym procesie produkcji, problemie z surowcem, błędach w przechowywaniu materiałów lub możliwym ryzyku degradacji substancji czynnej. Producent wskazał, że prawdopodobna przyczyna wady jest nadal weryfikowana - bada się dokumentację materiałów wyjściowych.

Czy zagrożone są też inne serie? Odpowiedź GIF uspokaja, ale monitorowanie trwa

GIF wyjaśnia, że brak dowodu na to, że inne serie różnią się od badanej, może być przesłanką do działań wobec kolejnych partii. W tym przypadku uznano jednak, że problem dotyczy tylko tej jednej serii, ponieważ:

w 2025 r. wyprodukowano tylko jedną serię — 010725 ,

, producent dostarczył dane potwierdzające brak niezgodności w pozostałych partiach.

To uspokajająca informacja, ale GIF zastrzega, że monitoruje sytuację.

