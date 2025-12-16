- Nowa lista leków refundowanych od 1 stycznia 2026. „To kolejny krok w zwiększaniu dostępności leczenia”
To nie jest lista, która interesuje tylko lekarzy i farmaceutów. Dla wielu chorych to odpowiedź na pytanie: czy terapia, którą znam, będzie dalej finansowana – i czy wreszcie pojawi się alternatywa, na którą czekali od lat.
Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że styczniowa lista to efekt konsekwentnej polityki lekowej, szczególnie w obszarach, gdzie potrzeby pacjentów są największe. Jak mówiła wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk, szczególny nacisk położono na onkologię oraz choroby rzadkie.
Od 1 stycznia 2026 r. refundacją zostaną objęte 24 nowe terapie:
- 9 onkologicznych,
- 15 nieonkologicznych,
- w tym 8 dedykowanych chorobom rzadkim.
Większość z nich trafi do programów lekowych, a część będzie dostępna w refundacji aptecznej. Jedna z terapii o wysokim poziomie innowacyjności zostanie sfinansowana w ramach subfunduszu TLI.
Największe zmiany na liście refundacyjnej: onkologia i choroby rzadkie
Najwięcej emocji budzą nowości w leczeniu nowotworów i chorób rzadkich. Od stycznia refundacją objęte zostaną m.in. terapie stosowane w leczeniu chłoniaków, raka płuca, raka piersi oraz nowotworów przewodu pokarmowego.
W praktyce oznacza to dostęp do takich substancji jak:
- epkorytamab – w leczeniu od 3. linii dorosłych chorych na chłoniaka grudkowego,
- brentuksymab vedotin – w leczeniu 1. linii chłoniaka Hodgkina,
- tislelizumab – w kilku wskazaniach i liniach leczenia u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, rakiem przełyku oraz gruczolakorakiem żołądka,
- erybulina – w zaawansowanym i przerzutowym raku piersi.
Równolegle na listę trafiają terapie dla pacjentów z chorobami rzadkimi, m.in.:
- rysdyplam – w nowej, wygodniejszej postaci w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni (SMA),
- iptakopan – dla chorych na nocną napadową hemoglobinurię,
- rADAMTS13 (Adzynma) – pierwsza enzymatyczna terapia zastępcza we wrodzonej zakrzepowej plamicy małopłytkowej,
- berotralstat – w profilaktyce dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego,
- sotatercept – nowy mechanizm działania w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego.
„Kontynuacja refundacji to nie jest automat”. 585 decyzji, które decydują o dalszym leczeniu pacjentów
Nowa lista to także moment przedłużania decyzji refundacyjnych, które wygasają z końcem roku. Ministerstwo Zdrowia wydało 585 decyzji o kontynuacji refundacji, co w praktyce oznacza zabezpieczenie finansowania terapii na kolejne lata.
Kontynuacja refundacji nie jest procesem technicznym. To nowa decyzja, wymagająca oceny skuteczności i kosztów terapii oraz zabezpieczenia środków na 2–3 lata – podkreślała wiceminister zdrowia.
Refundacja zostanie utrzymana m.in. dla wysoko specjalistycznych terapii:
- awalglukozydaza alfa – w chorobie Pompego,
- trastuzumab emtansine – w leczeniu raka piersi,
- nusinersen – w rdzeniowym zaniku mięśni (SMA),
- venetoclax – w białaczce limfocytowej,
- ruxolitinib – w nowotworach mieloproliferacyjnych,
- enfortumab vedotin – w raku urotelialnym,
- givosiran – w ostrej porfirii wątrobowej,
- tolvaptan – w zwyrodnieniu wielotorbielowatym nerek,
- cannabidiol – w zespołach Lennoxa-Gastauta, Dravet oraz w napadach padaczkowych w przebiegu stwardnienia guzowatego.
Dla pacjentów oznacza to jedno: leczenie, które już trwa, nie zostanie przerwane.
Tańsze odpowiedniki leków na liście refundacyjnej. Co zmieni się w aptekach od stycznia 2026
Od 1 stycznia 2026 r. refundacją zostaną objęte także pierwsze odpowiedniki leków oryginalnych, i to we wszystkich kategoriach dostępności refundacyjnej.
Na listę trafią m.in.:
- midazolam – w leczeniu przedłużonych, ostrych napadów drgawkowych u dorosłych,
- bromek glikopironium – w POChP,
- lewodopa + karbidopa – w chorobie i zespole Parkinsona,
- denosumab – w osteoporozie oraz w zapobieganiu powikłaniom kostnym u pacjentów onkologicznych,
- adrenalina – w reakcjach anafilaktycznych,
- trójtlenek arsenu – w ostrej białaczce promielocytowej,
- omalizumab – w ciężkiej astmie i przewlekłej pokrzywce spontanicznej,
- eltrombopag – w leczeniu pierwotnej małopłytkowości immunologicznej,
- aflibercept – w wysiękowym zwyrodnieniu plamki żółtej oraz cukrzycowym obrzęku plamki.
Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że wszystkie odpowiedniki mają potwierdzoną biorównoważność i skuteczność porównywalną z lekami oryginalnymi, a ich celem jest zwiększenie dostępności terapii przy racjonalizacji kosztów.
Darmowe leki dla seniorów i dzieci zostają. Ministerstwo uspokaja i zapowiada porządki
Resort zdrowia zapowiada, że nie planuje ograniczeń w programach bezpłatnych leków dla seniorów, dzieci oraz kobiet w ciąży i połogu. Jednocześnie listy mają zostać przeanalizowane i uporządkowane, ponieważ – jak przyznaje ministerstwo – w wielu miejscach się dublują. Planowana jest także kampania edukacyjna dotycząca racjonalnego przyjmowania leków oraz nowelizacja przepisów regulujących recepty na darmowe preparaty.
Podstawa prawna
- Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązujące od 1 stycznia 2026 r.
- Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
