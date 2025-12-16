To nie jest lista, która interesuje tylko lekarzy i farmaceutów. Dla wielu chorych to odpowiedź na pytanie: czy terapia, którą znam, będzie dalej finansowana – i czy wreszcie pojawi się alternatywa, na którą czekali od lat.

Nowa lista leków refundowanych od 1 stycznia 2026. „To kolejny krok w zwiększaniu dostępności leczenia”

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że styczniowa lista to efekt konsekwentnej polityki lekowej, szczególnie w obszarach, gdzie potrzeby pacjentów są największe. Jak mówiła wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk, szczególny nacisk położono na onkologię oraz choroby rzadkie.

Od 1 stycznia 2026 r. refundacją zostaną objęte 24 nowe terapie:

9 onkologicznych ,

, 15 nieonkologicznych ,

, w tym 8 dedykowanych chorobom rzadkim.

Większość z nich trafi do programów lekowych, a część będzie dostępna w refundacji aptecznej. Jedna z terapii o wysokim poziomie innowacyjności zostanie sfinansowana w ramach subfunduszu TLI.

Największe zmiany na liście refundacyjnej: onkologia i choroby rzadkie

Najwięcej emocji budzą nowości w leczeniu nowotworów i chorób rzadkich. Od stycznia refundacją objęte zostaną m.in. terapie stosowane w leczeniu chłoniaków, raka płuca, raka piersi oraz nowotworów przewodu pokarmowego.

W praktyce oznacza to dostęp do takich substancji jak:

epkorytamab – w leczeniu od 3. linii dorosłych chorych na chłoniaka grudkowego,

– w leczeniu od 3. linii dorosłych chorych na chłoniaka grudkowego, brentuksymab vedotin – w leczeniu 1. linii chłoniaka Hodgkina,

– w leczeniu 1. linii chłoniaka Hodgkina, tislelizumab – w kilku wskazaniach i liniach leczenia u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, rakiem przełyku oraz gruczolakorakiem żołądka,

– w kilku wskazaniach i liniach leczenia u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, rakiem przełyku oraz gruczolakorakiem żołądka, erybulina – w zaawansowanym i przerzutowym raku piersi.

Równolegle na listę trafiają terapie dla pacjentów z chorobami rzadkimi, m.in.:

rysdyplam – w nowej, wygodniejszej postaci w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni (SMA),

– w nowej, wygodniejszej postaci w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni (SMA), iptakopan – dla chorych na nocną napadową hemoglobinurię,

– dla chorych na nocną napadową hemoglobinurię, rADAMTS13 (Adzynma) – pierwsza enzymatyczna terapia zastępcza we wrodzonej zakrzepowej plamicy małopłytkowej,

– pierwsza enzymatyczna terapia zastępcza we wrodzonej zakrzepowej plamicy małopłytkowej, berotralstat – w profilaktyce dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego,

– w profilaktyce dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego, sotatercept – nowy mechanizm działania w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego.

„Kontynuacja refundacji to nie jest automat”. 585 decyzji, które decydują o dalszym leczeniu pacjentów

Nowa lista to także moment przedłużania decyzji refundacyjnych, które wygasają z końcem roku. Ministerstwo Zdrowia wydało 585 decyzji o kontynuacji refundacji, co w praktyce oznacza zabezpieczenie finansowania terapii na kolejne lata.

Kontynuacja refundacji nie jest procesem technicznym. To nowa decyzja, wymagająca oceny skuteczności i kosztów terapii oraz zabezpieczenia środków na 2–3 lata – podkreślała wiceminister zdrowia.

Refundacja zostanie utrzymana m.in. dla wysoko specjalistycznych terapii:

awalglukozydaza alfa – w chorobie Pompego,

– w chorobie Pompego, trastuzumab emtansine – w leczeniu raka piersi,

– w leczeniu raka piersi, nusinersen – w rdzeniowym zaniku mięśni (SMA),

– w rdzeniowym zaniku mięśni (SMA), venetoclax – w białaczce limfocytowej,

– w białaczce limfocytowej, ruxolitinib – w nowotworach mieloproliferacyjnych,

– w nowotworach mieloproliferacyjnych, enfortumab vedotin – w raku urotelialnym,

– w raku urotelialnym, givosiran – w ostrej porfirii wątrobowej,

– w ostrej porfirii wątrobowej, tolvaptan – w zwyrodnieniu wielotorbielowatym nerek,

– w zwyrodnieniu wielotorbielowatym nerek, cannabidiol – w zespołach Lennoxa-Gastauta, Dravet oraz w napadach padaczkowych w przebiegu stwardnienia guzowatego.

Dla pacjentów oznacza to jedno: leczenie, które już trwa, nie zostanie przerwane.

Tańsze odpowiedniki leków na liście refundacyjnej. Co zmieni się w aptekach od stycznia 2026

Od 1 stycznia 2026 r. refundacją zostaną objęte także pierwsze odpowiedniki leków oryginalnych, i to we wszystkich kategoriach dostępności refundacyjnej.

Na listę trafią m.in.:

midazolam – w leczeniu przedłużonych, ostrych napadów drgawkowych u dorosłych,

– w leczeniu przedłużonych, ostrych napadów drgawkowych u dorosłych, bromek glikopironium – w POChP,

– w POChP, lewodopa + karbidopa – w chorobie i zespole Parkinsona,

– w chorobie i zespole Parkinsona, denosumab – w osteoporozie oraz w zapobieganiu powikłaniom kostnym u pacjentów onkologicznych,

– w osteoporozie oraz w zapobieganiu powikłaniom kostnym u pacjentów onkologicznych, adrenalina – w reakcjach anafilaktycznych,

– w reakcjach anafilaktycznych, trójtlenek arsenu – w ostrej białaczce promielocytowej,

– w ostrej białaczce promielocytowej, omalizumab – w ciężkiej astmie i przewlekłej pokrzywce spontanicznej,

– w ciężkiej astmie i przewlekłej pokrzywce spontanicznej, eltrombopag – w leczeniu pierwotnej małopłytkowości immunologicznej,

– w leczeniu pierwotnej małopłytkowości immunologicznej, aflibercept – w wysiękowym zwyrodnieniu plamki żółtej oraz cukrzycowym obrzęku plamki.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że wszystkie odpowiedniki mają potwierdzoną biorównoważność i skuteczność porównywalną z lekami oryginalnymi, a ich celem jest zwiększenie dostępności terapii przy racjonalizacji kosztów.

Darmowe leki dla seniorów i dzieci zostają. Ministerstwo uspokaja i zapowiada porządki

Resort zdrowia zapowiada, że nie planuje ograniczeń w programach bezpłatnych leków dla seniorów, dzieci oraz kobiet w ciąży i połogu. Jednocześnie listy mają zostać przeanalizowane i uporządkowane, ponieważ – jak przyznaje ministerstwo – w wielu miejscach się dublują. Planowana jest także kampania edukacyjna dotycząca racjonalnego przyjmowania leków oraz nowelizacja przepisów regulujących recepty na darmowe preparaty.

Podstawa prawna